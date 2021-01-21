Хлоя Морец между котом и мышью: Репортаж с площадки «Тома и Джерри»

Полнометражный фильм про приключения рисованных Тома и Джерри в настоящем Нью-Йорке выходит в прокат 25 февраля. А в 2019-м Уилл Кинг успел побывать на съемках фильма и пообщаться с актерами и съемочной группой еще без масок.



Студии Hanna-Barbera и Warner давно вынашивали идею полнометражного фильма. Они перепробовали много вариантов и остановились на формате «Кто подставил кролика Роджера»: классические двухмерные Том и Джерри играют с реальными актерами в Нью-Йорке. Бытовая среда, окружающая рисованных героев, тоже реальна. Жилище Джерри, например, выстроили художники-постановщики. Там есть миниатюрная кухня, постель из тапочка, ванная из мыльницы и даже крохотный дверной звонок.

Почему герои остались двухмерными? «Когда работаешь с такими известными персонажами, то сложнее всего что-то менять, — объясняет продюсер Крис ДеФариа. — Еще свежа в памяти история с тем, как фанаты негативно восприняли обновленную внешность ежика Соника, поэтому мы решили сохранить Тома и Джерри именно такими, какими их любят уже больше 80 лет. Современным фильм делает все остальное, а Том и Джерри привносят в 2021 год свой неизменный юмор в стиле слэпстика (классическая немая комедия с погонями, нелепыми падениями и т. д. — Прим. ред.). Это физическая комедия, понятная зрителям в любой стране. Я уверен, и в России дети смотрели мультфильмы про Тома и Джерри безо всякого перевода, который и не нужен. Ведь Том и Джерри не говорят».

«Я активно поддерживал решение не делать трехмерную анимацию, — вспоминает режиссер Тим Стори. — Мне важны линии, изображающие эмоции, важна пластичность двухмерных мультяшек. На самом деле их двумерность дает мне как режиссеру гораздо большее пространство творческой свободы, чем 3D».

Фильм Тима Стори — приквел классических короткометражных сюжетов: мы узнаем, как главные герои познакомились, переехали на Манхэттен в Нью-Йорк и почему стали враждовать. Они приехали в Нью-Йорк из глубинки, но устроились по-разному: Том живет на улицах и дерется с бродячими котами за еду, а Джерри быстро въезжает — правда, нелегалом — в пятизвездочный отель Royal Gate. «Мы хотели отправить Тома и Джерри туда, где они были бы вне зоны комфорта, — смеется Тим Стори. — Шикарный отель показался подходящим местом, потому что там наши животные могут устроить настоящий бедлам».

В тот же отель на должность администратора устраивается Кайла (Хлоя Грейс Морец), которая врет о своем опыте работы. Заведение готовится провести пышную свадьбу инфлюенсеров Бена и Приты (Колин Жост и Паллави Шарда). Менеджер Терренс (Майкл Пенья) поручает Кайле решить вопрос с грызунами в гостинице, а та находит на улице Тома и хочет, чтобы он избавился от Джерри. Морец на съемках тоже пришлось выйти из зоны комфорта: «Самым сложным было постоянно стоять на коленях напротив двери в норку Джерри. Особенно в туфлях на 12-сантиметровом каблуке и в мини-юбке!»

Снимали Нью-Йорк в Англии. Центральный парк, где происходит часть действия, — в лондонском парке в Баттерси в сентябре 2019 года. Но основной площадкой для была студия Warner в Ливсдене под Лондоном. Именно тут снимались все части «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей». После второй части «Тварей» здесь осталось три-четыре улицы декораций Парижа, который строители превратили в Нью-Йорк. «На самом деле тут есть дома и магазины из „Чудо-женщины“ и „Лиги справедливости“, — рассказывают рабочие. — Мы меняем вывески, внутренний декор магазинов, и они служат снова и снова. Сплошной ресайклинг!»

Студийные декорации заняли три павильона, где было построено 47 сетов декораций. Особенное внимание при их создании уделяли цвету (чтобы Том и Джерри не сливались с фоном); также учитывали и необычную перспективу съемки, например мебель была сконструирована нестандартной с учетом того, что камера в фильме очень часто расположена на уровне ног человека.

В одном из таких павильонов мы увидели полностью отстроенное лобби отеля Royal Gate — там как раз снимался диалог между Майклом Пеньей и Хлоей Морец. Хлоя гладила лежащий на руке серый мешок с точками. Он изображает кошку Тутс, которая, как и Том с Джерри, не умеет говорить. Вообще, в фильме много животных, в том числе знаменитый бульдог Спайк. Здесь его хозяином стал жених Бен. Еще тут появляются двое слонов — Сэсил и Малкольм. На них жених и невеста въезжают на свадебную церемонию в индийском стиле («Свадьба Приянки Чопры и Ника Джона по сравнению с этой ничто», — смеется Паллави Шарда). Но, как известно, слоны боятся мышей…

Есть еще банда уличных котов — Бутч, Молния и Топси. Последний отличается маленьким ростом, но имеет замашки диктатора и не пропускает возможности построить всех вокруг. А также присутствуют анимированные белки, лошади, овчарки, периодически появляется целое торнадо из животных.

Что же из всего этого получилось в результате? Вполне стандартная для франшизы комедия с погонями и прятками, где главное развлечение — то, что нахальная мышь троллит кота-недотепу. Создатели обещали снизить накал садизма, но Тому по-прежнему достается от Джерри. В лучших традициях мультсериала кота плющат об асфальт и прищемляют ему лапы крышкой рояля, и это меньшее из пережитых беднягой страданий. Взрослым смотреть на такое непросто. Нам-то видно: история бадди-муви не сложилась потому, что у Джерри омерзительный характер, героиня Хлои Морец (по крайней мере сначала) — безответственная выскочка, а симбиоз двухмерной анимации с реальностью не очень-то работает и вызывает в памяти анекдот «либо шашечки, либо ехать». Но дети в восторге: Том упал с балкона, Джерри наелся жгучего перца, Терренс попадает в торнадо из котов, слонов и собак, повсюду хаос, безумие, разрушения, тарарам и блины — шалость удалась!