Даррен Аронофски, Бен Стиллер и Райан Мерфи экранизируют сборник повестей Стивена Кинга

Стивен Кинг продал права на экранизации трех повестей из своего последнего сборника «If It Bleeds» («Если кровоточит»). Над ними будут работать Даррен Аронофски, Бен Стиллер, шоураннер «Американской истории ужасов» и «Голливуда» Райан Мерфи и другие авторы.

Цена каждой сделки составила всего один доллар. Ранее за эту же сумму Кинг продал права на свой рассказ школьнице из Томска.

Подробнее об экранизациях «If It Bleeds»:

Райан Мерфи и Джейсон Блум спродюсируют фильм по мотивам повести «Телефон мистера Хэрригана» (Mr. Harrigan’s Phone). Проект курируют Netflix и компания Блума Blumhouse, а режиссером и сценаристом выступит Джон Ли Хэнкок ( «Невидимая сторона» , «Спасти мистера Бэнкса» ). Картина будет близка по духу к другой экранизации Кинга, «Останься со мной» , но с поправкой на элементы фантастики. Она расскажет о подростке из штата Мэн, который помогает старику мистеру Хэрригану и в качестве вознаграждения получает лотерейные билеты. Однажды юноша покупает ему телефон, а когда Хэрриган умирает, начинает получать сообщения от покойника.

Джон Ли Хэнкок «Невидимая сторона» «Спасти мистера Бэнкса» «Останься со мной» Права на «Жизнь Чака» купила компания Даррена Аронофски Protozoa . Он же спродюсирует экранизацию. В центре повести — жизнь Чарльза Кранца, который в 39 лет умирает от опухоли головного мозга. Кинг описывает его историю — от смерти до раннего детства — в виде трех актов c элементами мистики.

Экранизацией «Крысы» займется Бен Стиллер. Он планирует выступить продюсером, режиссером и исполнить главную роль. Повесть рассказывает о писателе Дрю Ларсоне. Каждый раз, когда его посещает хорошая идея для книги, происходит несчастный случай. Однажды автор изолируется в семейной хижине, чтобы поработать над идеей для вестерна, и там заключает сделку с крысой в надежде преодолеть творческий тупик. Вскоре Ларсон узнает, что цена уговора — жизнь его близкого человека.

Четвертая повесть цикла «Let It Bleed» («Да будет кровь») — история детектива-ясновидящей Холли Гибни из агенства «Finders Keepers» («Кто нашел, берет себе»). Героиня появлялась в других произведения Кинга и их экранизациях. В сериале HBO «Чужак» ее играла Синтия Эриво, а в «Мистере Мерседесе» — Джастин Люпе. Права на повесть пока не куплены, но издание Deadline не исключает, что «Let It Bleed» может стать спин-оффом «Чужака» на HBO.