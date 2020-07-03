От «Назад в будущее» до «Ведьм»: Почему Роберт Земекис перестал удивлять

За что мы любим трилогию «Назад в будущее»? Какие фрейдистские мотивы можно найти в первой части? Почему один из главных голливудских режиссеров, Роберт Земекис, давно не радует интересными проектами? Пугает ли его новый фильм «Ведьмы»? И почему главным киносказочникам и создателям эры блокбастеров 1980-х не нашлось места в современном Голливуде?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают противоречивую карьеру Роберта Земекиса и через его историю рассказывают о развитии американского кино последних сорока лет.

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Фильмы, упомянутые в выпуске:

«Ведьмы» (1990, реж. Николас Роуг) — семейный хоррор, первая экранизация романа Роальда Даля о ведьмах, которые хотят превратить детей в мышей.

«Форрест Гамп» (1994, реж. Роберт Земекис) — главный триумф Земекиса, драма о простом, но добром парне, который становится свидетелем ключевых событий в истории США второй половины XX века.

«Изгой» (2001, реж. Роберт Земекис) — Том Хэнкс в роли Робинзона Крузо, эффектное приключенческое кино, в котором режиссер создает саспенс из ничего.

«Союзники» (2016, реж. Роберт Земекис) — военная мелодрама с Брэдом Питтом и Марион Котийяр, в которой, несмотря на актерский состав, не нашлось места для страсти.

Киноведческие термины, упомянутые в выпуске:

Отложенное событие — драматургический прием, в котором часть информации раскрывается, а чуть позже она играет важную роль в сюжете (в англоязычной традиции встречается как «planting and payoff»).

Новый Голливуд — период в истории американского кино после падения студийной системы, когда авторские, радикальные и нонконформистские режиссеры получили студийные бюджеты, стали высказываться на остросоциальные темы и под влиянием теоретиков французской новой волны экспериментировали с границами киноязыка (на YouTube-канале КиноПоиска есть видеоэссе, посвященное истории этого направления).