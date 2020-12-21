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Netflix убрал имя Шайа ЛаБафа из оскаровской кампании «Фрагментов женщины» после обвинений в насилии

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Netflix решил не выдвигать Шайа ЛаБафа на «Оскар» и другие премии за роль в драме «Фрагменты женщины». Сервис убрал его имя из раздела For Your Consideration, созданного для продвижения фильмов в наградном сезоне. Ранее певица FKA Twigs, бывшая возлюбленная ЛаБафа, обвинила его в насилии.

Как отмечает IndieWire, имя ЛаБафа удалили из синопсиса картины, а также из списка ее создателей, которых Netflix выдвинул на соискание премий. Звезде «Трансформеров» прочили номинации за роль второго плана. Источник в Netflix подтвердил IndieWire, что сервис исключил ЛаБафа из наградной гонки.

Об иске FKA Twigs к ЛаБафу стало известно 11 декабря. Певица обвинилила актера в сексуальном насилии, нападении и причинении эмоциональных страданий. По ее словам, ЛаБаф угрожал устроить автомобильную аварию, если она не признается ему в любви, пытался ее задушить и намеренно заразил венерическим заболеванием.

Аналогично актера описала его другая бывшая девушка, стилистка Кэролин Фо. Она рассказала, что однажды ЛаБаф прижал ее к кровати и ударил, после чего у нее пошла кровь.

В своем комментарии ЛаБаф заявил, что многие из обвинений не являются правдой, но при этом добавил, что обязан «дать женщинам высказаться и принять ответственность за то, что сделал». Он также признал, что страдает от алкоголизма и часто бывает агрессивным.

Позже против ЛаБафа выступила певица Sia: «Я тоже эмоционально пострадала от Шайа, патологического лжеца, который обманом вынудил меня участвовать в измене, утверждая, что у него больше никого нет. Я уверена, что он очень болен, и сочувствую и ему, и его жертвам».

Также СМИ опубликовали заявление Альмы Харель, режиссера фильма «Милый мальчик», на съемках которого FKA Twigs познакомилась с ЛаБафом. Постановщица поддержала женщин, рассказавших о поведении актера, и отметила, что его личные проблемы не оправдывают насилие.

Премьера «Фрагментов женщины» прошла в сентябре на Венецианском фестивале. Лента рассказывает о женщине по имени Марта, потерявшей ребенка во время родов. Главная героиня пытается справиться с горем и разобраться в сложных отношениях с мужем (его играет ЛаБаф) и матерью. Марту сыграла звезда «Короны» Ванесса Кирби. За эту роль ее наградили в Венеции, и сейчас актрисе прочат номинацию на «Оскар».

 «Фрагменты женщины» выйдут на Netflix 7 января.

Источник: IndieWire

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