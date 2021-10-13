«Мужчиной я стал, когда начал с женой беременеть»: Владимир Мишуков берет интервью у самого себя для КиноПоиска

Актер и фотограф Владимир Мишуков не боится творческих экспериментов, будь то роль филолога, встречающего русалку в киносказке «Рыба-мечта», или фотопроект «Сноба» BIPOLARGROTESQUE, в котором Мишуков снялся в женском белье и обнаженным с автоматом Калашникова в руках и в ботфортах на ногах. В этом году Мишуков также появился в продолжении «Содержанок» и триллере «Пропавшая», который сняли Вадим Перельман и Владислав Опельянц, получивший приз за «Петровых в гриппе» в Каннах. В «Пропавшей» Мишуков играет отца, который находит исчезнувшую 10 лет назад дочь (Лиза Янковская) и пытается выяснить, не самозванка ли перед ним.

КиноПоиск предложил актеру творческий эксперимент — взять интервью у самого себя. Полностью беседу Владимира Мишукова и его альтер эго смотрите в видео. Ниже — пять запоминающихся цитат из разговора актера с самим собой.

1 О профессии Задача актера, подключив все органы чувств, произвести эмоциональное впечатление на сидящих в зале, подключить их, сделать эмпатийными. Например, если я играю в фильме «Зимний путь» Сергея Тарамаева и Любови Львовой врача-гомосексуала, моя сверхзадача — вовлечь участкового дядю Петю или милиционера дядю Степу. Чтобы он, придя с четким пониманием: «Ну че, посмотрим, как там у вас, у п****ов, происходит все», ушел обескураженный. А обескуражить его можно только на эмоциональном уровне. Он выйдет парадоксально ошарашенным, но уже вакцинированным. Вот это задача.

2 О роли мечты Я удивляюсь, что у нас до сих пор не сделали ремейк «Тутси». Там Дастин Хоффман играет актера, человека, который очень неравнодушен к профессии. Из-за необходимости работать он переодевается в женщину. Я бы хотел это сыграть, у меня висит дома афиша [фильма]. Это интересно, это задача, преодоление.

3 О том, как Мишуков стал мужчиной Я никогда себя не чувствовал маскулинным самцом, хотя слышал, что кто-то меня так воспринимает. Мужчиной я стал, когда начал с женой беременеть, когда принимал участие в родах. Одну дочь принял вообще самостоятельно. Это позволило мне стать мужчиной. Ни служба в армии, ни учеба в институте, ни работа.

4 О статусе секс-символа после «Содержанок» Мой друг, режиссер Михаил Сегал, как-то сказал, что секс-символ на польском — «секс-эмблюшка». Когда меня кто-то так называет, я про себя это вспоминаю.

5 О «Пропавшей» и недоверии поколений Я думаю, что люди делятся на две категории. [Первая] — те, кто рожает детей для себя, это большая часть. И есть меньшая — те, кто рожает человека для него самого, сопровождая по жизни. Это увлекательный процесс, когда человек начинает подчинять свою собственную жизнь заботе о другой жизни. Он слишком увлекается и забывает, что родил не для себя. Нужно уловить этот момент, чтобы начать отпускать. Мой персонаж принадлежит к этому большинству. Поэтому этот сериал должен быть популярен, многие должны себя увидеть.