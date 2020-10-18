Монеточка и барды: О чем новая комедия Крыжовникова «Родные» и как ее снимали

Ярослав Забалуев побывал осенью на съемочной площадке «Родных» и рассказывает, как Жора Крыжовников, Алексей Казаков, Сергей Бурунов и Монеточка играли в Грушинский фестиваль.



Грушинский фестиваль, или Груша — самый масштабный российский слет романтических бардов старосоветской школы, — традиционно проводится в начале июля в Самарской области. Конкретная локация сбора последних романтиков меняется год от года, но в 2020-м знаменитая грушинская сцена в форме огромной гитары внезапно материализовалась в Подмосковье, в Одинцовском районе, на зеленом склоне у реки. Причем в сентябре.

Ее возвели для съемок новой комедии Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова «Родные». «В Самарской области съемочный процесс организовать было очень сложно», — объясняет мне, стоя посреди поля, Алексей Казаков, сценарист, продюсер и режиссер. Именно эта сцена — цель всей жизни главного героя «Родных», автора-исполнителя Павла Карнаухова (его играет Сергей Бурунов). Спеть на Грушинском фестивале свою песню — его заветная мечта. Ради этого Павел запихивает всю свою семью в автомобиль и едет из родной Архангельской области через всю Россию.

«„Родные“ — наш третий проект с Андреем Першиным (настоящее имя Жоры Крыжовникова, с которым Казаков снял две части «Горько!». — Прим. ред.), — продолжает рассказ Казаков. — Получилась такая трилогия про Россию. Про семейные отношения. Нас это берет за живое. Так или иначе, через дисфункциональные отношения в семье в России проходили все. И люди, про которых мы рассказываем, — это наши родители, племянники, дети, братья-сестры. Так что до какой-то степени фильм основан на реальных событиях, но не в смысле конкретных сюжетов. Хотелось бы, чтобы зритель почувствовал героев родными».

Родственников Бурунова-Карнаухова сыграли Ирина Пегова, Семен Трескунов и певица Монеточка, для которой «Родные» станут дебютом на киноэкране. С ее героиней связан главный семейный конфликт Карнауховых: дочь Павла тоже сочиняет песни, но родители желают ей более стабильной работы, чем карьера певицы. Линия Монеточки придает картине сходство с одним из главных американских инди-хитов нулевых — фильмом «Маленькая мисс Счастье» Джонатана Дэйтона и Валери Фэрис, где на конкурс талантов стремилась дочка героев. «Мы, конечно, думали про „Маленькую мисс Счастье“, и в чем-то мы похожи, — соглашается Казаков. — Есть кочующие сюжеты, которые осмысливает каждая культура. Кино про семейное путешествие куда бы то ни было — это не оригинальная идея. Но все, что находится внутри этого движка, свежее, оригинальное. Мы такого еще не видели — в России, по крайней мере».

А вот влияние советского кино Казаков и Першин, безусловно, признают. Так же как и своих прошлых фильмов — оттуда в «Родных» перекочевала успешно примененная в «Горько!» эстетика found footage. Герой Бурунова не только бард, но и блогер, так что много снимает на телефон, предлагая подписчикам, как он сам это называет, «крупицы мудрости».

«У меня было несколько мечт. Хотелось поработать с Никитой Сергеевичем Михалковым, у которого я умудрился появиться на несколько секунд в „Утомленных солнцем 2“. И та трепетность в работе с артистами, которую я ощутил у Михалкова, сродни тому, как работает Крыжовников», — восхищенно тараторит пойманный между дублями Бурунов.

Опыт в комедийном жанре у актера колоссальный, но с «Родными» все оказалось совсем не так просто. Сергей говорит, что в начале работы не вполне отдавал себе отчет в драматической серьезности материала. «Мой герой — самодур, абсолютный домашний тиран. Говорю без ложной скромности. Когда мы начали анализировать сценарий с Крыжовниковым, режиссером-постановщиком Ильей Аксеновым и Алексеем Казаковым, я думал, что там все понятно: комедия — она комедия и есть. А выяснилось, что проблема очень серьезная. Это фильм о незрелой личности. От этого страдает вся его семья, его близкие. Конечно, этот самодур что-то осознал, но в силу своей эмоциональной незрелости… Если вы не знаете, что это такое, почитайте на досуге — очень много про себя откроете! Я сам благодаря этому проекту и сценарию многое понял про себя. У меня есть проблемы. Я это осознал, есть над чем работать», — подытоживает Бурунов. Он надеется, что картина будет полезна зрителям и сделает и их чуточку лучше.

