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Крупным планом

ПодкастКакими получились «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова (с комментариями режиссера)

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Можно ли считать «Петровых в гриппе» социальным высказыванием о российской действительности? Насколько точно Кирилл Серебренников перенес на экран роман Алексея Сальникова? Понятен ли фильм за рубежом? И какой фильм Кирилла Серебренникова мы считаем лучшим?

Семён Серзин
Владислав Семилетков, Чулпан Хаматова, Семён Серзин
Семён Серзин
Чулпан Хаматова
Юрий Колокольников и Семён Серзин
Юлия Пересильд
Чулпан Хаматова
Семён Серзин и Чулпан Хаматова
Семён Серзин

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов спорят, какими получились «Петровы в гриппе». О реакции зарубежных зрителей и о том, как устроены сцены, рассказывает режиссер фильма Кирилл Серебренников.

Полностью интервью с Серебренниковым можно посмотреть на YouTube-канале КиноПоиска по этой ссылке.

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Жизнь идеальной семьи рушится, когда на пороге появляется бесследно пропавшая десять лет назад дочь. Психологический триллер от номинанта на “Оскар” Вадима Перельмана
В главных ролях:Лиза Янковская, Владимир Мишуков, Мария Куликова
Режиссер:Вадим Перельман
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