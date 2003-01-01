Американский бокс-офис: «Дамбо» не взлетел

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 24 по 31 марта. Данные предварительные и могут измениться. 1. «Дамбо» (1-я неделя), 45 млн долларов, 4259 кинотеатров Disney выпустила в прокат очередного тяжеловеса. «Дамбо» Тима Бёртона, может, и не «Капитан Марвел», но тоже крупное животное. Несколько лет назад на студии придумали делать игровые фильмы по сюжетам своей же классической анимации, и процесс набирает обороты. Уже в этом году выйдут «Аладдин» и «Король Лев», и велики шансы, что они окажутся более успешны в прокате. «Дамбо», конечно, не совсем провалился, но 45 миллионов в первый уик-энд — это меньше, чем рассчитывала заработать студия (на прошлой неделе прогнозировался результат от 50 миллионов), и меньше, чем нужно для окупаемости. Фильм основан на старой анимации о летающем слоненке, но сюжет придуман заново. Звери в ребуте не разговаривают, зато расширена роль людей-циркачей, которых играют Колин Фаррелл, Ева Грин, Майкл Китон и Дэнни ДеВито. Для Тима Бёртона это второй крупный опыт работы с Disney после «Алисы в Стране чудес», и его режиссуру критики называют главным достоинством картины, но даже по сравнению с той же «Алисой» стиль Бёртона здесь очень сильно сглажен форматом детского диснеевского фильма. Прессе картина кажется несколько натужной и затянутой, отсюда и рейтинг Rotten Tomatoes всего в 50%. Но зрители (40% из них младше 17 лет) довольны, о чем говорит оценка A- на CinemaScore. На следующей неделе увидим, включится ли сарафанное радио и как это повлияет на сборы.

«Дамбо» выступил хуже, чем большинство игровых сказок Disney. Например, «Золушка» в свой первый уик-энд заработала 67,9 млн долларов, не говоря уже о «Красавице и чудовище» и «Книге джунглей». Если динамика сборов у слоненка будет такой же, как у аналогичных фильмов студии, ему светит финальный результат в 145 миллионов в Америке. Это меньше, чем колоссальный бюджет в 170 миллионов, а значит, вся надежда на международные сборы, которые у «Дамбо» неплохие. За пределами США и Канады фильм получил за выходные 71 миллион. Он на первом месте в большинстве важных рынков — Франции, Великобритании, Бразилии, России и других. Но, так или иначе, как любят напоминать топ-менеджеры Disney, жизнь их персонажей совсем не ограничивается кинотеатрами. Ушастый герой принесет студии еще много денег при помощи аттракционов, игрушек и прочего мерчендайза. Забавно, что сюжет фильма именно о том, как бедного слона эксплуатирует циничная индустрия развлечений. Подробнее о том, зачем Disney переснимает свою классику, читайте тут.

2. «Мы» (2-я неделя), 33,6 млн долларов (-52,7%), 37 413 кинотеатров (+2) После поразительного старта с 70 миллионов «Мы» Джордана Пила сбавили обороты. Первый фильм режиссера «Прочь» два года назад поймал в первую неделю такой хайп, что почти не потерял сборы в свой второй уик-энд. Некоторые аналитики ожидали, что и сейчас будет так же, но «Мы» показали обычную для хорроров динамику: результат ухудшился наполовину. Что ж, у фильма все равно прекрасные цифры. После 10 дней проката «Мы» заработали 128 миллионов в Америке и 46 миллионов за ее пределами. Теперь главная интрига в том, насколько оригинальный хоррор Пила пострадает от новой экранизации «Кладбища домашних животных» Стивена Кинга, которая выйдет в ближайшую пятницу.

3. «Капитан Марвел» (4-я неделя), 20,5 млн долларов (-40,2%), 3985 кинотеатров (-293)

Тройку замыкает супергероиня Кэрол Дэнверс, которая к настоящему моменту собрала в Америке 353 млн долларов и находится по этому показателю на восьмом месте среди фильмов вселенной Marvel. Что касается мировых сборов, то сейчас «Капитан» в шаге от миллиарда (точнее сказать, у нее 990 миллионов). Картина станет седьмым фильмом MCU в клубе миллиардеров.

