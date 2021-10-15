Юрий Быков и Loqiemean обсуждают «Ночной дозор» и кинокомиксы. Это новый выпуск «Докажи, если сможешь»!

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Докажи, если сможешь

ВидеоЮрий Быков и Loqiemean обсуждают «Ночной дозор» и кинокомиксы. Это новый выпуск «Докажи, если сможешь»!

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Свежий выпуск нашего развлекательно-познавательного шоу уже доступен на YouTube-канале «Мультипаспорт». Герои второго эпизода — режиссер Юрий Быков и артист Роман Худяков, также известный как Loqiemean.

Задача гостей шоу — убедить всех за 30 секунд, что они смотрели фильм, который называет ведущий Женя Калинкин. Первый выпуск с рэпером GONE.Fludd и клипмейкером Алиной Пязок тоже доступен на нашем YouTube-канале «Мультипаспорт». А в следующем эпизоде, который выйдет через две недели, посоревнуются режиссер Олег Трофим («Майор Гром: Чумной Доктор»«Лед») и видеоблогер Chuck Review. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.

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Похождения Винни и его подельников в британской глубинке. Остроумная криминальная комедия с Джозефом Гилганом
В главных ролях:Джозеф Гилган, Дэмиен Молони, Мишель Кигэн, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан
Режиссер:Джон Райт
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