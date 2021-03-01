КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Сатира «Неудачный трах, или Безумное порно» взяла главный приз Берлинале-2021

Обсудить0

71-й Берлинский кинофестиваль подошел к концу, и главный приз — «Золотого медведя» — жюри вручило комедии Раду Жуде «Неудачный трах, или Безумное порно». Жестокая социальная сатира о сексе и лжи была снята во время карантина летом 2020-го.

Также среди победителей — режиссер-дебютант Денеш Надь, получивший «Серебряного медведя» за режиссуру «Естественного света». Картина Марии Шрадер «Я твой человек» принесла Марен Эггерт награду за лучшую главную роль, а документальный фильм Марии Шпет «Господин Бахманн и его класс» был отмечен специальной премией жюри.

Главные награды Берлинале-2021 распределились так:

В этом году фестиваль проходит в два этапа. С 1 по 5 марта в онлайн-формате состоялись показы для представителей индустрии. С 9 по 20 июня в Берлине пройдут показы фильмов-участников в кинотеатрах и на открытых площадках для всех гостей смотра.

Источник: Deadline

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

9 лучших фильмов Берлинале-2021
Фестивали

9 лучших фильмов Берлинале-2021

Сегодня0
Финчер пил, Стиллер ел, а Пачино заснул: Рассказываем, как удивлял и веселил «Золотой глобус — 2021»

Финчер пил, Стиллер ел, а Пачино заснул: Рассказываем, как удивлял и веселил «Золотой глобус — 2021»

1 марта5
«Золотой глобус — 2021»: 15 самых ярких нарядов

«Золотой глобус — 2021»: 15 самых ярких нарядов

1 марта19
«Золотой глобус — 2021»: Лауреаты

«Золотой глобус — 2021»: Лауреаты

1 марта64

Главное сегодня

Фестивали

9 лучших фильмов Берлинале-2021

Сегодня0
9 лучших фильмов Берлинале-2021
«Топи», «История бранных слов» и второй сезон «Постановки»: 11 главных сериалов зимы
Выбор редакции

«Топи», «История бранных слов» и второй сезон «Постановки»: 11 главных сериалов зимы

Сегодня0
Что смотреть дома: «Я не шучу», «Девушка, подающая надежды», «Северный ветер»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Я не шучу», «Девушка, подающая надежды», «Северный ветер»

Сегодня2
КиноПоиск HD выпустит спин-офф «Я это уже видел». Героями мультсериала станут персонажи скетча «Объяснялкины»
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD выпустит спин-офф «Я это уже видел». Героями мультсериала станут персонажи скетча «Объяснялкины»

час назад0
8 лучших трейлеров недели: Российский комикс, японская манга и американское фэнтези

8 лучших трейлеров недели: Российский комикс, японская манга и американское фэнтези

час назад0
Уэсли Снайпс рассказал, почему не стал снимать «Черную Пантеру» и какой важный урок преподал ему Шон Коннери

Уэсли Снайпс рассказал, почему не стал снимать «Черную Пантеру» и какой важный урок преподал ему Шон Коннери

3 часа назад6
Сатира «Неудачный трах, или Безумное порно» взяла главный приз Берлинале-2021

Сатира «Неудачный трах, или Безумное порно» взяла главный приз Берлинале-2021

3 часа назад0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт