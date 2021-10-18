Что смотреть дома: 3-й сезон «Наследников», «Холодный расчет», «Петровы в гриппе»

Новый сезон сатирической драмеди про медиамагнатов, лютый триллер с Оскаром Айзеком, фильм Кирилла Серебренникова — рассказываем про самые интересные новинки российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Наследники», 3-й сезон
Война в семье Рой становится все более яростной
Где смотреть: Амедиатека
Глава огромной международной медиакорпорации Waystar Royco Логан Рой (Брайан Кокс) так долго собирается на покой, что его дети, претендующие на наследство, начали войну друг с другом. Второй сезон и вовсе закончился за минуту до взрыва: Кендалл Рой (Джереми Стронг) на пресс-конференции разоблачил отца в покрывательстве корпоративных преступлений.
Едкую семейную драму с элементами мрачной сатиры придумал Джесси Армстронг — сценарист сардонических «Вице-президента» и «Черного зеркала». В прошлом году «Наследники» получили четыре премии «Эмми», а третий сезон — восторженную прессу.
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«Холодный расчет»
Оскар Айзек в триллере Пола Шредера
Где смотреть: КиноПоиск, ivi, Wink
Уильям Телл (Айзек) — покерный ас, который никогда не выигрывает много, чтобы не привлекать внимания. В его прошлом — страшный секрет и 10 лет тюрьмы. Однажды сын бывшего сослуживца, Кирк (Тай Шеридан), предлагает Теллу отомстить тому, из-за кого он оказался в заключении. Новый фильм Пола Шредера (киноведа, написавшего «Таксиста» с «Бешеным быком» и снявшего «Дневник пастыря») — образчик строгой остросюжетной драмы, в которой ярость Нового Голливуда сочетается с духовными исканиями (Шредер любит цитировать Робера Брессона).
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«Петровы в гриппе»
Кирилл Серебренников экранизирует один из главных бестселлеров 2010-х
Где смотреть: Okko
Накануне Нового года автослесарь Петров подхватывает простуду и страшно напивается, а наутро ему нужно вести сына на елку. Вольная киноадаптация успешного романа Алексея Сальникова, премьера которой состоялась в этом году в Каннах. На экране — Чулпан Хаматова и Семен Серзин, Юрий Колокольников и Тимофей Трибунцев, Иван Дорн и Юра Борисов.
«Вторжение», 1-й сезон
Прибытие пришельцев глазами жителей разных континентов
Где смотреть: Apple TV+
На Землю прибывают инопланетяне, и свидетелями их вторжения становятся люди из разных точек мира. Шериф небольшого городка в США, военный в горячей точке на Ближнем Востоке и японская астронавтка — каждый переживает этот опыт по-своему.
Амбициозный проект создали Дэвид Вейл и Саймон Кинберг, работавший над киновселенной «Людей Икс». Среди артистов — Сэм Нил и Голшифте Фарахани, Шамир Андерсон из «Далекого космоса» и Сиори Куцуна из «Дэдпула 2».
«Корпорация „Заговор“», 1-сезон
Новый мультсериал создателей «Гравити Фолз»
Где смотреть: Netflix
Все конспирологические теории на территории США — правда, и только корпорация «Заговор» (Cognito, Inc.) не позволяет этому стать достоянием общественности. Этот сериал придумал сценарист «Гравити Фолз» Сион Такэути, а создатель «Фолз» Алекс Хирш выступил продюсером и участвовал в сочинении конспирологических гэгов. Впрочем, визуально «Заговор» больше напоминает «Рика и Морти».
«Нам всем конец»
Как устроить вечеринку перед апокалипсисом
Где смотреть: more.tv
К Земле приближается метеорит. Накануне Армагеддона Лиза (Зои Листер Джонс) решает устроить вечеринку, но даже при поддержке младшей версии себя (Кэйли Спэни из «Программистов») это не так уж просто. За время подготовки к тусовке века Лиза успеет встретиться с отцом (Брэдли Уитфорд), лучшей подругой (Оливия Уайлд) и бывшим (Ламорн Моррис), что только усилит ощущение напрасно прожитой жизни.
В начале года ламповую комедию «Нам всем конец» тепло приняли на «Сандэнсе» и SXSW. Придумали ее актеры, сценаристы и режиссеры Зои Листер Джонс и Дэрил Вейн, ранее работавшие вместе над «Давай, до свидания!» с Гретой Гервиг.
«Что случилось, Бриттани Мерфи?», мини-сериал
Биография знаменитой актрисы: громкие роли, близкие люди и загадочная смерть
Где смотреть: Амедиатека
Бриттани Мерфи — звезда «Прерванной жизни» и «Города грехов» — скончалась у себя в ванной в возрасте 32 лет. Причиной смерти назвали пневмонию (или злоупотребление лекарствами от нее). Через несколько месяцев не стало супруга актрисы: ему поставили тот же диагноз. Продюсер мини-сериала о творческом пути и таинственной смерти Мерфи — Джейсон Блум, у которого нюх на будоражащие сюжеты («Человек-невидимка», «Прочь», «Судная ночь», «Паранормальное явление»).
Смотрите этот мини-сериал в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Девушка в лесу», 1-й сезон
Хоррор про дверь в потусторонний мир
Где смотреть: Peacock
Кэрри (Стефани Скотт) сбегает из Колонии — поселения, жители которого охраняют загадочную Дверь и ежедневно тренируются, чтобы не пустить в человеческий мир то, что за ней скрыто.
«Девушка в лесу» — часть хоррор-вселенной, разрабатываемой с 2017 года компанией Crypt TV, которую основал Элай Рот. Короткометражные фильмы и веб-сериалы связываются лишь отдельными монстрами. Выходящий на Peacock проект интригует не только концептом на стыке городской легенды и подросткового фэнтези, но и свежими лицами. Вдобавок первые четыре эпизода сняла Кристен Риттер, уже стоявшая за камерой «Джессики Джонс».
«Ковбой Бибоп», 1-й сезон
Культовое аниме про охотников за головами в космосе
Где смотреть: Netflix
Конец XXI века. Стрелок-лоботряс Спайк Шпигель и экс-полицейский с механической рукой Джет Блэк зарабатывают ловлей опасных космических преступников. Со временем к их компании присоединяются авантюристка Фэй Валентайн, самый умный корги во Вселенной и гениальная программистка-подросток Эд. «Ковбой Бибоп» — трагикомичный и очень человечный нуар-вестерн Кэйко Нобумото и Синъитиро Ватанабэ.
«Я очень люблю жизнь»
Жемчужина венгерской анимации
Где смотреть: Mubi
Экспериментальный короткий метр Кати Мачкашши: ожившие рисунки детей из городка Комло, озвученные самими юными художниками. Они без прикрас описывают суровую жизнь ромов в Венгрии 1970-х. «Игра в кальмара» глазами европейских детей, снятая полвека назад.
Автор: Алексей Филиппов