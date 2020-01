Вселенная «Хищных птиц»: Что ждать от Марго Робби и ее команды

Недавно у «Хищных птиц» появился новый, понравившийся более или менее всем постер: Харли Квинн в образе Венеры Сандро Боттичелли стоит со своим молоточком в раковине; вместо Зефира и Талло ее окружают другие героини фильма; также на постере присутствуют гиена и бобер. Постер действительно удачный, хотя сложно отделаться от ощущения, что вдохновлен он не оригиналом картины из Галереи Уффици, а ее калифорнийским парафразом — Венерой на роликах, нарисованной на стене в Венис-Бич, районе, где главную актрису и продюсера фильма Марго Робби можно периодически встретить в кафе.

Марго не совсем звезда-продюсер, она не просто капитализирует скоротечную славу, не просто добывает себе с помощью продюсерской должности совещательный голос. «Хищные птицы» — это действительно ее продюсерский проект, от замысла до выпуска фильма в прокат. Картину, рассказывающую об эмансипации Харли Квинн (так он и называется в оригинале — And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), она разрабатывала четыре года, будучи полноправным соавтором сценария и ведущим продюсером.

«Идея пришла мне в голову еще на съемочной площадке „Отряда самоубийц“, — рассказывает Робби. — Я всегда любила тусоваться со своими подружками из Австралии, из Лондона. Мне нравится быть в компании девчонок. При этом на экране такую компанию редко можно увидеть. Это и было моей главной задачей: у Харли Квинн должна появиться банда девчонок! Во время работы над „Отрядом самоубийц“ я стала читать комиксы — не только „Отряд самоубийц“, но и „Хищных птиц“, и „Сирен Готэма“. Мне очень нравилась Охотница как персонаж. С ее историей мести зрителю очень легко идентифицироваться».

О сюжете фильма известно, что он строится вокруг спасения молодой девушки по имени Кассандра Кейн (Элла Джей Баско). Она перешла дорогу Черной Маске (в миру Роману Сайонису — его играет Юэн Макгрегор), и теперь недавно расставшаяся с Джокером Харли Квинн (Марго Робби), Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд) и Рене Монтойя (Рози Перес) должны объединиться и защитить девушку от бандитов.

С Робби мы встречаемся на студии Warner Bros. Только что она по очереди с каскадершей дубль за дублем выполняла трюки для сцены финального боя — подпрыгивала на мате, делала сальто, точно замахивалась молотком, отражала и наносила удары. А сейчас, пока команда оператора-постановщика фильма Мэттью Либатика («Звезда родилась», «Черный лебедь», «Фонтан») меняет свет, Робби перестает быть актрисой и включается в роль серьезного продюсера. Правда, продюсера с рваной челкой и хвостиками.

«Ха! Да, Харли в начале фильма не очень здорово переживает разрыв с Джокером, — поясняет Робби. — В общем она очень пьяной делает эту стрижку. Неровная челка, торчащие в разные стороны хвостики — ну, вы понимаете. А что, мне нравится!»

Робби хотелось, чтобы при всей яркости и фантасмагоричности истории Харли в ней были реальные, понятные обычному человеку проблемы. «Знаете, хотелось уйти от рушащихся с помощью компьютерной графики зданий. Мне кажется, многие от этого в кино уже устали. Когда все время такое видишь, восприятие притупляется, уже ничего не чувствуешь. Мне хотелось вернуться на уровень ставок, где самое страшное зло — это мафия и гангстеры, а среда — реальный Нью-Йорк, Манхэттен, Квинс, причем наши герои действуют в Бруклине, Бронксе и Квинсе, а Нью-Йорк Брюса Уэйна — это в большей степени Манхэттен».

Слова Марго подтверждает К. К. Баррет — художник-постановщик фильма, заслуженный специалист, создававший миры таких фильмов, как «Там, где живут чудовища», «Она» (за эту работу Баррет был номинирован на премию «Оскар»), «Трудности перевода», «Быть Джоном Малковичем». «Это будет Готэм, каким мы его обычно почти не видим, — рассказывает Кей Кей. — Мы с героями будем больше времени проводить на улицах, а не где-то под небесами и на крышах — там обитает Бэтмен. Это его угол зрения. Угол зрения Харли — жизнь улиц. Тут шумнее. Очень опасно. И Харли, и наш главный антагонист Роман действуют в таких уголках города, где много людей с сомнительными намерениями».

«Кей Кей — гений, — гордится своим художником режиссер «Хищных птиц», вчерашняя дебютантка Кэти Янь. — Мы много с ним говорили о технологиях — тех, что мы увидим в фильме, и тех, что останутся за кадром. Телефоны у нас типа Blackberry, мы специально отказались от айфонов, потому что они кажутся слишком привычными и слишком современными. Большинство машин у нас из 1990-х, хотя у Романа машина еще более винтажная. Мы смешивали стили: одежда в основном из 1970-х, но в то же время в ней чувствуется и современный вайб. Если такие фильмы, как „Бёрдмен“ и „Доктор Стрейнджлав“, были нашими референсами в том, что касается интонации, то визуально мы опирались на „Заводной апельсин“ и „Таксиста“. Хотели соединить винтажную и современную эстетику, поэтому намеренно вдохновлялись очень непохожими между собой фильмами».

Премьера дебютного, снятого в Китае фильма Кэти Янь «Мертвые свиньи» состоялась на фестивале «Сандэнс». И, как водится, хорошо показавшему себя в независимом кино режиссеру быстро предложили побороться за работу постановщика большого студийного блокбастера.

