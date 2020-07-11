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Даррен Аронофски, Бен Стиллер и Райан Мерфи экранизируют сборник повестей Стивена Кинга

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Стивен Кинг продал права на экранизации трех повестей из своего последнего сборника «If It Bleeds» («Если кровоточит»). Над ними будут работать Даррен Аронофски, Бен Стиллер, шоураннер «Американской истории ужасов» и «Голливуда» Райан Мерфи и другие авторы.

Цена каждой сделки составила всего один доллар. Ранее за эту же сумму Кинг продал права на свой рассказ школьнице из Томска.

Подробнее об экранизациях «If It Bleeds»:

  • Райан Мерфи и Джейсон Блум спродюсируют фильм по мотивам повести «Телефон мистера Хэрригана» (Mr. Harrigan’s Phone). Проект курируют Netflix и компания Блума Blumhouse, а режиссером и сценаристом выступит Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона», «Спасти мистера Бэнкса»). Картина будет близка по духу к другой экранизации Кинга, «Останься со мной», но с поправкой на элементы фантастики. Она расскажет о подростке из штата Мэн, который помогает старику мистеру Хэрригану и в качестве вознаграждения получает лотерейные билеты. Однажды юноша покупает ему телефон, а когда Хэрриган умирает, начинает получать сообщения от покойника.
  • Права на «Жизнь Чака» купила компания Даррена Аронофски Protozoa. Он же спродюсирует экранизацию. В центре повести — жизнь Чарльза Кранца, который в 39 лет умирает от опухоли головного мозга. Кинг описывает его историю — от смерти до раннего детства — в виде трех актов c элементами мистики. 
  • Экранизацией «Крысы» займется Бен Стиллер. Он планирует выступить продюсером, режиссером и исполнить главную роль. Повесть рассказывает о писателе Дрю Ларсоне. Каждый раз, когда его посещает хорошая идея для книги, происходит несчастный случай. Однажды автор изолируется в семейной хижине, чтобы поработать над идеей для вестерна, и там заключает сделку с крысой в надежде преодолеть творческий тупик. Вскоре Ларсон узнает, что цена уговора — жизнь его близкого человека. 

Четвертая повесть цикла «Let It Bleed» («Да будет кровь») — история детектива-ясновидящей Холли Гибни из агенства «Finders Keepers» («Кто нашел, берет себе»). Героиня появлялась в других произведения Кинга и их экранизациях. В сериале HBO «Чужак» ее играла Синтия Эриво, а в «Мистере Мерседесе» — Джастин Люпе. Права на повесть пока не куплены, но издание Deadline не исключает, что «Let It Bleed» может стать спин-оффом «Чужака» на HBO.

Источник: Deadline

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