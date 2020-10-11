«Фильм, полный грандиозных идей»: Что пишут критики о мультфильме Pixar «Душа»

В рамках Лондонского кинофестиваля прошел первый показ мультфильма Pixar «Душа». Критики высоко оценили новый проект студии, известной выдающимися работами. Многие уверены, что «Душа» — один из лучших проектов Pixar за последние годы. Мультфильм хвалят за анимацию, сюжет и юмор и напоминают, что «Душа» заставит многих зрителей плакать навзрыд.

«Это настоящее возвращение к былой Pixar, фильм, полный грандиозных идей и оригинального воплощения; подтверждение заявления Доктера о намерении увести корабль Pixar от бесконечных сиквелов к оригинальным проектам. „Душа“ местами дает осечку, но остается фильмом с сильным эмоциональным стержнем, который, как кажется, исходит из искреннего любопытства. Короче говоря, у него есть душа».

«„Душа“ — увлекательное путешествие. Как и в некоторых из лучших джазовых композиций, в ней используется традиционная структура, позволяющая отклоняться в разных неожиданных направлениях, так что даже неизбежный финал кажется правильным».

«Пока музыка по-прежнему звенит в ушах, а слезы еще не высохли, наверное, слишком рано быть уверенным, но мне кажется, что последний полнометражный фильм Pixar — „Душа“, премьера которой состоялась на Лондонском кинофестивале — находится среди лучших. Тот факт, что он связан с афроамериканской культурой и отличается разнообразием голосов, — это еще один блестящий аспект фильма. Но, к счастью, как и в случае „Тайны Коко“ с ее мексиканским окружением и латиноамериканскими персонажами, „Душе“ удается избежать пустого символизма или покровительства».

«В „Душе“ есть над чем подумать и от чего получить удовольствие, не в последнюю очередь из-за преобладания в сюжете афроамериканских персонажей и прекрасной музыки с участием таких знаменитостей джаза, как Херби Хэнкок, Рой Хейнс и Джон Батист. Безусловно, фильм порадует зрителей на Рождество, но я почувствовал некоторое остаточное разочарование, оттенок сожаления о том, что ему не хватило смелости отстоять все свои убеждения».

«В этом фильме есть несколько необыкновенных моментов, когда история настолько идеально сочетается с анимацией, что происходящее захватывает тебя. В потустороннем мире есть место под названием Зона, которое напоминает, как мы порой забываемся в занятии любимым делом, и в свои лучшие моменты „Душа“ заставляет вас почувствовать нечто похожее».

«Учитывая, что жизненная сила фильма — джаз, в нем присутствуют рифф, свободная изобретательность, которые пытаются игнорировать тот факт, что история разыгрывается — по крайней мере, частично — в задумчивом минорном ключе. Визуально великолепная, часто очень забавная и по-настоящему глубокая — это картина, которая жаждет быть увиденной на большом экране».

«„Душа“ не только соответствует невероятно высоким стандартам Pixar, но и представляет все самое лучшее, что может предложить студия: красота, юмор, душа и удар под дых экзистенциального кризиса. Дети будут смеяться и веселиться; взрослые будут рыдать до боли в мышцах».

«„Душа“ Pixar — это веселое и вдумчивое путешествие, которое покорит сердца многих. Хотя она, может, и не достигает эмоциональных высот, характерных для других фильмов Pixar, ее уникальный подход оказывается очень интересным».

На данный момент у «Души» 100%-ный рейтинг «свежести» на сайте Rotten Tomatoes.

Главный герой мультфильма «Душа» — школьный учитель музыки Джо Гарднер, большой любитель джаза, который после 20 лет сомнений в себе и терзаний наконец-то приходит на прослушивание в клуб, поражает всех своей игрой и получает работу. Но по пути домой Джо падает в канализационный люк и переносится в мир душ. Там он знакомится с молодой душой по имени 22. Ее мало волнуют люди и их желания, так что Джо берется переубедить 22 и помочь ей найти свое место в порядке вещей.

9 октября стало известно, что релиз «Души» состоится 25 декабря на Disney+. В странах, где стриминг-платформа еще не начала работу, мультфильм выйдет в кинотеатрах.