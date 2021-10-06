Что мы смотрим: «В ночь», «Основание», «Большая секунда»

От ситкома про женскую дружбу и ремейка драмы Бергмана до триллера про смертоносное Солнце и военной драмы о войне Судного дня.
В новом выпуске главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов без спойлеров рассказывают, какие сериалы (новые и старые) смотрят прямо сейчас. В подкасте ведущие говорят об «Основании», «В ночь», «Убийствах в одном здании», «Сценах из супружеской жизни», «Каштановом человечке», «Большой секунде», «Полуночной мессе», «Женщинах за 40» и «Долине слез».
Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».
В следующем выпуске ведущие подробно разберут мини-сериал Netflix «Полуночная месса». Это история о том, как с прибытием на остров нового молодого священника население сталкивается с необъяснимыми явлениями, предзнаменованиями и чудесами.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Сериалы, упомянутые в выпуске
«Основание» (2021) — американский научно-фантастический телесериал по мотивам романов Айзека Азимова о Галактической империи, которая вот-вот рухнет.
«В ночь» (2020 — настоящее время) — бельгийский постапокалиптический сериал о людях, вынужденных спасаться от смертоносных солнечных лучей.
«Убийства в одном здании» (2021) — комедийный детектив о жителях дома на Манхэттене, которые любят криминальные рассказы и оказываются втянуты в расследование убийства.
«Сцены из супружеской жизни» (2021) — мини-сериал по мотивам драмы Ингмара Бергмана о супругах, которые разводятся после 10 лет брака, но понимают, что их чувства все еще живы. Доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
«Каштановый человечек» (2021) — скандинавский нуар, детективный мини-сериал о поиске убийцы, оставляющего на месте преступления куколку из каштанов.
«Большая секунда» (2021) — российский сериал о том, как переплетаются две истории: работа сценаристов и взаимоотношения придуманных ими героев.
«Полуночная месса» (2021) — мини-сериал в жанре сверхъестественного о том, как с прибытием в маленький городок нового священника в нем начинают происходить чудеса.
«Женщины за 40» (2021) — комедийный сериал о женской дружбе на фоне кризиса среднего возраста.
«Долина слез» (2020) — сериал об истории военного конфликта 1973 года между арабскими странами и Израилем. Доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов