Что смотрели на Кинопоиске в новогодние каникулы

Битва за лидерство развернулась между главными блокбастерами 2021 года и новогодними хитами.
За 10 дней новогодних праздников более 4,5 миллиона подписчиков Плюса провели за просмотром фильмов и сериалов на Кинопоиске более 60 миллионов часов*. А ежедневная аудитория подписчиков, которые смотрели фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре на каникулах, превышала 2 миллиона.
*При подсчете учитывалось только смотрение по подписной модели (SVOD) без учета рекламной модели (AVOD) и модели по покупке или аренде тайтлов (EST/TVOD).
К праздникам в подписке Плюс стали доступны главные блокбастеры 2021 года: продолжение комедийного боевика «Веном», фантастический эпос «Дюна», супергеройский экшен «Отряд самоубийц: Миссия навылет», новая часть гоночной франшизы «Форсаж», приключенческий боевик «Круиз по джунглям». Кроме того, на праздниках вышел долгожданный реюнион «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» (доступен в Плюс Мульти с Амедиатекой).
В результате победу в битве за лидерство в топе одержал «Веном 2», который уже посмотрело более миллиона подписчиков.
Остальные места в десятке распределились так:
Топ-10* фильмов и сериалов за новогодние каникулы
Фильм/Сериал
3
10
*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года.
Топ-10* фильмов и сериалов за новогодние каникулы
Фильм/Сериал
3
10
*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года.
Единственным сериалом, который смог побороться с главными блокбастерами прошлого года и новогодними хитами, стали «Беспринципные» — комедия про жителей Патриарших прудов заняла шестое место в топе. 5 января на Кинопоиске вышла финальная серия второго сезона. Всего сериал посмотрело уже более полутора миллионов подписчиков, проект держался на первом месте в топе онлайн-кинотеатра в ноябре и декабре.
А благодаря любви зрителей Кинопоиска к сильным жанровым авторам в десятку попал новый фильм М. Найта Шьямалана «Время» — эффектный триллер про группу людей, которые поехали в отпуск и оказались в ловушке.
Рассказываем про другие интересные факты о новогоднем смотрении на Кинопоиске.
Новогодняя классика — «Один дома»
Комедия про Кевина Маккаллистера стала самым популярным фильмом на сервисе 31 декабря.
Первый фильм года — «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» (доступен в Амедиатеке и в Плюсе Мульти с Амедиатекой)
Фильм, в котором звезды любимой франшизы воссоединились в школе чародейства и волшебства, стал самым популярным на Кинопоиске 1 января. Его посмотрел каждый пятый подписчик, смотревший фильмы и сериалы на Кинопоиске в эти праздники.
Самый популярный спешел — «Зёма 3. Новогодний замес»
Кроме него, на Кинопоиске вышли специальные серии «Доктора Кто», «Смешариков», «Вызовите акушерку», «Смерти в раю», а также «Трудных подростков» (доступен на more.tv и в Плюсе с more.tv).
Музыка в кадре — «Черная Вдова» и «Круиз по джунглям»
В конце 2021 года на Кинопоиске появилась возможность распознавать музыку в кадре и добавить ее в свою коллекцию на Яндекс.Музыке. Чаще всего подписчики добавляли «Smells Like Teen Spirit» Malia J («Черная Вдова») и «Encantado» Джеймса Ньютона Ховарда («Круиз по джунглям»).