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Кэри Маллиган осудила рецензию, в которой ее назвали «недостаточно сексуальной» для роковой женщины

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Кэри Маллиган раскритиковала рецензию Variety на фильм «Девушка, подающая надежды», автор которой заявил, что актриса неубедительно смотрится в образе соблазнительницы. Автор считает, что на эту роль лучше подошла бы Марго Робби, продюсер картины.

«Я прочитала рецензию Variety, потому что слаба, — рассказала Маллиган в интервью New York Times. — И у меня с ней были проблемы. Казалось, что в ней фактически говорится, что я недостаточно сексуальна, чтобы провернуть подобный обман».

Вот выдержка из отзыва, о котором говорит Маллиган:

«Маллиган, прекрасная актриса, кажется немного странным выбором на роль неординарной, явно роковой женщины. Марго Робби здесь продюсер, и можно (возможно, слишком легко) представить, что роль когда-то предназначалась для нее. Однако в исполнении этой актрисы Кэсси носит свой костюм-приманку для пикапа как плохой дрэг; даже ее длинные светлые волосы кажутся накладными».

Маллиган шокировало, что в 2020 году крупное уважаемое издание выпускает рецензии с подобными комментариями.

«И дело не в раненом эго. Я полностью осознаю, что Марго Робби — богиня, — объясняет Маллиган. — Меня это просто очень сильно взбесило. Я подумала: „Серьезно? Вы для такого фильма собираетесь написать что-то столь поверхностное? Сейчас? В 2020 году?“ Я просто не могла в это поверить».

После публикации интервью Variety выпустило извинение: «Variety искренне извиняется перед Кэри Маллиган и сожалеет о бесчувственных словах и инсинуациях в нашем обзоре „Девушки, подающей надежды“, принижающем ее исполнение этой роли».

Главная героиня картины — Кэсси, которая ходит по барам, тусит там с парнями и отрывается на всю катушку. Потом, когда Кэсси переберет с алкоголем и дойдет почти до беспамятства, парни везут ее к себе домой, чтобы заняться сексом. И вот там-то их ждет сюрприз: Кэсси, оказывается, вовсе не пьяна, и за попытку воспользоваться нетрезвой девушкой она будет жестоко и жестко мстить.

Российская премьера «Девушки, подающей надежды» состоится 21 января 2021-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: New York Times

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