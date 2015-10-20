Почему «Назад в будущее» — великое кино

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ВидеоПочему «Назад в будущее» — великое кино

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Трилогия «Назад в будущее» — одна из главных франшиз в истории кино. Приключения Марти Макфлая и Дока Брауна давно стали классикой научной фантастики, а миллионы зрителей до сих пор мечтают о ховерборде и представляют американские 1950-е под песню «Mr. Sandman».

Почему сценарий первой части идеален? Какие визуальные приемы использовал режиссер Роберт Земекис, чтобы придать фильму динамики? Почему герои трилогии постоянно упоминают известных актеров, а создатели наполняют фильм многочисленными цитатами из поп-культуры? И почему «Назад в будущее» никогда не устареет? В этом видеоэссе разбираемся, как устроен культовый фильм детства.

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