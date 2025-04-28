Что смотреть на майских: «Правда», «Фея», «Голливуд»

«Фея»

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Трагифарс про отношения владельца фирмы, которая разрабатывает популярные компьютерные игры (Константин Хабенский), и татуированной политактивистки (Екатерина Агеева). Анна Меликян завершает трилогию о современных героях, начатую 13 лет назад «Русалкой», почти на религиозной ноте. Перед просмотром нелишним будет освежить в памяти творческое наследие Андрея Рублева.

«Безопасные связи»

START

Каково это — оказаться взаперти с человеком, которого ненавидишь? Театральный режиссер и шоураннер откровенной светской мелодрамы «Содержанки» Константин Богомолов продолжает исследовать тему нелюбви в буржуазных интерьерах. Теперь в популярном screenlife-формате.

«Правда»

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Разговорная мелодрама про актрису, написавшую абсолютно лживые мемуары (Катрин Денёв), и ее дочь-сценаристку (Жюльет Бинош), которая пытается вывести завравшуюся диву на чистую воду. Первый фильм Хирокадзу Корээды (автора «Магазинных воришек», взявших главный приз в Каннах в 2018 году) с участием легенд европейского кино.

«Безупречный»

«Амедиатека»

Поучительная комедия о коррумпированном суперинтенданте школы (Хью Джекман), основанная на реальных событиях. Главный аттракцион «Безупречного» — артист в центральной роли. Покончив с комиксами, Джекман второй раз кряду играет обаятельного прощелыгу и вполне может получить номинацию на «Эмми».

Фильм можно посмотреть по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Последний танец»

Netflix

Десятисерийный документальный сериал о том, как «Чикаго Буллз» в третий раз подряд стала лучшей командой NBA, а ее лидер Майкл Джордан выдал серию фееричных матчей. В отсутствие актуальных спортивных соревнований идеальный шанс вспомнить один из самых ярких сезонов в истории баскетбола.

«Страшные сказки: Город ангелов»

«Амедиатека»

Главное треш-фэнтези 2010-х на территории классического нуара. Вместо отсылок к британской жанровой литературе — образы из романов Дэшила Хэммета и Рэймонда Чандлера: вязкий ночной Лос-Анджелес, полицейские, которые расследуют жестокое убийство, и демоническая красавица — звезда «Игры престолов» Натали Дормер.

Сериал можно посмотреть по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Все вместе»

Okko

Комедийно-карантинный проект Тимура Бекмамбетова: пятеро друзей обсуждают тяготы самоизоляции по видеосвязи. Как отмечают создатели «Все вместе», их screenlife-сериал полностью сделан удаленно, хотя некоторые сцены, очевидно, сняты на улице.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Netflix

Джон Уик в Бангладеш: смурной наемник (Крис Хемсворт) пытается вызволить из плена сына индийского наркобарона. Этот размашистый боевик убедительно смотрелся бы и на большом экране, что уж говорить про домашние условия. Такое количество взрывов позволяет себе только Майкл Бэй, недавно сделавший для того же Netflix «Призрачную шестерку».

«История Beastie Boys»

Apple TV+

Режиссер «Адаптации» и «Она» Спайк Джонс продолжает снимать что угодно, кроме игрового кино. После стендапа Азиза Ансари «Прямо сейчас» он сделал документальный фильм о дружбе Майкла Даймонда и Адама Хоровица — создателей одного из самых популярных хип-хоп-коллективов последних 40 лет.

«Я никогда не…»

Netflix

Новые серии «Полового воспитания» выйдут еще не скоро. Вот внятная альтернатива — сериал про школьниц, которые решают превратиться из гиков во фриков. Тот случай, когда клише жанра выкручены до предела, но работают. Все потому, что авторы блестяще совмещают частное (главная героиня — индианка) и универсальное (персонажи воюют с родителями и учителями и мечтают о недосягаемых сексуальных партнерах).

«Неизбранные дороги»

КиноПоиск HD

Эль Фаннинг выхаживает слепого Хавьера Бардема — писателя, который живет сразу в нескольких реальностях. В феврале новая картина Салли Поттер претендовала на «Серебряного медведя» в Берлине, а сейчас будет бороться за внимание чуткой к литературным аллюзиям публики, в первую очередь фанатов «Орландо» и тех, кто опознал в названии фильма отсылку к стихотворению американского поэта Роберта Фроста.

«Нагиев на карантине»

Okko

Ведущий «Голоса» сдает анализы на коронавирус, убегает от полиции и очень много висит на телефоне, жалуясь на пандемию, которая оставила его не у дел. Режиссер десятисерийного шоу одного безработного актера — Сарик Андреасян.

«Ошибка 404»

«Амедиатека»

Британский мини-сериал про гениального детектива, который после воскрешения разучился вести дела. Заново посвящать его в тайны следствия берется придурковатый напарник, что, в свою очередь, приводит к множеству комичных ситуаций.

Сериал можно посмотреть по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Зов предков»

Кинопоиск HD, 1 мая

Духоподъемная экранизация повести Джека Лондона про пса, которого похитили и перевезли на Аляску во время золотой лихорадки конца XIX века. Главный герой нарисован на компьютере, среди актеров — Харрисон Форд, Омар Си, Карен Гиллан, Дэн Стивенс и Майкл Хорс.

«Загрузка»

Amazon, 1 мая

Комедия про цифровое бессмертие, придуманная автором «Офиса» и «Парков и зон отдыха» Грегом Дэниелсом. Ждать экскурсов в философию, как в сериале на сходную тему «В лучшем месте», пожалуй, не стоит. Скорее, получилось что-то в духе «Сан-Джуниперо» — чуть ли не единственного жизнерадостного эпизода «Черного зеркала».

«Зулейха открывает глаза»

КиноПоиск HD, 1 мая

Самый скандальный российский телепроект сезона — экранизация романа Гузель Яхиной о репрессированной татарке, которая ищет свое счастье в тайге. «Зулейху» возненавидели сталинисты и либералы, а исполнительнице главной роли Чулпан Хаматовой даже стали поступать угрозы. Теперь, когда страсти, кажется, улеглись, сериал наконец можно посмотреть спокойно, сверяя с оригиналом или, что еще лучше, другими книгами и картинами о коллективизации.

«Голливуд»

Netflix, 1 мая

Необычайно работоспособный телепродюсер Райан Мёрфи — о судьбах нескольких начинающих артистов в Голливуде 1940-х. Ждем благородное (шляпы-платья-пиджаки) ретро с расовыми и гендерным конфликтами и отсылками для тех, кто наизусть помнит «Ребекку», «Унесенных ветром» и «Касабланку».

«Бетти»

«Амедиатека», 2 мая

Дружба, влюбленность и трюки на любимой доске — постановщица «Скейт-кухни» Кристал Мозелл в формате мини-сериала возвращается к теме якобы неженского спорта и подростковых забот.

Сериал можно будет посмотреть по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Рик и Морти», 4-й сезон, 2-я часть

КиноПоиск HD, 4 мая

Продолжение приключений безумного гения и его внука. Судя по опубликованным названиям новых эпизодов, в этот раз самый изобретательный анимационный сериал на свете будет обыгрывать (точнее, вышучивать) «Звездные войны», «Прометея» и «Дитя человеческое».