Юрий Быков и Loqiemean обсуждают «Ночной дозор» и кинокомиксы. Это новый выпуск «Докажи, если сможешь»!

Свежий выпуск нашего развлекательно-познавательного шоу уже доступен на YouTube-канале «Мультипаспорт». Герои второго эпизода — режиссер Юрий Быков и артист Роман Худяков, также известный как Loqiemean.

Задача гостей шоу — убедить всех за 30 секунд, что они смотрели фильм, который называет ведущий Женя Калинкин. Первый выпуск с рэпером GONE.Fludd и клипмейкером Алиной Пязок тоже доступен на нашем YouTube-канале «Мультипаспорт». А в следующем эпизоде, который выйдет через две недели, посоревнуются режиссер Олег Трофим («Майор Гром: Чумной Доктор», «Лед») и видеоблогер Chuck Review. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.