Почему «Назад в будущее» — великое кино

Трилогия «Назад в будущее» — одна из главных франшиз в истории кино. Приключения Марти Макфлая и Дока Брауна давно стали классикой научной фантастики, а миллионы зрителей до сих пор мечтают о ховерборде и представляют американские 1950-е под песню «Mr. Sandman».

Почему сценарий первой части идеален? Какие визуальные приемы использовал режиссер Роберт Земекис, чтобы придать фильму динамики? Почему герои трилогии постоянно упоминают известных актеров, а создатели наполняют фильм многочисленными цитатами из поп-культуры? И почему «Назад в будущее» никогда не устареет? В этом видеоэссе разбираемся, как устроен культовый фильм детства.

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