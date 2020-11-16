Педро Альмодовар назвал любимые фильмы 2020 года. Среди них — «Первая корова» и «Еще по одной»

Режиссер Педро Альмодовар опубликовал список своих любимых фильмов 2020-го. Кроме «Первой коровы», которая регулярно упоминается в разных списках лучших картин года, в топ Альмодовара вошли «Еще по одной» Томаса Винтерберга, документалка «Художник и вор» и выбивающий из колеи триллер «Глотай».

«Первая корова», режиссер Келли Райхардт

«Очаровательный и приятный вестерн. Его можно рассматривать как бадди-фильм, рассказывающий о двух мужчинах в Орегоне в начале XIX века, которые объединились, чтобы использовать молоко призовой коровы. Яркое присутствие природы напоминает о Лукресии Мартель».

«Дьявол всегда здесь», режиссер Антонио Кампос

«Чудесная глубокая Америка, раздираемая, поэтическая, фанатичная, показанная с тонкостью и точностью. Посмотрю еще не раз. Сложный сюжет рассказан мастерски. Я помню Антонио Кампоса как продюсера ленты „Марта, Марси Мэй, Марлен“, которая оказала на меня огромное влияние в 2011 году».

«Еще по одной», режиссер Томас Винтерберг

«Эмоциональная и неморалистическая история о приобщении четырех друзей к употреблению алкоголя в группе, что приводит их к краю пропасти. (Предпосылка забавная, но я не знаю, насколько она научна, что люди рождаются с дефицитом алкоголя в крови.) Эти четыре учителя и друга решают как группа ежедневно вносить вклад в свой дефицит алкоголя под предлогом, что они будут лучше работать. Этот предлог, порой забавный, а часто и жалкий, буквально топит их алкоголем, пока их жизни рушатся. В этой истории есть смесь оптимизма и меланхолии, которая делает ее особенной. Актеры великолепны, особенно Мадс Миккельсен. В финале, когда Мадс танцует вместе со своими пьяными учениками, наступает настоящий катарсис, от которого можно заплакать. „Догма“ снова в форме».

«Глотай», режиссер Карло Мирабелла-Дэйвис

«Если пытаться определить стиль режиссера Мирабеллы-Дэйвис, то фильм представляет собой смесь Йоргоса Лантимоса, Джессики Хауснер и Тодда Солондза. Главная героиня, замечательная Хейли Беннетт, чувствует навязчивую потребность глотать маленькие предметы, чтобы затем испражняться ими, очищать и хранить в качестве трофеев. Все усложняется, когда она начинает глотать острые предметы, например канцелярскую кнопку и т. д. Я смотрел фильм с постоянным чувством удивления. Сложная тема, которая на всем протяжении не снижает оборотов».

«Меня здесь больше нет», режиссер Фернандо Фриаш

«Мексиканский кандидат на „Оскар“ (дебют режиссера Фернандо Фриаша) рассказывает о жалкой жизни „Лос-Теркос“ — молодежи, которую больше волнуют экзотические прически и танец, превращенный в ритуал, очень медленная версия кумбии (и ее сверхширокие наряды, которые иногда напоминают японские кимоно), чем насилие и наркотики. Однажды они оказываются в центре перестрелки с членами местного картеля. Улис, оставшийся в живых, бежит в Нью-Йорк, где ведет несчастную жизнь и тоскует по несчастной жизни Монтеррея вместе со своими коллегами, с которыми он танцевал кумбию. Неожиданный мексиканский фильм с неотразимым обаянием главного героя. Отлично снятый и с великолепным саундтреком. Возможно, смесь „Забытых“ Бунюэля и „Одиссеи“».

«Малыш Джо», режиссер Джессика Хауснер

«С момента дебюта с „Лурдом“ это лучший фильм необычной Джессики Хауснер. Редкий среди редких».

«Никогда, редко, иногда, всегда», режиссер Элиза Хиттман

«Фильм заслуживает звание одного из лучших в году из-за одних только продолжительных сцен, снятых крупным планом. Минималистское и безмятежное чудо о двух подростках из Пенсильвании, которые едут в Нью-Йорк, чтобы одна из них сделала аборт. Нежно и без лишних разглагольствований».

«Художник и вор», режиссер Бенджамин Ри

«Документальный фильм, напоминающий художественный, стал одним из фаворитов на прошедшем фестивале „Сандэнс“. Главным героям удается показать себя с редкой правдивостью и мастерством в документалистике. Я уверен, что режиссер узнал об истории, написал сценарий и попросил людей сыграть самих себя. Трогательная история нежной дружбы с экстремальным характером».

Источник: El Deseo