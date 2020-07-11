Нравятся военные хорроры? Вот 6 фильмов, которые стоит посмотреть — с гремлинами, зомби и призраками!

«Крепость»

Древнее зло после операции «Барбаросса»

О чем: 1941 год, деревенька в Румынских Карпатах. Немцы занимают местную старинную цитадель и пробуждают древнее зло, заточенное в ее стенах, — существо по имени Моласар. Оно начинает убивать солдат одного за другим и вот-вот вырвется из своей тюрьмы. Помешать Моласару способен только воин Глекен (Скотт Гленн), который уже мчится из Греции в Румынию.

Кто делал: «Крепость» — самый странный и недооцененный фильм Майкла Манна, а заодно и один из самых красивых и необычных хорроров 1980-х. После провала картины Манн, до этого поставивший «Вора», решил не экспериментировать с жанрами и вернулся к криминальному кино.

Что получилось: Получился действительно дикий хоррор, временами больше похожий не на кино, а на авангардный видео-арт. Критики к манновскому эксперименту отнеслись прохладно (34 балла на Metacritic, 40% положительных рецензий на Rotten Tomatoes), зато «Крепость» позволяет оценить, например, игру Иэна Маккеллена, на которого в 44 года еще не свалилась всемирная слава. Он здесь играет профессора истории, ставшего подручным Моласара.

«Бункер»

Панцергренадеры сталкиваются со сверхъестественным



О чем: Июнь 1944 года, граница Бельгии и Германии. Горстка немецких солдат, загнанных в угол американскими войсками, укрывается в бункере. Вскоре выясняется, что главная угроза не снаружи, а внутри. Она таится где-то в туннелях, углубляющихся в Арденнские леса, которые, как говорит один из персонажей, древнее самой Германии. Во времена черной смерти здесь сжигали ведьм и жестоко расправлялись с заразившимися чумой, и призраки погибших, похоже, не обрели покой.

Кто делал: Кажется, «Бункер» — пример единичной (и, возможно, случайной) творческой удачи. По сценарию малоизвестного кинодраматурга Клайва Доусона картину снял малоизвестный режиссер Роб Грин (это единственный полный метр в его фильмографии), ранее занимавшийся монтажом.

Что получилось: Сделать эту скромную камерную картину событием в жанре режиссеру и сценаристу помог актерский ансамбль: полдюжины отличных британских артистов (самые известные из них — Джейсон Флеминг и Эдди Марсан) разыграли в замкнутом пространстве что-то вроде телеспектакля. Лучшие сцены здесь статичные диалоговые. Впрочем, и режиссеру стоит отдать должное: рискуя коммерческим потенциалом фильма, он обошелся без карикатурных зомби, вместо этого решив поразмышлять о последствиях человеческой жестокости.

«Глубина»

Призраки на подводной лодке

О чем: Август 1943-го, Атлантика. Американская подводная лодка «Тигровая акула» берет на борт трех выживших с британского плавучего госпиталя. Среди спасшихся — медсестра Клэр Пейдж (Оливия Уильямс), чье присутствие на подлодке экипаж, разумеется, тут же счел дурной приметой. И вскоре на субмарине действительно начинает происходить нечто странное и жуткое, но виной тому вовсе не Клэр, а сверхъестественные силы.

Кто делал: Не вполне традиционный для Dimension Films хоррор поставил Дэвид Туи, тремя годами ранее подаривший миру «Риддика». Среди соавторов сценария и продюсеров «Глубины» значится Даррен Аронофски, который сначала собирался ставить хоррор, но в итоге занялся «Реквиемом по мечте».

Что получилось: «Глубина», конечно, не Das Boot Вольфганга Петерсена, однако Туи и Аронофски все же удалось создать один из самых убедительных и атмосферных фильмов о подводных лодках. Не последнюю роль в успехе этого герметичного детектива с крутым уклоном в мистику сыграли дотошная реконструкция антуража и подготовка актеров: все исполнители перед съемками прошли обучение в школе подводников, а использовавшийся на съемках макет, имитирующий отсеки субмарины, был максимально реалистичным.

