Что смотреть дома: 3-й сезон «Наследников», «Холодный расчет», «Петровы в гриппе»

Глава огромной международной медиакорпорации Waystar Royco Логан Рой (Брайан Кокс) так долго собирается на покой, что его дети, претендующие на наследство, начали войну друг с другом. Второй сезон и вовсе закончился за минуту до взрыва: Кендалл Рой (Джереми Стронг) на пресс-конференции разоблачил отца в покрывательстве корпоративных преступлений.

Едкую семейную драму с элементами мрачной сатиры придумал Джесси Армстронг — сценарист сардонических «Вице-президента» и «Черного зеркала». В прошлом году «Наследники» получили четыре премии «Эмми», а третий сезон — восторженную прессу.