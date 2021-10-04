Первый выпуск развлекательно-познавательного шоу «Докажи, если сможешь» уже доступен на нашем новом YouTube-канале «Мультипаспорт».

В шоу принимают участие два гостя. Ведущий называет фильм, а игрокам нужно за 30 секунд убедить всех, что они смотрели выпавшую картину, даже если слышат о ней в первый раз. Гостями первого выпуска стали рэпер GONE.Fludd и клипмейкер Алина Пязок, снимавшая видео для Little Big, Tatarka и группы «Хлеб». А в следующем выпуске вы увидите режиссера Юрия Быкова и рэпера Loqiemean.

«Докажи, если сможешь» будет выходить раз в две недели по четвергам. Ведущий проекта — Женя Калинкин, создатель книжного шоу «Что бы мне поделать, только бы не почитать». Над «Докажи, если сможешь» работает команда создателей популярных YouTube-проектов «Узнать за 10 секунд» и «Видеосалон». Подписывайтесь на канал «Мультипаспорт», чтобы не пропустить свежие выпуски.