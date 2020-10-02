Кто страшнее — Энн Хэтэуэй или Анжелика Хьюстон? Сравниваем две версии «Ведьм»

«Ведьмы» — культовая сказка одного из самых важных писателей XX века, британца Роальда Даля. Она постоянно входит в топы лучших детских книг в истории. Это рассказ о мире, населенном ведьмами, которые мечтают очистить его от ненавистных детей. В центре сюжета — маленький мальчик и его бабушка, которые случайно оказываются в фешенебельном отеле именно в тот момент, когда там проходит слет ведьм. На конвенте злые колдуньи собираются опробовать новое зелье, превращающее детей в мышей.

Книга вышла в 1983 году, когда Даль уже был сверхпопулярным писателем, к тому моменту выпустившим почти все свои знаменитые произведения: «Чарли и шоколадная фабрика», «Большой и добрый великан», «Фантастический мистер Фокс». Произведения Даля всегда отличались не только бурной фантазией, но и иронией и даже злой сатирой на окружающий мир. И неудивительно, что роман «Ведьмы», хоть и стал бестселлером, имел чем дальше, тем больше армию противников. Самая главная претензия к нему в последние годы заключается в том, что это очень сексистская книга, в которой рассказывается, как мальчику с детских лет прививают нелюбовь к женщинам. В 1990 году книгу Даля экранизировал Николас Роуг с Анжеликой Хьюстон. Спустя 30 лет другой значительный режиссер, Роберт Земекис, решил снова подступиться к культовому произведению. Чем же эти два фильма отличаются друг от друга (и от книги-оригинала)?

США вместо Англии

В новых «Ведьмах» события разворачиваются не в Англии конца 1960-х, как в ленте Роуга, и не в Норвегии, как у самого Даля, а в американской Алабаме 1968 года. Этот выбор не был случаен: в том году в США, как и во всем мире, бушевали протесты, и расизм был одной из главной тем. Но несмотря на то, что Земекис взял на многие роли, включая главные, темнокожих артистов и перенес место действия в один из самых расистских штатов США, эта сложная тема в «Ведьмах» считывается мало. Хотя, конечно, реверансы тут есть — например, в финале темнокожая бабушка главного героя раздает деньги, изъятые у белой женщины-ведьмы, темнокожим работникам отеля.

Куда больше отличается картинка. Серая Англия в фильме Роуга сменилась Америкой карамельных цветов в новых «Ведьмах». Даже гостиница перестала быть холодной крепостью с неработающими лифтами и обогревателями и превратилась во что-то среднее между особняком из «Один дома» и фазендой поместья О’Хара из «Унесенных ветром», то есть в уютную белоснежную виллу, в которой по совпадению происходит война между ведьмами и людьми.

Главный герой / Люк

Джасен Фишер Джазир Бруно

В оригинальной книге у главного героя — маленького мальчика, лишившегося в автокатастрофе родителей — не было имени. Но оно появилось в фильме 1990 года — его там звали Люк. В фильме Земекиса он опять безымянный.

В оригинальных «Ведьмах» центрального персонажа сыграл Джасен Фишер, чья актерская карьера закончилась, толком не начавшись. В новых «Ведьмах» главного героя играет Джазир Бруно. Это его третья роль после появления в сериалах «Атланта» и «Клятва».

Главные герои в двух фильмах отличаются не только цветом кожи, но и социальным классом. Люк у Роуга — это ребенок из семьи среднего класса, а у Земекиса, очевидно, из бедной. Отличаются и их характеры: к финалу фильма Люк просто снова становится любимым бабушкиным внуком, а в новых «Ведьмах» герой превращается в охотника на ведьм.

Бабушка главного героя

Май Зеттерлинг Октавия Спенсер

В «Ведьмах» Николаса Роуга роль норвежской бабушки Хельги исполнила легендарная шведская актриса Май Зеттерлинг, снимавшаяся у Ингмара Бергмана, Свена Нюквиста и Кена Лоуча. Для нее эта роль стала одной из последних в карьере — Май умерла в 1994 году.

В фильме Земекиса бабушку играет оскароносная Октавия Спенсер и совсем иначе: она куда более живая, но одновременно строже, чем в фильме 1990 года. И куда более отважная — в самые важные моменты охоты на ведьм она не только не боится их, но, наоборот, принимает активное участие в их истреблении. В сюжет новых «Ведьм» также вплетены традиции вуду. Бабушка в новых «Ведьмах» — знахарка, и в фильме пару раз она показывает свои навыки, например в зельеварении.

Верховная ведьма

Анжелика Хьюстон Энн Хэтэуэй

Самую главную и злую ведьму в фильме 1990 года блистательно сыграла Анжелика Хьюстон. Надменный взгляд, диковинный акцент и жуткая ухмылка сделали ее культовым персонажем. Спустя год Хьюстон примерно в той же надменной манере (минус акцент и злость) воплотит на экране еще одну популярную героиню — Мортишу в «Семейке Аддамс».

