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Фонд кино поддержит «Девятаева», «Огонь» и еще 16 проектов кинокомпаний-лидеров

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Фонд кино объявил, проекты каких кинокомпаний, относящихся к лидерам индустрии, получат финансовую поддержку. Экспертный совет и сценарная рабочая группа оценили фильмы, представленные в рамках очной ставки, и выбрали 18 картин. Среди прочих организация вложится в производство фильмов «Декабрь», «Девятаев» и «Пара из будущего».

Проекты, одобренные для получения господдержки:

О самых интересных проектах кинокомпаний-лидеров КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: Фонд кино

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