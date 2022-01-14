Что смотреть дома: 2-й сезон «Эйфории», «Миротворец», «Трагедия Макбета»

Наемник-патриот Кристофер «Миротворец» Смит (Джон Сина) пролежал четыре месяца в больнице после операции на острове Корто Мальтезе («Миссия навылет»). Но страна не ждет: с больничной койки он отправляется на новое задание, которое касается загадочного проекта «Бабочки».

В сольном шоу Джеймс Ганн еще больше раскрывает комедийный потенциал Джона Сины и драматический — его персонажа. В сериале задействованы Роберт Патрик в роли отца-расиста, который разрабатывает для Смита его высокотехнологичные зеркальные шлемы, за кадром звучат музыкальные хиты прошлого, а герои обмениваются фирменными ганновскими репликами — похабными и смешными.

