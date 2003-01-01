«Лучший саундтрек»: Оскаровский баттл композиторов

Продолжаем рассказывать про неосновные, но оттого не менее интересные и интригующие номинации на премию Американской киноакадемии. Лучший оригинальный саундтрек к фильму — в чем главная коллизия, интрига и абсурд соревнования за музыкальный «Оскар»?

Чем номинации этого года отличаются от предыдущих?

Выступление А. Р. Рахмана на церемонии «Оскар-2009»

Такое разнообразие номинантов — это хорошо или плохо?

С одной стороны, хорошо. Отрадно, что академия теперь обратила внимание на джаз и вдохновленный сенегальской поп-музыкой экспериментальный хип-хоп. Но совершенно неясно, по каким критериям они могут победить или проиграть киномюзиклу про Мэри Поппинс, сочиненному Марком Шэйменом с аккуратными отсылками к вековой бродвейской традиции. Хотя в истории номинации были случаи, когда единственный песенный саундтрек из пятерки номинантов одерживал победу над инструментальными — так было недавно с «Ла-Ла Лендом» Дэмьена Шазелла или экранизацией мюзикла «Чикаго» в начале 2000-х.

«Мэри Поппинс возвращается»

Кстати, до 2000 года песенным, часто адаптированным из бродвейских шоу саундтрекам на «Оскаре» обычно выделяли отдельную номинацию (в разные годы ее название варьировалось, иногда в ней появлялось слово «мюзикл», иногда — «песенный»), но сейчас с этой традицией покончено. Возможно, зря. Тогда «Мэри Поппинс возвращается» мог бы спокойно соревноваться с другим (практически) мюзиклом — «Звезда родилась» Брэдли Купера, а также с «Балладой Бастера Скраггса» братьев Коэн (сейчас эти фильмы фигурируют в номинации «Лучшая песня к фильму») или даже с «Парадоксом» Дэрил Ханны, всю музыку для которого написал ее новый муж и классик рока Нил Янг. А в 2019 году Голливуд собирается бомбардировать экраны музыкальными драмами и комедиями на любой вкус и цвет — от ремейка «Короля Льва» до фантазии Дэнни Бойла «Вчера» на тему музыкального наследия The Beatles. Логично было бы и их отправить сражаться друг с другом, а не с симфонической музыкой.

«Баллада Бастера Скраггса»

В любом случае, по-хорошему, претензий к составу финальной пятерки номинантов нет — это все действительно отличные работы. Но стоит напомнить, что до объявления номинаций фаворитом всех музыкальных критиков было совсем другое кино — «Человек на Луне» Шазелла, музыку к которому делал уже постоянный соратник режиссера Джастин Гурвиц. Увы, академия проигнорировала пафосную сюиту Гурвица в стиле «грациозный неоромантизм» и спутала карты обозревателям: при нынешнем раскладе предсказать победителя чертовски сложно.

«Черная Пантера» — Людвиг Йоранссон и Кендрик Ламар

Людвиг Йоранссон и Кендрик Ламар

Для «Черной Пантеры» новоявленный пулитцеровский лауреат Кендрик Ламар (ответственный за рэп-треки) и композитор Людвиг Йоранссон (главный по исключительно инструментальному сопровождению) сочинили прямо-таки не саундтрек, а настоящий блокбастер. Он вполне себе может служить самостоятельным рэп-альбомом без всякой привязки к кино, но при этом и в границах самого фильма работает идеально.

Швед Йоранссон (писавший музыку для «Дьявол носит Prada», «Станции „Фрутвейл“» и «Венома») уже получил за саундтрек к «Пантере» премию «Грэмми»; это его первая номинация на «Оскар». Помимо близкого ему хип-хопа американского (Йоранссон пишется на лейбле рэпера Jay-Z — Roc Nation), композитор вдохновлялся еще и сенегальским. В этой западноафриканской стране довольно долгая традиция поп-музыки, рэп там тоже существует давно. Достаточно сказать, что известнейший в Европе рэпер MC Solaar родом из Дакара. Другие же сенегальские MC (вроде Duggy Tee) вообще именуются в стране «гриотами современности», то есть наследниками многовековой традиции потомственных музыкантов и сказителей, которые в своих треках успешно осмысляют в том числе и фольклорное наследие. В музыке «Пантеры» сенегальские ритмы отчетливо слышны.

«Мэри Поппинс возвращается» — Марк Шэймен

Марк Шэймен / Фото: Getty Images

Мюзикл, сочиненный Шэйменом — бродвейским композитором, активно работающим и в кино, — местами режет слух. Попытки подстроить жанр под молодую аудиторию (среди песен, арий и напетых диалогов обнаруживается что-то похожее на хип-хоп, имеется также квазихардроковый трек) выглядят каким-то винегретом. Но в целом все это веселит, а не раздражает.

