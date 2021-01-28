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Создатели «Реквиема по мечте» Лето и Аронофски снимут новый фильм. Это будет хоррор по рассказу автора «Звонка»

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Как сообщает Deadline, Джаред Лето исполнит главную роль в новом фильме Даррена Аронофски «По течению» («Adrift»). Это будет их второй совместный проект после «Реквиема по мечте», вышедшего в 2000 году.

В основу картины ляжет одноименный рассказ Кодзи Судзуки, автора цикла «Звонок». Фильм расскажет об экипаже рыбацкой лодки, который обнаруживает в море брошенную яхту со странным сигналом бедствия. Один из матросов соглашается отбуксировать ее в ближаший порт и вскоре понимает, почему его товарищи называют судно кораблем-призраком.

Текст книги адаптирует сам Аронофски вместе с Люком Доусоном. 

Проект курирует Джейсон Блум совместно с компанией Лето Paradox. Deadline отмечает, что продюсеры начали переговоры с прокатчиками в начале этой недели и уже нашли несколько возможных покупателей.

Когда выйдет «По течению», пока не известно. Следующим фильмом Аронофски станет драма «Кит» с Бренданом Фрейзером, которую начнут снимать в марте.

Источник: Deadline

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