Леа Ремини назвала пиар-ходом срыв Тома Круза на съемках «Миссия: невыполнима 7»

Постановщица Леа Ремини заявила, что тирада Тома Круза на площадке «Миссия: невыполнима 7» — часть пиар-кампании, созданной командой актера. Бывший сайентолог, она считает, что аудиозапись с Крузом, кричащим на съемочную группу фильма за нарушение мер против COVID-19, была специально слита в сеть.

«Реакция Тома показала его настоящее лицо, — говорит Ремини в письме, опубликованном в блоге The Underground Bunker. — Он жестокий человек. Я была свидетелем этого, в небольшой степени даже сама это пережила, и его бывшая девушка, его сотрудники и друзья рассказывали мне об аналогичном поведении. Это настоящий Том. Точно так же Том срывался на прислугу у себя дома, когда у них не было необходимых ингредиентов для приготовления шоколадного печенья. Это тот же тип речи, которую Том выдал, когда помощник имел наглость подать ему напиток в кружке с трещиной».

«Тома не волнуют семьи съемочной группы; это все для пиара, — продолжает постановщица. — Том не верит в семейные ценности. Поразительно, как люди на это покупаются. Готова поспорить, что эту напыщенную речь написали для Тома, его помощник-сайентолог записал ее и выпустил. То, как богатый актер с огромной властью обращается к своей команде таким образом, — признак слабости и человека с проблемами».

Ремини неоднократно высказывалась против церкви сайентологии, к которой принадлежит Круз, и в письме прямо называет организацию культом. Она отмечает, что церковь «запрещает жертвам педофилов общаться с полицией», а жертвам изнасилования или жестокого обращения нельзя рассказывать о случившемся, иначе «их жизни будут разрушены».

«Том, кажется, считает, что Голливуд не может снимать фильмы без его помощи, — добавила Ремини. — Это указывает на то, что Том считает себя богоподобным, о чем ему говорят в церкви. Реальность такова, что любой, кто сегодня снимает в Голливуде, работает в соответствии со строгими правилами мер безопасности против коронавируса. Об этом знают все, кто сейчас работает. Том Круз не диктует, как будут сниматься фильмы, даже если ему так кажется».

16 декабря таблоид The Sun опубликовал аудиозапись, на которой Круз отчитывает команду боевика. Среди прочего актер утверждает, что «в Голливуде вернулись к работе и сейчас снимают фильмы из-за нас», и угрожает уволить нарушителей. Как впоследствии выяснилось, через несколько дней Круз вновь сорвался на съемочную группу, в результате чего несколько сотрудников оставили проект.

Источник: The Underground Bunker

Фото: Getty Images