На съемках фильма

«Мы понимали, что ищем режиссера, который справился бы с ансамблем актеров — это особенная, трудная задача, — рассказывает Марго Робби. — По фильму Кэти было как раз видно, что она это умеет. Плюс она сняла „Мертвых свиней“ с минимальным бюджетом в сжатые сроки в Китае, а мне режиссер, который может в таких условиях справиться с задачей, сразу внушает доверие. Понимаешь, что если дать ей больше возможностей, то она вообще такого сможет достигнуть! В общем, я посмотрела фильм, потом мы с Кэти встретились и сразу нашли общий язык. У нас еще почему-то вся одежда одинаковая! Мы постоянно приходили на встречи в одних и тех же вещах. И ее питч был лучшим. Легко составить шорт-лист режиссеров-мужчин, но я, как продюсер, всегда считаю, что нужно прилагать усилия и искать женщин тоже. Это сложнее, да, но список должен состоять из тех и других. У вас должен быть честный шорт-лист, а дальше уже пусть работу получает тот, кто объективно лучше. В результате Кэти была просто лучшим профессионалом из всех, кто представил нам свое видение проекта».

«Хищным птицам», конечно, не избежать ярлыка «женское кино» (выражение, которое чаще используется так, словно это что-то плохое): режиссер, продюсер, автор сценария — женщины, в центре сюжета — команда девчонок, спасающих еще одну девчонку от гангстеров. Даже немного страшновато за злодеев, которых играют Юэн Макгрегор и Крис Мессина с вытравленными в платиновый блонд волосами. «Ну, слушайте, многие мужчины в этом фильме — хотя и не все! — гады. И заслуживают того, чтобы получить по заднице, — рассказывает страшно довольный своим участием в «Хищных птицах», отдохнувший (в этот день он не снимается, зашел на студию, чтобы с нами пообщаться) Мессина. — Мне кажется, сердце этого фильма — свобода и стремление женщин обрести собственный голос. Здорово же быть частью этого. И производство картины идет очень слаженно. Но так всегда бывает, когда у руля женщины. Они более открыты к предложениям. Если у кого-то есть идея, они не блокируют ее, чтобы не дай бог не ущемить собственное эго».

Мессина играет Виктора Заса — серийного убийцу и резателя, который движим некой миссией вполне в духе героев Достоевского. «Виктор уверен, что у него есть высшая цель, что он практически пророк, — говорит Мессина. — Я вообще не большой фанат комиксов, поэтому до работы над фильмом особенно ничего о нем не знал, но честно все прочитал во время подготовки. У Виктора шрамы по всему телу, отметины в честь каждого убийства. Он считает, что все вокруг зомби и он просто освобождает их от этой жизни. И я пытался делать какие-то трюки с ножами, но у меня не очень получалось, если честно, поэтому в фильм это не войдет».

Но и без этого будет на что посмотреть. Декорация парка развлечений, созданная Барретом и освещенная командой Либатика, похожа на зловещий, фантастический, переливающийся всеми возможными огнями панковский цирк. Тоннель из лампочек, изображения женщин, смесь эротики, опасности, инфантильности и хулиганства. Интересно, что тема объективирующего изображения женщин в блокбастерах в обсуждениях режиссера и художника по костюмам всплыла сразу же. «Да, буквально один из первых наших разговоров с Марго и Кэти был этому посвящен, — вспоминает Эрин Бенач, до «Хищных птиц» работавшая в фильмах «Звезда родилась», «Неоновый демон» и «Драйв». — Я сразу сказала, что если наша задача — сделать несколько сексуальных костюмчиков для разных героинь, то мне это просто неинтересно. Мы решили придумать такие костюмы, в которых девчонки будут в первую очередь чувствовать себя здорово, а мы могли бы собой гордиться. Привносить в этот мир еще немного обтягивающих грудь платьиц не хотелось. При этом Харли Квинн, как известно, любит пайетки. Но никаких шпилек! Нам хотелось, чтобы движения Харли ничто не стесняло. Тянущиеся штаны, устойчивые каблуки, комбинезоны. Мы с Марго и Кэти много говорили о том, что костюмы Харли должны отвечать на вопрос „В чем женщина чувствовала бы себя сильной?“. Функциональность, сексуальность, мода — все это входит в комплект. Плюс Харли как сорока — ее очень привлекает все блестящее. Если где-то что-то блестит, она обязательно это заметит. И она же может украсть все что хочет. Это тоже видно по созданным для нее костюмам».

Получится ли в итоге хорошее кино, станет ясно только в феврале (по слухам, летом студия была не слишком довольна материалом и организовала пересъемку некоторых сцен, после которой все абсолютно уверены в успехе). В любом случае вызывает симпатию спокойствие Warner Bros., которая делает потенциальный блокбастер силами команды женщин, но не выставляет это невероятным феминистским прорывом — просто такой фильм, придуманный и реализованный вот этими людьми.

«Нет никаких причин, почему женщины не могли бы снимать блокбастеры, — говорит Кэти Янь, прежде чем вернуться обратно в павильон и приняться за съемки следующей сцены в парке развлечений. — Не стоит считать, будто женщинам можно доверять только феминистские фильмы или фильмы о женщинах. Женщина легко может быть режиссером „Бэтмена“ или „Бонда“. Почему нет?»