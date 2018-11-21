«Я люблю, когда мне ломают мозг»: узнали, что смотрит Иван Янковский

20 октября в прокат выходит новый фильм с Иваном Янковским «Плакать нельзя» — драма о русской эмигрантке в Норвегии, которая борется с государством за своего ребенка. Янковский играет молодого человека, которого также много лет назад разлучили с родителями. Мы поговорили с Ваней о его любимых скандинавских фильмах и первом походе в кинотеатр.
Последний сериал, который вы посмотрели
Я сейчас смотрю «Наследников» и нахожусь в полном восторге. Первые три сезона пропустил, когда они вышли, так что наверстываю теперь. Еще «Мистера Робота» закончил недавно. Выдающий сериал, который произвел революцию в моем сознании.
Какая у вас любимая роль дедушки?
Позднышев в «Крейцеровой сонате». На его игру в этом фильме можно смотреть вечно. Это пособие по тому, как надо существовать в кадре.
Фильм, где бы вы хотели сыграть вместо главного актера
В «Пророке» Жака Одиара. Я фанат этой картины. У меня есть несколько фильмов, которые для меня являются отдаленной планетой, до которой я мечтаю дотянуться в плане мастерства. Тахар Рахим здесь фантастический.
Вы играли и шахматиста Карпова, и Тарковского, и Бестужева-Рюмина. А у вас есть любимый байопик?
«Авиатора» Мартина Скорсезе и «Капоте» Беннетта Миллера обожаю.
Фильм, который вы любите смотреть всей семьей
Мы с женой любим смотреть «Семь» Дэвида Финчера. Да, на нем не расслабишься, но все его выразительные средства каждый раз работают на отлично, так что скучать никогда не приходится.
Вы помните свой первый поход в кинотеатр? Какой это был фильм?
Мне кажется, это был 1997 год. Отец добыл билеты у спекулянтов и взял меня на сеанс «Завтра не умрет никогда» о Бонде. Это было тогда важным событием для меня. А еще мы до этого с мамой ходили на 3D-фильм в кинотеатр «Зарядье», но, правда, какой именно сеанс был, уже не вспомню, однако сами ощущения точно были незабываемыми.
Последний фильм, над которым вы плакали
«Тайная жизнь» Терренса Малика. Меня поразила история Франца Егерштеттера, который восстал против рейха и имел на это огромную внутреннюю силу. Игра Аугуста Диля здесь феноменальная.
У вас есть фильм с вашим участием, который вам сейчас неловко пересматривать?
Точно «Ночные стражи»! Когда я его первый раз посмотрел, то уже тогда понял, что пересматривать точно не стану.
Какой первый мультфильм или фильм вы бы хотели показать своему ребенку?
Я в детстве любил смотреть советские мультики, особенно «Ну, погоди!» или «Простоквашино», так что, думаю, сыну я бы первым делом их показал.
Вы снимались в сериале «Домашнее поле», который посвящен женщине-тренеру. А у вас есть любимая женская героиня в кино?
Ну, тут я сразу хочу признаться в своей любви к Кейт Бланшетт, ее героинями я всегда восхищаюсь и очень жду «Тар», где она играет дирижера. А если про конкретный фильм говорить, то это «Малышка на миллион» Клинта Иствуда, конечно. Я очень люблю кино про стальной характер, и плюс это выдающаяся роль Хилари Суэнк.
Фильм, который вам физически было неприятно смотреть
«Иди и смотри», конечно. Еще фильм «Бивень» довольно омерзительный.
События нового фильма «Плакать нельзя» с вашим участием происходят в Норвегии. А у вас есть любимый скандинавский фильм?
«Охота» Томаса Винтерберга. Она даже немного перекликается с «Плакать нельзя»: и там и там ключевую роль играет ребенок, и это тоже европейская страна со своими жесткими законами.
Ваш самый любимый сериал
Я, вообще, очень много смотрю кино и сериалов, поэтому выбирать сложно. Давайте я назову «Тьму», потому что я люблю, когда мой мозг насилуют. И, возможно, не самые любимые, но мне очень понравились «Программисты» Алекса Гарленда.
Автор: Кира Голубева