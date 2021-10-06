Что мы смотрим: «В ночь», «Основание», «Большая секунда»

В следующем выпуске ведущие подробно разберут мини-сериал Netflix «Полуночная месса». Это история о том, как с прибытием на остров нового молодого священника население сталкивается с необъяснимыми явлениями, предзнаменованиями и чудесами.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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