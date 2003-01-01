Американский бокс-офис: Киборги против игрушек

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 15 по 17 февраля. Данные предварительные и могут измениться. 1. «Алита: Боевой ангел» (1-я неделя), 27,8 млн долларов, 3790 кинотеатров В понедельник в США Президентский день — выходные в большинстве штатов вырастают до трех дней. Кажется, что лучше всего праздник отметили на студии Fox, чья «Алита» возглавила бокс-офис и даже превзошла прогнозы: к концу выходного понедельника сборы должны достичь 33 млн долларов или больше. Но торжество не очень удалось. Для фильма таких масштабов и стоимости «Боевой ангел» завоевал не слишком много. Фильм о киборге в мире будущего, снятый по японской манге при помощи обильной компьютерной графики и режиссуры Роберта Родригеса, стоил 170 миллионов без учета расходов на пиар. Мегаломания Джеймса Кэмерона (он спродюсировал «Алиту», а задумал экранизацию еще 20 лет назад) не всегда превращается в рекорды «Титаника» и «Аватара». Пока что для Голливуда 2019-й — год, наоборот, антирекордов, и вот опять. Минувшие выходные — худший по цифрам сборов уик-энд Президентского дня за 15 лет. Двенадцать лидеров проката в сумме собрали 109 млн долларов — это почти вдвое меньше, чем год назад заработала на старте одна «Черная Пантера». И «Алите», чтобы претендовать на прибыльность, надо было начинать по крайней мере с 50 миллионов. Специалисты полагают, что с учетом рекламного бюджета и доли иностранных дистрибьюторов киборгу необходимо не меньше 500 миллионов в мировом прокате, чтобы окупиться. Сейчас задача выглядит почти невозможной. Надежда только на Китай, где любят Кэмерона, и Японию, откуда родом первоисточник боевика. В этих двух странах «Алита» выйдет на наступившей неделе, а пока из иностранных рынков лучшую кассу приносит Южная Корея. Проблема даже не в том, что фильм не нравится публике, напротив, отзывы на него хорошие. CinemaScore докладывает о средней оценке A- (критики, правда, более сдержанны — на Rotten Tomatoes рейтинг достигает 60%). Просто в современном Голливуде, кажется, 170 миллионов можно вкладывать только в известные франшизы. А с первоисточником «Алиты» мало кто в Америке знаком. Кроме того, вместо звезды в главной роли здесь нарисованная героиня с огромными глазами (актриса Роза Салазар в motion capture). А маркетинговый отдел Fox так толком и не определился, в какую аудиторию им целить. В «Алите» есть и подростковый роман для девочек, и экшен для мальчиков, и пиарщики студии попытались продать фильм как то и другое одновременно. Есть сведения, что «Алита» — последний релиз Fox перед слиянием с Disney, и если так, то финал студии оказался смазанным.

2. «ЛЕГО Фильм 2» (2-я неделя), 21,2 млн долларов (-37,8%), 4303 кинотеатра Игрушечные человечки составили «Алите» серьезную конкуренцию, увеличив сборы до 62 млн долларов. За выходной понедельник цифры еще немного подрастут. Но впереди «ЛЕГО» ждут проблемы: на следующей неделе выйдет «Как приручить дракона 3», и от этого мультфильм Warner Bros. неизбежно пострадает. А там не за горами уже и «Капитан Марвел».

3. «Ну разве не романтично?» (1-я неделя), 14,2 млн долларов, 3444 кинотеатра

У кого Президентский день, а у кого — День святого Валентина. Комедию с Ребел Уилсон и Лиамом Хемсвортом выпустили в кинотеатрах в среду, и в четверг она заработала на свиданиях 4,4 миллиона. Сюжет пародирует клише жанра: героиня получает травму головы и обнаруживает, что мир вокруг нее превратился в стандартный голливудский ромком, причем с рейтингом PG-13 (никакого секса!). В общем, «Последний киногерой», но про розы, слащавые саундтреки и лучших друзей-геев. Цифры примерно те же, что были у предыдущей комедии с Уилсон, «В активном поиске», и для фильма с бюджетом в 31 миллион эти цифры хорошие. «В активном поиске» в итоге собрал 46 миллионов в Америке и 112 миллионов в мировом прокате. «Ну разве не романтично?» очень выигрывает от активности своих звезд в соцсетях: один из важных факторов успеха — 100 миллионов фолловеров Приянки Чопры, играющей подругу героини.

