Что смотреть дома: 2-й сезон «Эйфории», «Миротворец», «Трагедия Макбета»

Продолжение главного подросткового сериала современности, комедия Джеймса Ганна про одного из участников «Отряда самоубийц», Шекспир в интерпретации Джоэла Коэна — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Эйфория», 2-й сезон
Ру и Джулс возвращаются с каникул
Где смотреть: Амедиатека
Рождество позади, а для Ру (Зендея) и Джулс (Хантер Шафер) все начинается с нуля: первая скрывает, что снова подсела на наркотики, вторая пытается исправить последствия своего побега. Ситуация на любовном фронте осложняется с появлением Эллиота (Доминик Файк). Во втором сезоне «Эйфории» Сэма Левинсона («Малкольм и Мари») зрителей ждет еще больше киноманских флешбэков и даже кэмп-мюзикл.
«Миротворец», 1-й сезон
Невероятные приключения Кристофера Смита после «Отряда самоубийц»
Где смотреть: Амедиатека
Наемник-патриот Кристофер «Миротворец» Смит (Джон Сина) пролежал четыре месяца в больнице после операции на острове Корто Мальтезе («Миссия навылет»). Но страна не ждет: с больничной койки он отправляется на новое задание, которое касается загадочного проекта «Бабочки».
В сольном шоу Джеймс Ганн еще больше раскрывает комедийный потенциал Джона Сины и драматический — его персонажа. В сериале задействованы Роберт Патрик в роли отца-расиста, который разрабатывает для Смита его высокотехнологичные зеркальные шлемы, за кадром звучат музыкальные хиты прошлого, а герои обмениваются фирменными ганновскими репликами — похабными и смешными.
«Трагедия Макбета»
Джоэл Коэн ставит Шекспира с Дензелом Вашингтоном и Фрэнсис МакДорманд
Где смотреть: Apple TV+
После успешного сражения генерал Макбет (Вашингтон) встречает трех ведьм (Кэтрин Хантер), которые пророчат ему корону. Он рассказывает об этом жене, и леди Макбет (МакДорманд) уговаривает супруга убить действующего короля Дункана (Брендан Глисон) и сесть на трон. Нового правителя преследуют муки совести и те, кто хочет отомстить за пролившуюся кровь. «Трагедия Макбета» — первый фильм Джоэла Коэна, снятый без брата Итана. Стилистически картина близка «Седьмой печати» и «Страстям Жанны д’Арк» с их минималистичным визуалом.
«Супермен и Лоис», 2-й сезон
Супергерой между семьей и долгом
Где смотреть: Кинопоиск
Как бы Кларк Кент (Тайлер Хэклин) и Лоис Лейн (Битси Таллок) ни пытались вести мирную жизнь в Смолвиле с детьми-подростками, в их жизнь постоянно вторгаются дела государственной важности. Ситуацию в семье усложняют альтернативные таймлайны, где у другой Лоис дочь от еще одного супергероя.
«Следом за жизнью», 3-й сезон
Финал драмеди о том, как принять утрату
Где смотреть: Netflix
Циничный журналист Тони (Рики Джервэйс) планирует отправиться в поездку, чтобы развеять прах отца (Дэвид Брэдли). В напарники он берет редактора Мэтта (Том Басден), который давно терпит его выходки, участившиеся после смерти жены Тони. Одна из главных интриг сезона — сложатся ли отношения главного героя с медсестрой Эммой (Эшли Дженсен)?
«Этот дом», 1-й сезон
Необычная кукольная анимация о трех эпохах и одном здании
Где смотреть: Netflix
Что объединяет начало XIX века, наши дни и ближайшее будущее? Дом, в котором строят планы люди разных поколений, а также кошки, мыши и даже насекомые. Каждую историю рассказывают звезды инди-анимации, а за кадром звучат голоса Хелены Бонем Картер, Мэттью Гуда, Миа Гот и других.
«Монстры на каникулах: Трансформания»
Дракула становится человеком, а его зять превращается в монстра
Где смотреть: Amazon Prime Video
Джонатан (Энди Сэмберг) уже давно женат на вампирше Мэвис (Селена Гомес), но все еще тяжело переносит то, что не нравится тестю — легендарному графу Дракуле (Брайан Халл). Поэтому Джонатан решает использовать экспериментальный луч доктора Ван Хельсинга, чтобы тоже стать монстром. Правда, все остальные обитатели замка оборачиваются людьми. «Трансформания» должна стать последней частью семейно-вампирской саги сценариста Генндия Тартаковского («Самурай Джек»).
«Это не смешно»
Трагикомедия в стиле «Луи»
Где смотреть: Netflix
Габриэль (Габриэль Нунсио) — 40-летний стендап-комик, который зарабатывает озвучиванием котов в рекламе и безуспешно пытается разобраться в себе. Новая знакомая говорит, что общается с инопланетянами, и зовет его в космическое путешествие, а давняя подруга предлагает стать суррогатным отцом. Драмеди о кризисе среднего возраста придумал и снял Габриэль Нунсио, который, помимо прочего, срежиссировал док «Дорога в Рому» о том, как Альфонсо Куарон работал над своим последним фильмом.
«Бегун: Фильм об Энтони Бурдене»
Что искал знаменитый шеф-повар в еде, путешествиях и людях
Где смотреть: Кинопоиск — с 16 января
В 2000 году книга шеф-повара Энтони Бурдена «О еде: строго конфиденциально» стала бестселлером, его звали на телевидение, он начал путешествовать по миру в поисках новых блюд и впечатлений, а в 2018-м его нашли мертвым во французском отеле. Лауреат «Оскара» за фильм о бэк-вокалистах «В двух шагах от славы» Морган Невилл не ищет причину самоубийства Бурдена, а фокусируется на душевных поисках героя. Некоторые фразы в фильме озвучены голосом Бурдена, сгенерированным нейросетью.
«Самая счастливая девушка на свете»
Дебют режиссера «Безумного кино для взрослых»
Где смотреть: Mubi
Жительница маленького городка 18-летняя Делия (Андрея Бошняг) участвует в конкурсе по продаже сока и выигрывает автомобиль. Вместе с родителями девушка едет в Бухарест, чтобы сняться в рекламном ролике и получить заветный приз. Однако съемки затягиваются, а семья настаивает, что машину надо продать.
«Самая счастливая девушка на свете» — первый фильм Раду Жуде, самого неутомимого представителя румынской новой волны. Как и прочие его картины, это размышление о посягательстве на свободу личности. Фильм получил приз в секции «Форум» на Берлинале, где Жуде с тех пор очень любят.
Автор: Алексей Филиппов