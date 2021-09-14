Венеция-2021: итоги. Чем отличились Пенелопа Крус, Мэгги Джилленхол и Джейн Кэмпион

Распределение наград жюри в этом году стало сюрпризом для критиков. Подробнее о неожиданных победителях 78-го Венецианского кинофестиваля рассказывает Инна Денисова.



Венецианский кинофестиваль вот уже второй год проводится в условиях в пандемии: обязательное ношение масок, рассадка через одного в кинозалах и сдача ПЦР каждые два дня для непривитых (при входе в зал тест просили показывать вместе с паспортом) — все эти карантинные меры сохранились с прошлого года, когда сам факт проведения массового мероприятия казался опасным экспериментом. Однако в этом году в Венецию приехало уже в два раза больше людей, и это обрушило систему электронных билетов, так удачно запущенную в прошлом году. Залы не вмещали всех аккредитованных, в первые дни фестиваля ровно половина прессы не могла взять билеты, которые заканчивались через 10 минут, из-за чего у журналистов случилась паника, пресс-центр забрасывали письмами, а в соцсетях появлялись гневные посты.

К середине фестиваля ситуация улучшилась, и технический отдел Мостры пообещал учесть уроки этого года — похоже, что система электронных билетов теперь с нами надолго, если не навсегда.

Основные призеры

«Событие»

Конкурсную программу судило жюри под председательством Пон Джун-хо («Паразиты»). Его решение отдать «Золотого льва» фильму «Событие» Одри Диван (это ее второй фильм) вызвало удивление. Фильм хотя и активно хвалили за актуальную тему («Событие» посвящено попыткам сделать аборт в стране, где эта операция вне закона), но не прочили в победители. Подробнее о «Событии», его особенностях и контексте награждения читайте тут.

Гендерный баланс призов тут же уравновесил Гран-при «Руке бога» Паоло Соррентино, одному из немногих очевидных фаворитов критики. Фильм снят в типичной размашистой манере этого режиссера, но его главный герой — уже сам Соррентино. Подробнее о том, что происходит в этой автобиографической картине, действительно едва ли не лучшей в фильмографии режиссера, мы писали тут.

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру — у Джейн Кэмпион, снявшей ревизионистский вестерн «Власть пса». Подробнее об этой истории мужских страстей, которые разгораются в пыльных горных ландшафтах Монтаны рубежа XIX и XX веков мы писали здесь.

«Дыра»

Спецприз жюри — у вуайеристской «Дыры» Микеланджело Фраммартино. «Дыра» радикально отличалась от остальных участников конкурса своим языком. При этом она тоже вполне типичный (для Фраммартино) фильм: никаких диалогов, эстетика мокьюментари; главный герой — дыра в земле (в прошлых фильмах режиссера протагонистами становились вековое дерево и вымирающая деревенька). Начальный титр сообщит нам историю: в 1961-м спелеологи обнаружили в пьемонтских горах расщелину, начали спускаться туда, и в конце концов выяснилось, что эта дыра вторая по глубине в мире. Фильм реконструирует их экспедицию: в дыру летят подожженные газеты, красиво мерцая, вскоре там даже найдутся фотографии Софи Лорен и Кеннеди, а вокруг дыры живет дремотной, абсолютно оторванной от мира жизнью крошечная деревенька. Жизни и судьбы пастухов и спелеологов зарифмованы в лирическую поэму о жизни и смерти.

Приз за лучший сценарий — у Мэгги Джилленхол за фильм «Пропавшая дочь», о котором можно прочитать здесь. Получая награду, Мэгги сказала со сцены, что с Италией ее связывают особенные отношения: здесь она выходила замуж, здесь были зачаты оба ее ребенка, она сняла фильм по итальянскому роману и вот теперь получает здесь приз.

Милена Смит и Пенелопа Крус

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль получила Пенелопа Крус, сыгравшая в «Параллельных матерях» Педро Альмодовара. На пресс-конференции после показа режиссер подчеркнул, что это самая сложная роль за всю карьеру Крус — что ж, жюри было согласно. Мы — тоже, но сложность эту надо понимать не как технические трудности, а как многогранность персонажа: в фигуре сыгранной Крус матери-одиночки сошлись и частная история, и национальная, и семейная (героиня Крус воспроизводит жизненный сценарий вслед за своей матерью и бабушкой). Подробнее о «Матерях» — остросюжетной и страстной истории женской дружбы и близости — мы писали тут.

Лучший актер — филиппинец Джон Арсилья, сыгравший журналиста-расследователя в нуарном мини-сериале (его тут показывали как фильм) Эрика Матти «На работе: Пропавшая 8». Это второй сезон шоу, снятого для HBO Asia и основанного на реальных событиях — коррупции и серии политических убийств и похищений в филиппинской провинции.

Почти все эти награды, кроме разве что приза Крус и Соррентино (показательно, что из всего изобилия итальянского кино в конкурсе — около половины! — жюри, не мучаясь, выбрало самого известного), стали сюрпризом для критиков. Получивший самые высокие оценки прессы (и российской, и иностранной), «Холодный расчет» Пола Шредера остался без награды, так же как и блестящая экранизация «Утраченных иллюзий» Бальзака, сделанная Ксавье Джанноли. Эта вечно актуальная история журналиста-оппортуниста, предающего друзей и коллег, меняющего политические убеждения как носки, несмотря на декорации XIX века, смотрится крайне актуально в наше время.