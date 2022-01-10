Что смотрели на Кинопоиске в новогодние каникулы

Битва за лидерство развернулась между главными блокбастерами 2021 года и новогодними хитами.

За 10 дней новогодних праздников более 4,5 миллиона подписчиков Плюса провели за просмотром фильмов и сериалов на Кинопоиске более 60 миллионов часов*. А ежедневная аудитория подписчиков, которые смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре на каникулах, превышала 2 миллиона.

*При подсчете учитывалось только смотрение по подписной модели (SVOD) без учета рекламной модели (AVOD) и модели по покупке или аренде тайтлов (EST/TVOD).

К праздникам в подписке Плюс стали доступны главные блокбастеры 2021 года: продолжение комедийного боевика «Веном», фантастический эпос «Дюна», супергеройский экшен «Отряд самоубийц: Миссия навылет», новая часть гоночной франшизы «Форсаж», приключенческий боевик «Круиз по джунглям». Кроме того, на праздниках вышел долгожданный реюнион «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» (доступен в Плюс Мульти с Амедиатекой).

В результате победу в битве за лидерство в топе одержал «Веном 2», который уже посмотрело более миллиона подписчиков.

Остальные места в десятке распределились так:

Единственным сериалом, который смог побороться с главными блокбастерами прошлого года и новогодними хитами, стали «Беспринципные» — комедия про жителей Патриарших прудов заняла шестое место в топе. 5 января на Кинопоиске вышла финальная серия второго сезона. Всего сериал посмотрело уже более полутора миллионов подписчиков, проект держался на первом месте в топе онлайн-кинотеатра в ноябре и декабре.

А благодаря любви зрителей Кинопоиска к сильным жанровым авторам в десятку попал новый фильм М. Найта Шьямалана «Время» — эффектный триллер про группу людей, которые поехали в отпуск и оказались в ловушке.