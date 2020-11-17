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Во «Флэша Гордона» добавили предупреждение из-за «потенциально оскорбительного» главного злодея

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В Великобритании в новой версии фильма «Флэш Гордон» появился дисклеймер о «дискриминационных стереотипах». Предупреждение добавил Британский совет по классификации фильмов (BBFC) — в первую очередь из-за главного злодея Минга Безжалостного. Персонажа, который изображается выходцем из Восточной Азии, в картине сыграл швед Макс фон Сюдов.

«Минг Безжалостный представлен как восточноазиатский персонаж из-за его волос и грима, но в фильме его играет шведский актер. Его играет Макс фон Сюдов, — говорит старший сотрудник BBFC. — Не думаю, что подобное могло произойти, если бы это был современный проект, и мы понимаем, что зрители могут счесть подобного персонажа сомнительным, если не прямо оскорбительным».

«Минг, конечно же, родом из комиксов о Флэше Гордоне 1930-х годов и сериалов, и, скажем так, отношение к приемлемости дискриминационных расовых стереотипов с тех пор значительно изменилось, и это, конечно, правильно», — добавил представитель совета.

Кроме этого, BBFC поднял возрастной рейтинг «Флэша Гордона» из-за насилия и ненормативной лексики.

В последнее время многие студии начали добавлять в старые фильмы и сериалы предупреждения о негативных стереотипах и устаревших нормах. Подобные дисклеймеры появляются перед мультфильмами Disney «Питер Пэн», «Дамбо», «Фантазия» и «Леди и Бродяга», а Warner временно убрала с HBO Max «Унесенных ветром», чтобы добавить комментарии об историческом контексте картины.

Источник: BBC

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