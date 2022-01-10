Кинопоиск
Блог команды

Что смотрели на Кинопоиске в новогодние каникулы

Обсудить0

Битва за лидерство развернулась между главными блокбастерами 2021 года и новогодними хитами.

За 10 дней новогодних праздников более 4,5 миллиона подписчиков Плюса провели за просмотром фильмов и сериалов на Кинопоиске более 60 миллионов часов*. А ежедневная аудитория подписчиков, которые смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре на каникулах, превышала 2 миллиона.

*При подсчете учитывалось только смотрение по подписной модели (SVOD) без учета рекламной модели (AVOD) и модели по покупке или аренде тайтлов (EST/TVOD).

К праздникам в подписке Плюс стали доступны главные блокбастеры 2021 года: продолжение комедийного боевика «Веном», фантастический эпос «Дюна», супергеройский экшен «Отряд самоубийц: Миссия навылет», новая часть гоночной франшизы «Форсаж», приключенческий боевик «Круиз по джунглям». Кроме того, на праздниках вышел долгожданный реюнион «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» (доступен в Плюс Мульти с Амедиатекой).

В результате победу в битве за лидерство в топе одержал «Веном 2», который уже посмотрело более миллиона подписчиков.

Остальные места в десятке распределились так:

Топ-10* фильмов и сериалов за новогодние каникулы

Фильм/Сериал

1

Веном 2

2

Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс

3

Дюна

4

Круиз по джунглям

5

Отряд самоубийц: Миссия навылет

6

Беспринципные

7

Один дома

8

Гарри Поттер и философский камень

9

Форсаж 9

10

Время

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

Топ-10* фильмов и сериалов за новогодние каникулы

Фильм/Сериал

1

Веном 2

2

Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс

3

Дюна

4

Круиз по джунглям

5

Отряд самоубийц: Миссия навылет

6

Беспринципные

7

Один дома

8

Гарри Поттер и философский камень

9

Форсаж 9

10

Время

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

Единственным сериалом, который смог побороться с главными блокбастерами прошлого года и новогодними хитами, стали «Беспринципные» — комедия про жителей Патриарших прудов заняла шестое место в топе. 5 января на Кинопоиске вышла финальная серия второго сезона. Всего сериал посмотрело уже более полутора миллионов подписчиков, проект держался на первом месте в топе онлайн-кинотеатра в ноябре и декабре.

А благодаря любви зрителей Кинопоиска к сильным жанровым авторам в десятку попал новый фильм М. Найта Шьямалана «Время» — эффектный триллер про группу людей, которые поехали в отпуск и оказались в ловушке.

Рассказываем про другие интересные факты о новогоднем смотрении на Кинопоиске.

Новогодняя классика — «Один дома»

Комедия про Кевина Маккаллистера стала самым популярным фильмом на сервисе 31 декабря.

Первый фильм года — «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» (доступен в Амедиатеке и в Плюсе Мульти с Амедиатекой)

Фильм, в котором звезды любимой франшизы воссоединились в школе чародейства и волшебства, стал самым популярным на Кинопоиске 1 января. Его посмотрел каждый пятый подписчик, смотревший фильмы и сериалы на Кинопоиске в эти праздники. 

Самый популярный спешел — «Зёма 3. Новогодний замес»

Кроме него, на Кинопоиске вышли специальные серии «Доктора Кто», «Смешариков», «Вызовите акушерку», «Смерти в раю», а также «Трудных подростков» (доступен на more.tv и в Плюсе с more.tv).

Музыка в кадре — «Черная Вдова» и «Круиз по джунглям»

В конце 2021 года на Кинопоиске появилась возможность распознавать музыку в кадре и добавить ее в свою коллекцию на Яндекс.Музыке. Чаще всего подписчики добавляли «Smells Like Teen Spirit» Malia J («Черная Вдова») и «Encantado» Джеймса Ньютона Ховарда («Круиз по джунглям»).

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Репортер Эдди Брок обретает достойного врага — маньяка с симбиотом внутри. Блокбастер плюс бромантическая комедия. В подписке — только на Кинопоиске
В главных ролях:Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс
Режиссер:Энди Серкис
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Человек-паук: Нет пути домой» — торжество ностальгии или трогательная история взросления?
Крупным планом

Подкаст«Человек-паук: Нет пути домой» — торжество ностальгии или трогательная история взросления?

11 января5
Вечная молодость: каким получился второй сезон «Эйфории»
Сериалы

Вечная молодость: каким получился второй сезон «Эйфории»

10 января15
Что происходит в прокате: Человек-паук и Disney захватили мир
Сборы

Что происходит в прокате: Человек-паук и Disney захватили мир

11 января19
Питер Богданович: человек, который очень любил кино

Питер Богданович: человек, который очень любил кино

10 января

Главное сегодня

Интервью

Аарон Соркин: «Я хочу, чтобы каждый, кто работает на съемочной площадке, приходил туда с радостью»

Вчера3
Аарон Соркин: «Я хочу, чтобы каждый, кто работает на съемочной площадке, приходил туда с радостью»
Что смотрели на Кинопоиске в новогодние каникулы
Блог команды

Что смотрели на Кинопоиске в новогодние каникулы

Вчера11
«Миротворец»: трагикомедия Джеймса Ганна, которую интереснее смотреть, чем сериалы Marvel
Сериалы

«Миротворец»: трагикомедия Джеймса Ганна, которую интереснее смотреть, чем сериалы Marvel

Вчера6
Что происходит в прокате: Человек-паук и Disney захватили мир
Сборы

Что происходит в прокате: Человек-паук и Disney захватили мир

11 января19
«Человек-паук: Нет пути домой» — торжество ностальгии или трогательная история взросления?
Крупным планом

Подкаст«Человек-паук: Нет пути домой» — торжество ностальгии или трогательная история взросления?

11 января5
Гильдия актеров Америки объявила номинантов. На награды претендуют Леди Гага и Эндрю Гарфилд

Гильдия актеров Америки объявила номинантов. На награды претендуют Леди Гага и Эндрю Гарфилд

Вчера1
Вышел второй сезон «Эйфории» (спустя почти три года!). Вспоминаем истории ее героев

Вышел второй сезон «Эйфории» (спустя почти три года!). Вспоминаем истории ее героев

10 января6
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт