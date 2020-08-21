Козловский-океанолог и триллер про Ивана Грозного: что представили на питчинге Фонда кино

Фонд кино провел питчинг кинопроектов, претендующих на финансовую поддержку от государства в 2021 году. На очной защите кинематографисты представили 20 картин, среди которых как новые фильмы, так и фильмы, которые уже находятся в производстве. Рассказываем, что это за проекты и кто над ними работает.

«Иван Грозный»

О чем: Мистический триллер с авторским видением эпохи Ивана Грозного. По сюжету царь будет одержим демонами, а его беременной жене придется бороться за душу мужа и своего первенца.

Кто делает: Мастер хорроров Святослав Подгаевский, снявший сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова. Проект курирует компания QS Films. На создание проекта запросили 60 млн рублей.

О чем: Научно-фантастический триллер о семье советского астрофизика, которая живет на исследовательской станции вдали от цивилизации. Главный герой начинает ловить странные сигналы и под их влиянием обретает суперспособности: теперь он наконец может вылечить больного эпилепсией сына, но сам становится опасным для мира.

Кто делает: Режиссер — Иван Капитонов (идея фильма «Лето», продюсер сериала «Пищеблок»), сценаристы — Святослав Подгаевский, Наталья Дубовая, Артем Михайлов и сам Капитонов. У фонда кинематографисты просят поддержку в размере 30 млн рублей.

«Тру рашен романс»

О чем: Фильм по мотивам русской классики на тему семьи под рабочим названием «Тру рашен романс». «Это как если представить себе, что где-то Толстой, Достоевский, Лермонтов, Пушкин отдыхают вместе и видят историю некоей семьи, после чего на свет рождается „Герой нашего времени“, „Евгений Онегин“, „Братья Карамазовы“ и так далее. Этот исходник мы хотим экранизировать с позиции сегодняшнего времени», — описывает свою идею Данила Козловский.

Кто делает: Режиссером выступит Данила Козловский («Тренер», «Чернобыль»), информации о сценаристах и актерах пока нет. Предполагаемый бюджет картины составляет 405 млн рублей, у Фонда кино компания «ДК Интертеймент» просит 250 млн рублей.

«Случай на „Союзе-5“»

О чем: В сюжет лег случай первой в истории стыковки пилотируемых космических кораблей, которая прошла 16 января 1969 года. Члены экипажа «Союз-5» переходили на корабль «Союз-4» в рамках подготовки к пилотируемому полету на Луну.

Кто делает: Производством занимается компания «КиноЮг» Юрия Гинзбурга («Дом солнца»).

«Непослушник»

О чем: Комедия про популярного блогера, который ради хайпа устраивает жесткие розыгрыши. Один из таких роликов он снимает в стенах храма, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение верующих, на героя заводят дело. Он прячется в провинциальном монастыре, выдавая себя за друга-послушника.

Кто делает: Режиссер Владимир Котт («Карп отмороженный»), сценарием занимаются Михаил Зубко (Happy End), Михаил Бобровник («Отель «Феникс“») и Котт. Роли исполнят Виктор Хориняк, Аглая Тарасова, Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов и другие. У Фонда кино авторы проекта просят поддержку в размере 30 млн рублей.

«Вызов»

О чем: Первый в истории фильм, который будет частично снят в космосе. Главная героиня Женя — врач-кардиохирург, ведущая специалистка в своем деле. Женя живет исключительно работой, а на личную жизнь и воспитание дочери-подростка у нее совсем нет времени. Но ей придется отправиться в космос, чтобы провести там в условиях невесомости операцию на сердце и спасти космонавта Иванова.

Кто делает: «Вызов» — это совместный проект госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Главная роль в картине досталась Юлии Пересильд, режиссером выступает Клим Шипенко («Салют-7»), которому на МКС придется выполнять функции и других членов съемочной группы — оператора, художника-постановщика, гримера. У Фонда кино в этот раз на проект запрашивают 400 млн рублей.

«Тренинг»

О чем: Комедийная мелодрама о поиске личной свободы. Учительница Катя не знает, как пережить потерю работы и измену мужа. По совету подруги героиня проходит тренинг личного счастья «Стать богиней». После него Катя находит идеального мужчину, только это не приносит ей счастья. Среди референсов проекта — «Холоп», «Гуляй, Вася!», «Я худею».

Кто делает: Режиссерский дебют актрисы Ольги Дибцевой («Последний министр», «Мылодрама»). Креативным продюсером выступит Борис Хлебников («Аритмия», «Обычная женщина»). Проектом занимается студия «Лукфильм». Создатели оценили бюджет фильма в 80 млн рублей.

«Один в океане»

О чем: В основу картины ляжет книга советского океанолога Станислава Курилова. В 1970-е ему отказали выехать из страны для командировки, и тогда он покинул СССР незаконно — спрыгнул с лайнера, который следовал из Владивостока до экватора и обратно. Курилов провел в океане более трех суток, пока не добрался вплавь до филиппинского острова Сиаргао. После побега он перебрался в Канаду, а в 1986 году поселился в Израиле.

Кто делает: Главную роль сыграет Данила Козловский («Чернобыль», «Легенда № 17»). Режиссером выступит Кирилл Соколов, постановщик экшен-комедии «Папа, сдохни». Проект представила компания «Метрафильмс».

Проекты, которые уже находятся в производстве и претендуют на дополнительное финансирование:

«Воздух», режиссер Алексей Герман мл.;

«Пальмира», режиссер Андрей Кравчук («Викинг», «Адмиралъ»);

«Руслан и Людмила», мультфильм компании «Визарт»;

«1993», режиссер Александр Велединский;

«Первый Оскар», режиссер Сергей Мокрицкий;

«Коты Эрмитажа», производством мультфильма занимается студия «Лицензионные бренды»;

«Пиноккио», режиссер Василий Ровенский;

«Самая большая луна», режиссер Алексей Попогребский;

«Бешенство», режиссер Дмитрий Дьяченко;

«Формула воды», режиссер Олег Асадулин;

«Литвяк», режиссеры Андрей Шальопа, Ким Дружинин;

«Казнь», режиссер Ладо Кватания.