4. «Чего хотят мужчины» (2-я неделя), 10,9 млн долларов (-40,1%), 2912 кинотеатров «Ну разве не романтично?» потеснил на четвертую строчку еще одну концептуальную комедию об отношениях полов. С учетом понедельника сборы должны дойти до 12,6 миллиона за долгий уик-энд, а общий счетчик показывает 37 млн долларов.

5. «Счастливого нового дня смерти» (1-я неделя), 9,8 млн долларов, 3207 кинотеатров

Некоторые аналитики предсказывали, что сиквел хоррора «Счастливого дня смерти» чуть ли не поборется за первое место с «Алитой», но реальность оказалась далека от таких авансов. Продюсеры не потеряют деньги (в производстве фильм стоил 9 миллионов), но вышло все-таки обидно. Первый фильм заработал в дебютный уик-энд 26 миллионов, а вот «Новый день» вошел в обычную для малобюджетного хоррора траекторию. Если в сюжете первой части «Дня смерти» был принцип «Дня сурка», то теперь он еще больше усложнен и напоминает «Назад в будущее 2». Некоторые критики и фанаты жанра в соцсетях считают, что режиссер и сценарист Кристофер Лэндон сам себя перехитрил, а сложно придуманная история просто не работает. С другой стороны, обычные зрители оценивают фильм примерно так же, как оригинал (B на CinemaScore). Но в хорошие сборы эта оценка не конвертируется.

6. «Снегоуборщик» (2-я неделя), 6 млн долларов (-45,6%), 2630 кинотеатров Лиам Нисон на снегоходе продолжает свое флегматичное путешествие по кинотеатрам Америки. Мотор, кажется, барахлит: почти половина сборов потеряна по сравнению с прошлой неделей. Так что даже в рейтинге фильмов с Лиамом Нисоном «Снегоуборщик» расположился в четвертом десятке.

7. «1+1: Голливудская история» (6-я неделя), 5,6 млн долларов (-21,1%), 2781 кинотеатр (-591)

Достойные для шестой недели 5,6 миллиона, и вот ремейк французского хита перешел за 100 миллионов в мировом прокате. Сейчас у фильма 94 миллиона в Америке и 9,8 миллиона за ее пределами. Поразительна, помимо прочего, стабильность «1+1». Все это время он теряет лишь по 20% сборов в неделю.

8. «Стекло» (5-я неделя), 3,9 млн долларов (-38,5%), 2449 кинотеатров (-805) Шьямалан в компании своих авторских супергероев уже решил финансовые проблемы и теперь просто зарабатывает. И вот новая планка — 100 млн долларов сборов в Америке. «Стекло» — первый фильм этого года, которому покорилась эта цифра.

9. «Омен: Перерождение» (2-я неделя), 3,1 млн долларов (-46,2%), 2530 кинотеатров

«Перерождение» быстро проваливается в преисподнюю, но при таких рецензиях и зрительских отзывах падение в 46% сложно назвать неожиданным. При этом 11 млн долларов заработано на производственный бюджет в 6 миллионов. Так что фильм, может, и ужасный (в плохом смысле слова), но не провальный с точки зрения бизнеса.

10. «Зеленая книга» (14-я неделя), 2,8 млн долларов (-20,1%), 1618 кинотеатров (-531) И еще на одну неделю задержался в десятке ее долгожитель «Зеленая книга». Впервые мы видели ленту в топе в конце ноября. Уже 65 миллионов заработка при бюджете в 23 миллиона — отличный результат для независимого фильма (и это только в Америке). В воскресенье вручат «Оскары», и если «Зеленая книга» победит, что вполне вероятно, то может и дальше задержаться в рейтинге.