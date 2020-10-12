Что смотреть в кино: «Душа», «Девушка, подающая надежды» и «Небесный огонь»

Джо Гарднер мечтал стать музыкантом, но стал учителем музыки в школе. Однажды его зовут на прослушивание в известный джазовый квартет, и он его проходит с блеском. Воодушевленный Джо бежит по улице, забыв посмотреть под ноги, падает в канализационный люк и… умирает. Такой поворот музыканта не устраивает, ведь вечером должен состояться его первый концерт! Душа Джо сбегает из мира «После жизни» и попадает в мир «До жизни», где юные души только готовятся к своему земному пути с помощью наставников (они когда-то прославились на земле). Из-за бюрократической неразберихи Гарднера принимают за одного из них и вручают ему самую упрямую воспитанницу за всю историю человечества — душу Двадцать Вторую, которой земная жизнь совершенно неинтересна. Джо понимает, что эта упрямица — его шанс вернуться в мир живых.