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ВидеоКиноПоиск запускает шоу «Докажи, если сможешь»! В первом выпуске рэпер GONE.Fludd сразился с клипмейкером Алиной Пязок

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Первый выпуск развлекательно-познавательного шоу «Докажи, если сможешь» уже доступен на нашем новом YouTube-канале «Мультипаспорт».

В шоу принимают участие два гостя. Ведущий называет фильм, а игрокам нужно за 30 секунд убедить всех, что они смотрели выпавшую картину, даже если слышат о ней в первый раз. Гостями первого выпуска стали рэпер GONE.Fludd и клипмейкер Алина Пязок, снимавшая видео для Little Big, Tatarka и группы «Хлеб». А в следующем выпуске вы увидите режиссера Юрия Быкова и рэпера Loqiemean.

«Докажи, если сможешь» будет выходить раз в две недели по четвергам. Ведущий проекта — Женя Калинкин, создатель книжного шоу «Что бы мне поделать, только бы не почитать». Над «Докажи, если сможешь» работает команда создателей популярных YouTube-проектов «Узнать за 10 секунд» и «Видеосалон». Подписывайтесь на канал «Мультипаспорт», чтобы не пропустить свежие выпуски.

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В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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