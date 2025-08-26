Что происходит в онлайне: «Артек», «Папины дочки», «Уэнздей» и Кей-поп-охотницы»

В августе на российских стримингах стали популярными фильмы про «Артек». В целом россиянам в последний летний месяц особенно приглянулись ромкомы и семейные релизы. На Netflix продолжают лидировать «Кей-поп-охотницы», также на первое место вырвалась «Уэнздей». Ключевые новости и топы онлайн-кинотеатров — в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: «Материалистка», ромкомы и семейные релизы

«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал списки самых популярных на российских стримингах фильмов и сериалов августа. Топы заявлены самими видеосервисами, Амедиатека вновь не представила свои рейтинги.

По итогам последнего летнего месяца в топах российских стримингов преобладают романтические комедии и семейный контент. Чаще других тайтлов в топах платформ встречалась серия фильмов «Артек»: картина «Сквозь столетия» отметилась тремя попаданиями в чарты, а «Большое путешествие» 2022 года стало четвертым на START. Ситуация схожа с кинопрокатом: вышедший в 2025 году «Сквозь столетия» уступил своему предшественнику, заработав суммарно более 148 млн рублей и 328,4 млн рублей соответственно.

Также в три чарта вошел отечественный хит летнего кинопроката, картина «На деревню дедушке». Например, на START релиз стал первым.

Игровое продолжение «Жизни по вызову» стало лидером по итогам месяца сразу на двух платформах, на которых оно и было доступно. В целом проекты, которые продюсировали братья Андреасян, оказались довольно популярными в августе. Ромком «Постучись в мою Тверь» попал в топы Wink и Premier, романтическая комедия «Притворись моим мужем» удержала два места в топ-5 платформ (в июле релиз оказался сразу в пяти чартах). Место нашлось также семейной картине «Домовенок Кузя».

«Жизнь по вызову. Фильм»

Среди зарубежных релизов главными стали «Балерина», которая возглавила чарт Кинопоиска, и «Материалистка», попавшая в три топа. Также в чарты вошли ромком «Любовь на Мальдивах», который не выходил в российский кинопрокат, и триллер «Охота на воров 2: Пантера».

Сериальным хитом месяца стало шоу «Папины дочки. Новые», вошедшее в топы Кинопоиска, «Иви» и Okko и ставшее лидером на Wink. Аудитории стримингов пришлись по душе сериалы «Хирург» (три попадания в чарты) и «Хутор» (в двух топах). Сериалы Kion постепенно выходят на других платформах, что отражается и на рейтингах сервисов. Например, «Жизнь по вызову» по итогам июля стала второй, при этом проект вышел на стриминге в самом конце месяца, 29 августа. В топ-5 START поднялся сериал «Хрустальный».

Среди зарубежных сериалов в топ-5 платформ пробрался только турецкий хит «Великолепный век» (четвертый на Wink).

Что у них: полное доминирование «Кей-поп-охотниц», «Уэнздей» и «Чужой»

«Кей-поп-охотницы на демонов»

Информацию о положении дел на зарубежных стримингах мы получаем из агрегатора FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Второй месяц подряд «Кей-поп-охотницы на демонов» остаются лидерами киночарта Netflix. Уже в конце августа анимационный проект стал рекордсменом среди фильмов на стриминге по числу просмотров — 236 миллионов. До этого рекорд принадлежал боевику «Красное уведомление» (у него было 230,9 млн просмотров). В своих топах Netflix указывает данные о просмотрах за 91 день с момента премьеры. За этот период «Кей-поп-охотницы» получили рекордные 325,1 млн просмотров. При этом только за неделю 18–24 августа релиз собрал дополнительно 25,4 млн просмотров — чуть меньше, чем на второй неделе показа, когда удалось набрать 24,2 миллиона. Также мультфильм обошел по просмотрам крупные сериальные продукты — первые сезоны «Игры в кальмара» (265,2 миллиона) и «Уэнздей» (252,1 миллиона).

Следом в киночарте Netflix расположилась мелодрама «Мой год в Оксфорде», получившая за премьерную неделю 24,6 млн просмотров. Такого старта оказалось достаточно, чтобы стать второй по популярности за месяц. Тройку лидеров замыкает сиквел комедии 1996 года «Счастливчик Гилмор», стартовавший с солидных 46,7 млн просмотров в конце июля. Новинка также подстегнула интерес к оригинальному фильму, который тогда же набрал 11,4 млн просмотров.

«Счастливчик Гилмор 2»

Лидером среди сериалов на Netflix ожидаемо стала «Уэнздей». Новинка собрала 28,2 млн просмотров за неделю 1–7 сентября, когда вышла вторая часть второго сезона. Это меньше, чем на премьере первой части этого же сезона — 50 миллионов. Уже в середине сентября стало известно, что продолжение «Уэнздей» обошло третий сезон «Очень странных дел», собрав 94,5 млн просмотров и став десятым самым популярным сериалом на стриминге.

Главной премьерой на платформе HBO Max стал фильм ужасов «Пункт назначения: Узы крови». Новинка стартовала 1 августа. Еще в американском прокате релиз привлек внимание аудитории, набрав более 138,1 млн долларов и став одним из 16 фильмов 2025 года, которым удалось пересечь отметку в 100 млн долларов.

Самым популярным сериалом на Disney+ стал «Чужой: Земля». Первый эпизод набрал 9,2 млн просмотров за первые шесть дней показа на Hulu и Disney+. Для сравнения: первая серия «Это все Агата» в свое время получила 9,3 млн просмотров за семь дней, а «Аколит» набрал 11,1 млн просмотров. Кроме того, «Чужой: Земля» показывают на линейном телеканале FX. Что касается киночарта Disney+, зрители активно пересматривают «Чумовую пятницу» в ожидании цифрового релиза сиквела, что подняло фильм 2003 года на первую строчку по итогам месяца.

«Чужой: Земля»

Переложить на пользователя

Ответственность за пиратский контент на Rutube лежит на пользователях, которые загружают его на платформу. Об этом заявил заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Сергей Косинский в интервью радио РБК. Уже несколько лет на Rutube доступны нелегальные копии зарубежных фильмов и сериалов. По словам топ-менеджера, если Netflix напишет и предоставит доказательство, что этот контент принадлежит ему, то Rutube примет меры и, видимо, удалит нелегальные копии. Пока что таких обращений не было. Косинский заявил, что на нарушения авторских прав преимущественно жалуются российские правообладатели.

Налоговые выгоды

Власти Калифорнии объявили подробности получения налоговых льгот от проведения съемок в регионе. Суммарно 256 млн долларов получат 22 телепродакшена за съемки своих проектов в штате. Ожидается, что работа над тайтлами принесет экономике порядка 1,1 млрд долларов от индустрий, связанных с развлечениями, обеспечит работой 6,5 тысячи актеров, членов команд и более 46 тысяч актеров массовки. Общий лимит на выплаты увеличен с 330 до 750 млн долларов, также расширены категории проектов, которые могут получить средства. Например, ситкомы, мультфильмы и масштабные конкурсные шоу. На фоне щедрости местных властей количество заявок на получение ребейта увеличилось на 400%.

Автор: Вита Иванова