Сатира «Неудачный трах, или Безумное порно» взяла главный приз Берлинале-2021

71-й Берлинский кинофестиваль подошел к концу, и главный приз — «Золотого медведя» — жюри вручило комедии Раду Жуде «Неудачный трах, или Безумное порно». Жестокая социальная сатира о сексе и лжи была снята во время карантина летом 2020-го.
Также среди победителей — режиссер-дебютант Денеш Надь, получивший «Серебряного медведя» за режиссуру «Естественного света». Картина Марии Шрадер «Я твой человек» принесла Марен Эггерт награду за лучшую главную роль, а документальный фильм Марии Шпет «Господин Бахманн и его класс» был отмечен специальной премией жюри.
Главные награды Берлинале-2021 распределились так:
- «Золотой медведь» — «Неудачный трах, или Безумное порно», Раду Жуде;
- Гран-при жюри — «Колеса удачи и фантазии», Рюсукэ Хамагути;
- Приз жюри — «Господин Бахманн и его класс», Мария Шпет;
- «Серебряный медведь» за режиссуру — Денеш Надь, «Естественный свет»;
- «Серебряный медведь» за лучшую главную роль — Марен Эггерт, «Я твой человек»;
- «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана — Лилла Кизлингер, «Лес, я вижу тебя везде»;
- «Серебряный медведь» за лучший сценарий — Хон Сан-су, «Вступление»;
- «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения — «Полицейский фильм».
В этом году фестиваль проходит в два этапа. С 1 по 5 марта в онлайн-формате состоялись показы для представителей индустрии. С 9 по 20 июня в Берлине пройдут показы фильмов-участников в кинотеатрах и на открытых площадках для всех гостей смотра.
Источник: Deadline
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