Семен Трескунов и Сергей Бурунов

Эпизод, съемки которого разворачиваются у нас на глазах, — выступление благостной певицы, во время которого Бурунов-Карнаухов пытается пробраться поближе к жюри. Неподалеку готовится к входу в кадр почти монти-пайтоновского вида актерская группа — в блестках, в невообразимых костюмах и с диковатыми физиономиями. Выясняется, что это актеры театра Стаса Намина, которые как нельзя лучше дополняют атмосферу русского народного галлюциноза, свойственную Грушинскому фестивалю.

Близится закат, и подходит время съемки кульминационной сцены — выступления Бурунова с песней, написанной Игорем Матвиенко. Стягивается многочисленная и в высшей степени достоверная массовка. Начинают работать фестивальные шатры с шаурмой, гигантскими неваляшками и почему-то бюстом Ленина.

Тут на поле выходит Монеточка. Певица жалуется, что ее укачало в дороге, но, справившись с собой, устраивается на пледе прямо в траве и радостно угощает журналистов леденцами. «Монеточка появилась на стадии сценария. Нам показалось, что она похожа на персонажа, которого мы придумали, — рассказывает Казаков историю попадания певицы в команду «Родных». — Я предложил героиню, а Андрей сразу предложил на эту роль Монеточку. И дальше мы уже подстраивали персонажа под актрису».

«А я думаю, у них были сомнения, — парирует Монеточка. — Когда я пришла на пробы, режиссер Илья стал просить меня что-то играть — выйди, зайди, представь, хлопни дверью. Мне от этого стало так не по себе, так некомфортно. Я говорю: „Илья, простите, но мы сейчас теряем время. Это была плохая идея — меня сюда позвать. Давайте разойдемся с миром“. Но оказалось, что Илья очень хорошо умеет работать с непрофессиональными актерами. Он как-то сразу смягчился, нашел подход. Мне очень приятно работать, чего я не ожидала. Но и очень тяжело — психологически, физически. Я пошла сейчас по всем врачам, у меня подскочили данные всех анализов от этого стресса. То холодно, то жарко, то комары, то ты хочешь спать, то тошнит. Еще и съемки все под Липецком, в Твери, или вот здесь. Кстати, где мы сейчас? Я стараюсь быть веселой и дружелюбной со всеми, но обстановочка не самая простая!»

Перед съемками Елизавета (настоящее имя Монеточки) месяц работала с коучем и новый опыт оценивает в целом позитивно. «Я стала более выносливой, научилась воспринимать свое тело и голос как аппарат, которым можно управлять. Как какой-то механизм. Недавно у меня была фотосессия для обложки альбома. Я обычно такая дохленькая, хиленькая и поэтому прошу четыре часа максимум. А в этот раз все длилось восемь часов. В какой-то момент все стали ныть, стонать, а я была очень веселая. Я научилась, знаете, раз прилечь в гримерочке на 15 минут и восстановить силы».

Монеточка рассказывает, что, хоть и не бывала на Грушинском фестивале, не понаслышке знакома с культурой русской бардовской песни. «Какое-то время назад, когда я только начинала петь свои песни, мне очень сложно было найти каких-то кумиров среди женщин. Я очень люблю тексты, стихи хорошие в песнях. Для меня это важнее, чем музыка, аранжировка и всякое такое. Среди мужчин было много интересных рэперов, а среди женщин я никого не могла найти и слушала много исполнительниц-бардов. Елена Касьян, знаете? Очень хорошая исполнительница».

Сергей Шакуров и Елизавета Гырдымова (Монеточка)

Звучат в «Родных» и песни самой Лизы. «Мой любимый момент в фильме — это сцена, в которой папа организовал мне встречу с профессионалом из мира музыки (речь об Андрее Григорьеве-Аполлонове. — Прим. ред.), — рассказывает Монеточка. — И вот он слушает, я пою эти песенки, а он говорит: „Ну вот, в принципе медицински неплохой вариант для вас“. И я впадаю в истерику! Это мне очень понравилось, было очень смешно! Моя героиня очень похожа на меня прошлую, когда все только начиналось и было непонятно, будут ли какие-то еще песенки или я просто пойду в институт учиться. Например, будет песня „Смерть легавым от ножа“. (Поет.) „Эта долька для ежа. Смерть лега-а-а-вым от но-о-ожа-а!“ Будет песенка про папу… У меня ведь тоже очень интересные и сложные отношения с моим папой, как и у героини».

О работе с Буруновым и другими членами команды Монеточка отзывается исключительно восторженно: «Тут ничего не надо играть. На тебя реально кричит человек — даже не надо изображать, что тебе страшно. Это правдивые реакции организма на ту энергию, которую тебе подают».

В общем, вся команда «Родных» соглашается с тем, что съемки проходили исключительно весело, и надеется на всенародный успех. «Я согласен, что не все люди до 25 лет знают, что такое Грушинский фестиваль, но это не основной манок. Мы рассчитываем на широкую, в том числе и взрослую аудиторию. Наш зритель — это аудитория „Горько!“», — уверяет напоследок Казаков.