«Первый отряд»

Пионеры против фашистов и рыцарей Ливонского ордена

О чем: В 1942 году ясновидящая пионерка Надя с помощью секретного аппарата «Спутник-01» через некропортал отправляется на тот свет, чтобы вернуть в мир живых своих погибших друзей Леню, Марата, Зину и Валю. Вместе им придется противостоять барону фон Вольфу, тоже восставшему из мертвых, и его армии призраков-крестоносцев, которых призвала на помощь нацистская оккультная организация «Аненербе».

Кто делал: Аниме «Первый отряд» — совместная разработка японской Studio 4°C («Аниматрица», «Железобетон») и российских продюсеров и сценаристов Алексея Климова и Михаила Шприца. Поставил картину Ёсихару Асино («Громокошки»), а Климов и Шприц для полной версии фильма отсняли игровые мокьюментари-элементы — воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и комментарии историков и психиатров.

Что получилось: Наверное, самое дерзкое за всю историю российского кино вторжение на территорию альтернативной истории. Климову и Шприцу удалось познакомить молодую публику с пионерами-героями Леонидом Голиковым, Маратом Казеем, Зинаидой Портновой, Валентином Котиком и Надеждой Богдановой раньше, чем это сделали производители официального патриотического кино. «Первый отряд», конечно, не лучшее аниме в мире, но в поле российского кинематографа пока что единственное, да и как контркультурное высказывание оно определенно имеет ценность.

«Оверлорд»

Схватка американцев и зомби накануне высадки союзников в Нормандии

О чем: Июнь 1944 года. В Нормандии высаживается американская диверсионная группа, цель которой — подорвать немецкую радиовышку. Но солдаты обнаруживают, что в оккупированной французской деревушке творится нечто ужасное: немцы забирают местных жителей в секретную лабораторию, где проводят над ними эксперименты.

Кто делал: Это второй полный метр австралийца режиссера Джулиуса Эйвери («Молодая кровь»), чья карьера началась с победы в конкурсе короткометражных фильмов на Каннском фестивале в 2008 году (с лентой «Канистра бензина»). Но куда важнее здесь фигура продюсера: «Оверлорд» — очередной проект Джей Джея Абрамса, и его прочерк просматривается в каждом кадре фильма.

Что получилось: По сути «Оверлорд» — честная «бэшка», снятая за приличные студийные деньги (бюджет — 38 миллионов); ядерная смесь nazisploitation, «Грязной дюжины» и популярных шутеров в декорациях Второй мировой (от «Call of Duty» до «Wolfenstein»).

«Воздушный бой»

Бомбардировщик Б-17 «Летающая крепость» против гремлина

О чем: Август 1943-го. Летчица Мод (Хлоя Грейс Морец) подсаживается с секретным грузом в бомбардировщик, вылетающий из Окленда. Под сексистские смешки экипаж отправляет пассажирку в турель. Там она и проведет большую часть фильма, пока назойливый гремлин, звено японских истребителей, бестолковые действия мужчин и угрожающая грузу опасность не заставят ее взять ситуацию в руки.

Кто делал: «Воздушный бой» — второй полный метр новозеландки китайского происхождения Розанны Лян. В 2008-м постановщица получила в Берлине «Хрустального медведя» за веселую короткометражку «Третья попытка», в 2011-м сняла дебютный полный метр — мелодраму «Моя свадьба и другие тайны», но, будучи поклонницей хорроров 1970-х и 1980-х, по-настоящему раскрылась именно в «Воздушном бое».

Что получилось: Бодрый военный фемхоррор, в котором градус веселого абсурда достигает пика в сцене рукопашной схватки Мод с огромным гремлином. Лян упаковала в полтора часа жесткую критику мужского шовинизма, стилистику радиопостановки (вышло что-то среднее между «Локом» и недавней «Бескрайней ночью») и оммажи таким монстр-фильмам, как «Чужой», «Гремлины» и «Хищник».

Автор: Дмитрий Молчанов