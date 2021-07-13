Можно ли считать «Петровых в гриппе» социальным высказыванием о российской действительности? Насколько точно Кирилл Серебренников перенес на экран роман Алексея Сальникова? Понятен ли фильм за рубежом? И какой фильм Кирилла Серебренникова мы считаем лучшим?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов спорят, какими получились «Петровы в гриппе». О реакции зарубежных зрителей и о том, как устроены сцены, рассказывает режиссер фильма Кирилл Серебренников.
Полностью интервью с Серебренниковым можно посмотреть на YouTube-канале КиноПоиска по этой ссылке.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов