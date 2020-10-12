Что смотреть в кино: «Душа», «Девушка, подающая надежды» и «Небесный огонь»

Кэри Маллиган мстит насильникам, Джейсон Айзекс строит отель на склоне вулкана, а Джейми Фокс пытается воскреснуть.
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«Душа»
Новый мультфильм Pixar о музыканте, который не захотел умирать.
Джо Гарднер мечтал стать музыкантом, но стал учителем музыки в школе. Однажды его зовут на прослушивание в известный джазовый квартет, и он его проходит с блеском. Воодушевленный Джо бежит по улице, забыв посмотреть под ноги, падает в канализационный люк и… умирает. Такой поворот музыканта не устраивает, ведь вечером должен состояться его первый концерт! Душа Джо сбегает из мира «После жизни» и попадает в мир «До жизни», где юные души только готовятся к своему земному пути с помощью наставников (они когда-то прославились на земле). Из-за бюрократической неразберихи Гарднера принимают за одного из них и вручают ему самую упрямую воспитанницу за всю историю человечества — душу Двадцать Вторую, которой земная жизнь совершенно неинтересна. Джо понимает, что эта упрямица — его шанс вернуться в мир живых.
Факты о мультфильме
- «Душа» — первый фильм Pixar, главный герой которого — афроамериканец. Его озвучил Джейми Фокс («Джанго освобожденный», «Рэй»).
- Фортепианные партии, которые в фильме играет Джо Гарднер, записывал известный джазовый пианист Джон Батист.
- Изначально главный герой занимался не музыкой, а наукой, но потом его профессию решили поменять.
- Режиссер «Души» — Пит Доктер. За свои предыдущие работы — «Вверх» и «Головоломка» — он получил два «Оскара».
- По словам Пита Доктера, «Душа», скорее всего, его последний режиссерский проект. В 2018 году он стал креативным директором Pixar Animation, и эта должность не позволяет ему вплотную заниматься режиссурой. К тому же Доктер считает, что пришло время уступить дорогу более молодым аниматорам.
«Девушка, подающая надежды»
Бывшая студентка не может простить однокурсникам насилие над подругой.
Кассандра Томас (Кэри Маллиган) живет двойной жизнью. Днем она работает официанткой, а ночью отправляется по клубам, где делает вид, что серьезно перебрала и не может добраться до дома. И каждый раз находится мужчина, который предлагает подбросить ее домой. На самом деле он сажает Кассандру в такси и везет к себе, ведь пьяная девушка сопротивляться не будет, а утром ничего не вспомнит. Но потом Кассандра внезапно «трезвеет», и «благодетель» начинает сильно жалеть, что связался с ней.
Факты о фильме
- «Девушка, подающая надежды» — полнометражный дебют актрисы и сценаристки Эмиральд Феннел. Премьера фильма состоялась в основной конкурсной программы фестиваля «Сандэнс».
- За сценарий второго сезона сериала «Убивая Еву» Эмиральд Феннел получила номинацию на «Эмми» и «Золотой глобус». Сейчас Феннел работает над сценарием к мюзиклу «Золушка», музыку к которому пишет Эндрю Ллойд Уэббер.
- За производство «Девушки, подающей надежды» отвечала кинокомпания LuckyChap Entertainment, одной из основательниц которой является Марго Робби.
«Небесный огонь»
Группа сейсмологов попадает в ловушку во время извержения вулкана.
Амбициозный бизнесмен Джек Харрис (Джейсон Айзекс) собирается открыть самый необычный курорт на земле. Он строит гостиницу на склоне вулкана, чтобы гости могли спуститься на фуникулере к самому жерлу и посмотреть на лаву. Но вулкан против: 20 лет назад здесь уже было извержение, а скоро начнется следующее. Это замечает Сяомэн (Ханна Куинливан), сейсмолог. Ее мать погибла именно при прошлом извержении. Сяомэн предупреждает Харриса, но тот отказывается эвакуировать людей из гостиницы.
Факты о фильме
- «Небесный огонь» — китайский фильм-катастрофа, для съемок которого пригласили голливудского режиссера Саймона Уэста («Воздушная тюрьма», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Механик» и «Неудержимые 2»).
- «Небесный огонь» снимался сразу на двух языках — китайском и английском. Но в итоге англоязычную версию решено было не использовать: продюсерам она показалась чересчур неестественной.
- Это первый высокобюджетный фильм-катастрофа в Китае. 80% сцен в нем отведено визуальным эффектам. Для съемок закупили более 20 тонн вулканического пепла и использовали более 500 килограммов взрывчатки.
«Голос луны»
Фильм-прощание Федерико Феллини.
В деревне, где живет Иво Сальвини (Роберто Бениньи), все жители немного не от мира сего. Бывший музыкант живет на кладбище и рассказывает, как с помощью дьявольского сочетания нот он мог двигать мебель. Доктор Гонелло общается с призраками. Механик подъемного крана мечтает поймать луну, чтобы она перестала за всеми шпионить. Да и сам Иво тоже чудак. Ему постоянно кажется, что его кто-то зовет — то ли голос со дна колодца, то ли луна с неба. Еще Сальвини безнадежно влюблен в самую загадочную красотку деревни — Альдину (Надия Оттавиани), которая его даже не замечает.
Факты о фильме
- «Голос луны» Федерико Феллини — вольная экранизация романа Эрманно Каваззони «Поэма о лунатиках» («Il poema dei lunatici»), снятая в 1990 году. Это последняя работа режиссера.
- Сценарий Феллини писал вместе со своим постоянным соавтором Туллио Пинелли. Их сотрудничество началось еще в 1950-м, когда режиссер работал над своим первым фильмом «Огни варьете» (сделан в паре с Альберто Латтуадой).
- Специально для съемок «Голоса луны» известный художник-постановщик Данте Ферретти (работал с Пьером Паоло Пазолини, Терри Гиллиамом, Тимом Бёртоном и Мартином Скорсезе) выстроил недалеко от Рима мини-город с многоквартирными домами, магазинами, парикмахерской, городской площадью и церковью.
- Феллини приступил к съемкам, когда окончательный вариант сценария еще не был готов, поэтому большинство сцен рождались прямо на съемочной площадке благодаря актерской и режиссерской импровизации.
Автор: Вера Аленушкина