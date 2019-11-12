Фонд кино поддержит «Девятаева», «Огонь» и еще 16 проектов кинокомпаний-лидеров

Фонд кино объявил, проекты каких кинокомпаний, относящихся к лидерам индустрии, получат финансовую поддержку. Экспертный совет и сценарная рабочая группа оценили фильмы, представленные в рамках очной ставки, и выбрали 18 картин. Среди прочих организация вложится в производство фильмов «Декабрь», «Девятаев» и «Пара из будущего».
Проекты, одобренные для получения господдержки:
- «Бансу»
- «Василий»
- «Девятаев»
- «Последний богатырь 3»
- «Поехавшая»
- «Декабрь»
- «Сто лет тому вперед»
- «РашнЮг»
- «Момент истины»
- «Три богатыря и князь Юлий»
- «Барбоскины на даче»
- «Вратарь Галактики»
- «Сирия»
- «Мира»
- «Огонь»
- «Чемпион мира»
- «Пара из будущего»
- «Библиотека Ивана Грозного»
О самых интересных проектах кинокомпаний-лидеров КиноПоиск рассказывал здесь.
Источник: Фонд кино
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