Сатира «Неудачный трах, или Безумное порно» взяла главный приз Берлинале-2021

71-й Берлинский кинофестиваль подошел к концу, и главный приз — «Золотого медведя» — жюри вручило комедии Раду Жуде «Неудачный трах, или Безумное порно». Жестокая социальная сатира о сексе и лжи была снята во время карантина летом 2020-го.

Также среди победителей — режиссер-дебютант Денеш Надь, получивший «Серебряного медведя» за режиссуру «Естественного света». Картина Марии Шрадер «Я твой человек» принесла Марен Эггерт награду за лучшую главную роль, а документальный фильм Марии Шпет «Господин Бахманн и его класс» был отмечен специальной премией жюри.

Главные награды Берлинале-2021 распределились так:

В этом году фестиваль проходит в два этапа. С 1 по 5 марта в онлайн-формате состоялись показы для представителей индустрии. С 9 по 20 июня в Берлине пройдут показы фильмов-участников в кинотеатрах и на открытых площадках для всех гостей смотра.

Источник: Deadline