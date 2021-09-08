Пол Шредер: «Мы больше живем чувствами киногероев, чем собственными»

Шредер — легендарная фигура Голливуда: сценарист «Таксиста», «Бешеного быка», «Последнего искушения Христа», приятель Скорсезе. В какой-то момент он и сам стал снимать фильмы про героев на грани отчаяния. 23 сентября в прокат выходит его «Холодный расчет» — триллер с Оскаром Айзеком, только что показанный на Венецианском фестивале. Айзек играет бывшего военного, служившего в тюрьме Абу-Грейб и впавшего в депрессию от всего, что он там сделал и увидел. Теперь он стал игроком в покер, коротающим остаток жизни за карточными столами. Все меняется, когда герой встречает человека, который мечтает отомстить его бывшему командиру, и так получает шанс искупить свои грехи. Об унылой жизни профессиональных игроков, цитатности современного кино, своей старости и иракских флешбэках героя режиссер рассказал Татьяне Розенштайн.



— Вы писали сценарий с мыслями об Оскаре Айзеке?

— Если так писать сценарий, он получится паршивым. Это все равно что я бы написал что-то для Аль Пачино и, послушав, сказал: « О, какой уникальный монолог!» Но уникальным будет не текст, а исполнение. В любом случае, когда я пишу сценарии, я концентрируюсь на том, что хочу сказать, а не на том, кто это исполнит.

«Холодный расчет»

Меня интересовало, что происходит с человеком, воспитанным в нашей культуре, где учат нести ответственность за каждый поступок, когда он совершает настолько ужасное преступление, что уже не может справиться с его бременем. Я не имею в виду серийные убийства. Эти парни обычно считают себя невиновными. Речь идет о чем-то, что позорит не только тебя, но и твою страну. Так я начал развивать сюжет о пытках в тюрьме Абу-Грейб.

— А как эта концепция военного преступления обрела неожиданную форму истории о карточной игре?

— Для фильма нужно объединить две вещи. Первая — социальная идея. Вторая — главный герой, его профессия, черты характера. Иногда на первом месте стоит герой, как здесь, иногда социальная среда, но, главное, подобрать идеальную метафору. В случае с «Холодным расчетом» концептуальной метафорой является психологический лабиринт героя, своего рода олицетворение распада личности. Герой Айзека с утра до ночи прокручивает в голове числа, проводит время в однообразном небытии, путешествует из казино в казино, играет в карты и чего-то ждет.

Профессиональные игроки похожи на зомби — полуживые, полумертвые существа. Как-то я смотрел про них передачу по телевизору и подумал о том, какую странную, абсурдную жизнь ведут эти люди. Для неопытных зрителей профессия игрока окружена гламурным ореолом: все эти казино, дорогие отели — что там обычно показывают в фильмах про азартные игры? Но рутина этой профессии полна банальности: люди просто просиживают по 10—12 часов за игральными столами. И так каждый день, месяц, год. Мне стало интересно, кто они и почему выбрали именно это занятие.

Пол Шредер и Оскар Айзек на съемках фильма «Холодный расчет»

— Вернемся к Айзеку. Все же в какой момент появилась его кандидатура?

— С Оскаром мы давно знакомы. Двадцать лет назад он проходил пробы на главную роль в фильме по моему сценарию — в «Иезуите». Потом я думал пригласить Оскара в «Дневник пастыря», но Итан Хоук лучше подошел на роль. Оскар — замечательный актер, но он слишком ярок для роли рядового священника. Он мне кажется кем-то средним между Рамоном Новарро и Марчелло Мастроянни.

Сейчас моя карьера близится к закату. Оскар же, наоборот, на пике популярности. Чтобы получить доступ к таким актерам, как он, нужно обращаться к их агентам. Но так актеры никогда не получат твой сценарий, потому что агенты заинтересованы в собственном доходе и пытаются найти проекты покрупнее, отказываясь от малобюджетных фильмов. Они думают: «Не дай бог, мой клиент захочет снятся в этом маленьком проекте, и я не заработаю». Так что я просто написал Оскару на его личный имейл: «У меня есть для тебя сценарий, бюджет предполагается небольшой. Если у тебя нет времени, то я не буду его тебе посылать. Дай мне знать в течение недели». И он согласился. Как он мне потом сказал, он не мог отказаться, потому что именно мои фильмы убедили его стать актером.

— Вы снова работали здесь с Мартином Скорсезе (Скорсезе был продюсером фильма. — Прим. ред.), с которым и начинали карьеру в кино…

Майкл Филлипс, Сибилл Шеперд, Мартин Скорсезе, Пол Шредер, Харви Кейтель, Роберт Де Ниро и Джоди Фостер на показе фильма, посвященном 40-летию «Таксиста». 2016

— Да, мы вместе прошли через многое, а сейчас наше время подходит к концу. В киноиндустрии ты выходишь на пенсию, когда перестает звонить телефон. Но я еще не готов к своей собственной ретроспективе и потому очень стараюсь, чтобы мой телефон время от времени звонил.

Так что я сказал Мартину: «Мы едем в одном направлении. Разве не здорово ехать туда в одной машине?» Так он помог с этим проектом, сделал мне одолжение. А сейчас мы вместе работаем над сериалом о возникновении христианства, об апостолах и апокрифах.

— Вы начинали во времена Нового Голливуда, когда американское кино ничего не боялось, когда его история словно бы начиналась с чистого листа. Что вы думаете о современном состоянии кинематографа? Стало лучше? Хуже?

— Мы живем в эпоху постэкзистенциализма, и в ней фильмы воспринимаются не как автономные произведения, а как часть большого контекста, как поле референсов. У сегодняшнего подростка в голове тысячи фильмов, его представление о жизни сформировано скорее сериалами, чем самой жизнью. Наше общество все больше черпает свои чувства из визуальной индустрии развлечения, мы больше живем чувствами киногероев, чем собственными. Сегодня, когда солдата по телевидению спрашивают о его опыте в Ираке, он отвечает, что тот был похож на «Апокалипсис сегодня».

«Холодный расчет»

Но у меня самого все наоборот: раньше я подолгу сидел перед телевизором, теперь совсем его не смотрю. В кино хожу не развлечься, а чтобы посмотреть на работу конкретных актеров и операторов. Иногда смотрю сразу шесть фильмов подряд в мультиплексе. Раньше это было легко, но с годами становится все труднее досматривать фильмы до конца. А может, и кино стало хуже. Когда мы начинали, фильмы были совсем другим и по стилю, и качеству. Сходство с сегодняшними картинами было только в одном: мотивация героев по-прежнему вертится вокруг смерти и секса. Они обычно находятся либо на грани срыва, либо брошены в пограничную ситуацию, либо достигают поворотного момента в своей жизни.

— Последний вопрос: а зачем герой Айзека все время закутывает простынями всю обстановку в мотелях, где останавливается?

Это тоже в каком-то роде метафора: он пытается скрыть настоящее, чтобы оно не могло просочиться в прошлое, пока он записывает свои искаженные воспоминания об Абу-Грейб. Кстати, сцены-флешбэки, которые вы видите в фильме, не являются даже намеком на настоящий Абу-Грейб. Я был очень ограничен в бюджете и, вместо того чтобы строить модель реальной тюрьмы, создал своего рода вымышленный лабиринт. Это визуализация кошмара, который остался в памяти персонажа, того самого психологического лабиринта, о котором я говорил раньше.

Автор: Татьяна Розенштайн

Фото: Larry Busacca / Getty Images for Tribeca Film Festival