Марк Шэймен стал известным в профессиональных кругах американских музыкантов в конце 1970-х, тогда он был аранжировщиком и директором певицы Бетт Мидлер. Естественно, что человек с такой пометкой в резюме просто создан для сочинения бродвейского рода музыки, так что для Шэймена «Мэри Поппинс» не эксперимент, а своеобразный тур-де-форс ветерана мюзиклов. На «Оскар» Шэймен претендует уже в седьмой раз — последний был в далеком 1999-м, когда номинировался его саундтрек к киноверсии «Южного Парка». Возможно, такому заслуженному человеку могут дать и главную награду Американской киноакадемии за выслугу лет — чем черт не шутит, в конце концов.

«Если Бил-стрит могла бы заговорить» — Николас Брителл

Николас Брителл

Николас Брителл, напротив, очень серьезен, и эта серьезность делает саундтрек слишком гладким, плохо запоминающимся, если пытаешься послушать его в отрыве от картины. При этом сама музыка сочинена безукоризненно, по всем консерваторским правилам. Да, по сравнению с номинировавшейся пару лет назад музыкой Мики Ливай к «Джеки» Пабло Ларраина, на которую опус Брителла отдаленно похож, это не настолько изобретательная или проникновенная вещь. Но, безусловно, заслуживающая внимания.

Брителл учился в Джуллиарде и Гарварде, и для композитора с таким образованием он на редкость неамбициозен. Его, по всей видимости, не интересуют написание концертной музыки или сочинение симфоний; в кино он нашел себя еще семь лет назад и с тех пор только сочинением саундтреков к фильмам и занимается. Для Брителла это уже вторая номинация на «Оскар» — в позапрошлом году он выдвигался на премию за музыку к «Лунному свету». А еще он сочинил саундтрек к «12 годам рабства» — в общем, на мелочи Брителл, несмотря на отсутствие серьезных композиторских амбиций, размениваться не привык. Скоро в российский прокат, кстати, выйдет еще один фильм с музыкой этого молодого композитора — «Власть». Кстати, его карьера в кино не ограничивается музыкальной композицией. Брителл продюсировал «Одержимость» Шазелла и появлялся в короткометражке Натали Портман «Ева».

«Остров собак» — Александр Деспла

Александр Деспла / Фото: Getty Images

Музыка Деспла в «Острове собак» звучит более-менее без перерыва, иногда только отстраняясь, чтобы дать Уэсу Андерсону повод включить в саундтрек одну из своих любимых песен вроде «I Won’t Hurt You» странной группы богатых хиппи из 1960-х — The West Coast Pop Art Experimental Band. Отличный ход, позволяющий режиссеру легко дирижировать ритмами фильма!

Деспла работает с Андерсоном уже давно. «Остров собак» — четвертый их совместный фильм, причем за прошлый, «Отель „Гранд Будапешт“» француз уже получил «Оскар». Наверняка именно он и будет ответственным за музыку в грядущем мюзикле Уэса Андерсона о послевоенном Париже. В целом у Деспла как кинокомпозитора есть очень выраженный стиль: он пишет немного карнавальную и незатейливую музыку, приставучую, как рекламные джинглы. В саундтреке к «Острову», впрочем, он от этого отошел. Главное в этой музыке — ритм и перестуки японских барабанов, а с хитовыми мелодиями тут похуже.

«Черный клановец» — Теренс Блэнчард

Теренс Блэнчард

Рискнем сделать прогноз: победит «Черный клановец»! Во-первых, фильмам Спайка Ли давно задолжали победу именно в этом «Оскаре», а ведь музыка к его «Делай как надо» считается классической и в обязательном порядке изучается будущими кинокомпозиторами на тех редких университетских кафедрах, где таких композиторов готовят. Во-вторых, работа Блэнчарда, шестикратного лауреата «Грэмми», впервые претендующего на «Оскар», явно выделяется из остальной пятерки особо удачным синтезом мелодий и традиций, который к тому же идеально вписывается в ироничную ретроатмосферу фильма.

Композитор тут то дает угарного джаза, то в похожих на ковбойские балеты Аарона Копленда пасторальных фрагментах обращается к типичному наследию американской киномузыки, то просто наводит жути почти что эмбиентом. В-третьих, у всех конкурентов «Черного клановца» можно найти очевидные недостатки: «Черная Пантера» слишком уж в лоб, Брителл слишком академичен, «Мэри Поппинс» слишком уж «Мэри Поппинс», Деспла слишком оригинальничает. А музыка Блэнчарда — черный монолит, придираться к которому — это значит копаться в ничтожных мелочах, не понимая общего замысла.

Напомним, что 91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля, и КиноПоиск вновь будет вести трансляцию церемонии в прямом эфире — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом. Также еще не поздно принять участие в традиционной игре «Угадай победителя „Оскара“!».