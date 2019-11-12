Фонд кино поддержит «Девятаева», «Огонь» и еще 16 проектов кинокомпаний-лидеров

Фонд кино объявил, проекты каких кинокомпаний, относящихся к лидерам индустрии, получат финансовую поддержку. Экспертный совет и сценарная рабочая группа оценили фильмы, представленные в рамках очной ставки, и выбрали 18 картин. Среди прочих организация вложится в производство фильмов «Декабрь», «Девятаев» и «Пара из будущего».

Проекты, одобренные для получения господдержки:

О самых интересных проектах кинокомпаний-лидеров КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: Фонд кино