Энн Хэтэуэй в новых «Ведьмах», очевидно, равняется на Хьюстон: имитирует грубый старонорвежский акцент, стреляет глазами, орет на провинившихся ведьм, но делает это все же не так удачно, как Хьюстон. Главная проблема: оскароносная Хэтэуэй местами откровенно переигрывает. Вкупе с компьютерным гримом в некоторых сценах ее игра превращается в откровенный фарс. Кстати, сами ведьмы, чрезвычайно жуткие в картине Роуга, здесь выглядят не такими пугающими. Но назвать их вообще нестрашными нельзя: у них мерзкие царапины на коже, сыпь от натирающих голову париков, нет пальцев на ногах, зато на руках красуются длиннющие когти.

Мистер Стрингер, управляющий отелем

Роуэн Аткинсон Стэнли Туччи

Важнейший второстепенный персонаж в обеих картинах сыгран совершенно разными актерами. В фильме Роуга его в фирменной манере изобразил комик Роуэн Аткинсон. Его мистер Стрингер был суетливым британским снобом, который маниакально охотился за мышами и крысами, водил интрижку с одной из уборщиц и вежливо ругался с посетителями. Мистера Бина Аткинсон тут не изображал, и поэтому его Стрингер получился не карикатурным, а живым человеком.

Управляющий в новых «Ведьмах», которого сыграл Стэнли Туччи, человек куда более мягкий и услужливый. Туччи не привыкать к таким ролям, в его карьере их было немало (Найджел из «Дьявол носит Prada», Цезарь Фликерман из «Голодных игр» или Дионис из франшизы про Перси Джексона). Тот же поиск искренности в штампах и вычурности заметен и в его Стрингере. Он носит цветастые костюмы, тихо и вежливо говорит, почти не срывается на крик (финал — исключение).

Мыши

Кукольные мыши из фильма Роуга — артефакт эпохи кино до мощных спецэффектов. В картине Земекиса маленькие герои, разумеется, нарисованы на компьютере. Их, кстати, теперь не две, а три. Новая героиня — мышка Дэйзи, жертва ведьминого колдовства из детского дома. Она помогает двум другим героям одолеть ведьм, но, правда, куда-то исчезает, оставляя все экранное время главному персонажу.

Остальные две мышки, конечно, на месте. Сладкоежка Бруно Дженкинс, который опять становится первым подопытным ведьминых чар, такой же, как и раньше — с обильным аппетитом, глупостью и сложными отношениями с родителями. Даже многие реплики дублируют то, что было в фильме 1990 года. В мышином образе главного героя тоже практически никаких изменений за рамками спецэффектов.

Режиссеры

Николас Роуг Роберт Земекис

Фото: Martyn Goodacre / Getty Images Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images for Paramount Pictures

Две экранизации «Ведьм» не похожи друг на друга так же, как не похожи Николас Роуг и Роберт Земекис. Первый — культовый британский экспериментатор, поклонник хаотичного монтажа и нарратива, ручной камеры и причудливых образов. Роугу признавались в любви в разные годы Стивен Содерберг, Кристофер Нолан, Дэнни Бойл и многие другие. Его «Ведьмы» — довольно аскетичный малоцветный фильм, визуально близкий скорее к британскому социальному кино, чем к голливудской сказке.

Один из главных голливудских сказочников, Роберт Земекис, в отличие от Роуга, делает из Даля диснеевскую комедию. Визуально фильм пышет красками: разноцветные костюмы, яркие классические американские автомобили, мощные светофильтры, богатые интерьеры — глаз не оторвать от эпохи, которую так нарядно показывают авторы. Довершает атмосферу осенней ретросказки саундтрек великого голливудского композитора Алана Сильвестри, который работает с Земекисом начиная с «Романа с камнем» и «Назад в будущее».

Если сравнивать в лоб даже не фильмы, а режиссерский подход, то картина Роуга намного смелее и ярче. Классик британского кино в своих «Ведьмах» намешал всего, и в итоге у него получился страшный, едкий и запоминающийся фильм, который сложно спутать с другими его картинами. А вот «Ведьмы» Земекиса — это очень техничная современная картина, но лишенная задора ранних фильмов режиссера.

Финал

Как известно финал «Ведьм» 1990 года сильно отличался от книжного, чем сильно расстроил самого Роальда Даля. Писатель успел посмотреть фильм незадолго до смерти. В нем, напомню, был классический хеппи-энд: ассистентка Верховной ведьмы (ее тоже не было в книге) превращает мышонка обратно в мальчика. В книге же главный герой оставался мышонком, который вместе с бабушкой отправлялся на поиск ведьм по всему миру. Но мальчику-мышонку оставалось жить всего 9 лет. Бабушка же надеялась умереть вместе с ним.

Концовка «Ведьм» Земекиса ближе к оригинальной, но с менее острыми углами. Мальчик остается мышонком, вместе с бабушкой они начинают охотиться на ведьм, которые живут в США, есть диалог и про 9 лет. В самом финале авторы фильма позволяют немного отсебятины: в перемешку с титрами нам показывают уже постаревшего мышонка, который собирает армию детей на борьбу с ведьмами. И тут мальчик и бабушка оказываются не одинокими охотниками за ведьмами, а лидерами сопротивления, чья главная задача — спасти всех детей мира от зла.