4. «В метре друг от друга» (3-я неделя), 6,3 млн долларов (-26,9%), 2845 кинотеатров (-21) Пример трогательной мелодрамы о двух тинейджерах с опасной болезнью показывает: если все делать правильно, то жанровый середняк может быть вполне успешным бизнес-проектом. «В метре друг от друга» в свой третий уик-энд потерял меньше трети сборов, удержался на четвертой строчке рейтинга и на сегодняшний день заработал на внутреннем рынке 35 миллионов.

5. Unplanned (1-я неделя), 6,1 млн долларов, 1059 кинотеатров

Студия Pure Flix специализируется на сюжетах для консервативной религиозной публики. В каталоге компании такие произведения, как «Бог не умер», «Бог не умер 2», «Ты веришь?» и «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии». Это нишевое кино, но ниша для него достаточно велика, так что фильмы студии бывают очень прибыльными («Бог не умер» стоил 2 миллиона и собрал 60). Вот и новый релиз стартовал в первой пятерке. Это драма о сотруднице Planned Parenthood — крупной НКО, защищающей репродуктивные права женщин, — которая превращается в противницу абортов. В Америке оказалось достаточно сочувствующих этой идее, чтобы фильм собрал в первый уик-энд столько же денег, сколько было потрачено на его производство.

6. «Волшебный парк Джун» (3-я неделя), 4,9 млн долларов (-43,6%), 3304 кинотеатра (-534) Премьера «Дамбо» особенно сильно ударила по мультфильму Paramount, который и до этого не блистал в прокате, а теперь потерял сразу три строчки и опустился в нижнюю половину десятки. На третьей неделе проката у «Волшебного парка» всего 37 млн долларов.

7. «Как приручить дракона 3» (6-я неделя), 4,2 млн долларов (-35,1%), 2785 кинотеатров (-562)

Еще один мультфильм — от Universal — уступил «Волшебному парку Джун», но он идет в прокате вдвое дольше и сейчас уже добирает. Третья часть франшизы о драконах наконец-то обогнала оригинал по мировым сборам — на прошлой неделе пройдена отметка в полмиллиарда.

8. «Отель Мумбаи: Противостояние» (2-я неделя), 3,2 млн долларов (+3492,4%), 924 кинотеатра (+920)

Фаворит критики среди всех новых релизов недели (74% положительных рецензий на Rotten Tomatoes) — австралийский триллер, основанный на реальных событиях. Атака на отель «Тадж Махал Палас» в Мумбаи произошла в 2008 году. Режиссером драматизации стал дебютант Энтони Марас, главные роли сыграли Дев Патель и Арми Хаммер. Как и блиставший в январском прокате «1+1: Голливудская история», «Отель Мумбаи» был изначально куплен для проката братьями Вайнштейн, но остался без дистрибьютора после крушения их карьеры. Фильм подобрала компания Bleecker Street, которая осторожно начала прокат с четырех кинотеатров и на этой неделе расширила его до 900 площадок.

9. «Мэдея на похоронах» (5-я неделя), 2,7 млн долларов (-38,7%), 1923 кинотеатра (-264) Тайлер Перри завершает свой месяц в первой десятке на отметке в 70 млн долларов. Фильмов о комической старухе по имени Мэдея снято больше, чем о Гарри Поттере, но этот, кажется, все-таки последний. Перри, который сам играет героиню, объясняет это тем, что потенциал Мэдеи уже исчерпан, да и сам он не молодеет и хочет заняться чем-нибудь другим.

10. «Пляжный бездельник» (1-я неделя), 1,8 млн долларов, 1100 кинотеатров

Хармони Корину не повезло заниматься самым дорогим видом искусства: режиссер не похож на человека, который умеет беспокоиться из-за заработка, совсем как герой его нового фильма. Лунный Пес в исполнении Мэттью МакКонахи — поэт-травокур, который дожил до седин, но до сих пор ни о чем не парится. «Пляжного бездельника» наверняка ждет долгая жизнь в качестве культового фильма, как это было с большинством предыдущих работ Корина («Гуммо» и «Отвязными каникулами», например). Но с коммерческой точки зрения это провал, особенно болезненный для МакКонахи: ни один фильм с его участием после «Интерстеллара» не был успешен, и всего пару месяцев назад он в очередной раз провалился с «Морем соблазна».