В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов спорят, какими получились «Петровы в гриппе». О реакции зарубежных зрителей и о том, как устроены сцены, рассказывает режиссер фильма Кирилл Серебренников.

Полностью интервью с Серебренниковым можно посмотреть на YouTube-канале КиноПоиска по этой ссылке.

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.