«Я люблю, когда мне ломают мозг»: узнали, что смотрит Иван Янковский

Мне кажется, это был 1997 год. Отец добыл билеты у спекулянтов и взял меня на сеанс «Завтра не умрет никогда» о Бонде. Это было тогда важным событием для меня. А еще мы до этого с мамой ходили на 3D-фильм в кинотеатр «Зарядье», но, правда, какой именно сеанс был, уже не вспомню, однако сами ощущения точно были незабываемыми.