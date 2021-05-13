Кракен от Михалкова и Ходжа Насреддин от Бекмамбетова: 14 проектов, на которые кинокомпании просят деньги у государства

19 мая в Москве прошел ежегодный питчинг Фонда кино. Авторы и продюсеры фильмов защищали свои проекты, чтобы получить финансовую поддержку от государства. КиноПоиск рассказывает, какие картины представили в этом году и кто над ними работает.

«Кракен»

О чем: Приключенческая фантастика о том, как советские подводники сражаются с гигантским морским чудовищем. Действие развернется во времена холодной войны. Упор при этом сделают не столько на фантастике, сколько на образах подводников и важности их работы.

Кто делает: Режиссер «Бригады» и «Т-34» Алексей Сидоров. За проект отвечает студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.

«Чемпион мира»

О чем: Спортивная драма о шахматном состязании между сбежавшим из СССР гроссмейстером Виктором Корчным и чемпионом мира Анатолием Карповым. Участие Карпова в матче осложняют провокации ЦРУ и давление со стороны властей, и шахматисту придется отбросить все волнения, чтобы побороть соперника.

Кто делает: Еще один проект «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и Алексея Сидорова, который напишет и поставит драму.

«Ходжа Насреддин»

О чем: Мультипликационная сказка с восточным колоритом. Ишака, изнывающего от жары, спасает мудрец Ходжа Насреддин. Теперь ишак должен отплатить Ходже — так начинаются их совместные приключения.

Кто делает: Режиссер Тимур Бекмамбетов и сценарист «Пиратов Карибского моря», «Аладдина» и «Шрека» Терри Россио. Анимационный проект озвучат Константин Хабенский, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и Чулпан Хаматова. Производством занимается кинокомпания «Базелевс».

«Барбоскин дэнс»

О чем: Дружная семья антропоморфных собак создает танцевальную команду, которая становится сенсацией интернета.

Кто делает: Режиссеры Елена Галдобина и Федор Дмитриев, работавшие над сериалом «Барбоскины» и полнометражкой «Барбоскины на даче», продолжат развивать франшизу для кинокомпании «СТВ».

«Джон»

О чем: Иван Ермаков вместе с женой и сыном живет в Петербурге. Он работает в Военном тактическом центре, где организовывает боевые игры и учит стрелять в тире. Из-за кризиса в отношениях с супругой и в профессиональной сфере Иван снова отправляется на войну, чтобы спасти своего близкого друга и бывшего сослуживца.

Кто делает: Звезда «Войны» и «9 роты» Алексей Чадов дебютирует как сценарист и режиссер. Он же сыграет главную роль. Кроме Чадова, в актерский состав вошли Кристина Асмус, Виктор Сухоруков и Артем Ткаченко. Производством займется «СТВ».

«Праведник»

О чем: Драма о Великой Отечественной войне, основанная на реальных событиях. В центре сюжета — история солдата Николая Киселева, который вывел из белорусского гетто в деревне Долгиново более 200 евреев — женщин, стариков и детей. Киселев с группой партизан сопровождал их более 1500 км за пределы линии фронта.

Кто делает: Режиссер Сергей Урсуляк («Ликвидация», «Тихий Дон») для «Централ Партнершип». Сценарий исторической драмы написал Геннадий Островский («Айка», «Волк»).

«Крысолов»

О чем: 2032 год, Москва. В мире появились гибридные люди с отредактированными ДНК, которых называют «крысами». После войны «крыс» и «крысоловов» (так называют обычных людей) отец пытается найти свою взрослую дочь.

Кто делает: Над проектом для Art Pictures Studio поработает постановщик «Дуэлянта» Алексей Мизгирев. Продюсировать будут Федор Бондарчук («Притяжение») и Рубен Дишдишян («Т-34»).

«Подвиг»

О чем: Во время празднования двадцатой годовщины свадьбы Вовы и Лены Ломакиных в ресторане происходит теракт. Лене удается спасти ребенка и даже обезвредить террориста, она становится национальной героиней. Только новый статус не очень нравится ее мужу, который знает о случившемся больше, чем все остальные.

Кто делает: Фильм станет полнометражным дебютом актера и режиссера Алексея Смирнова («История одного назначения», «Садовое кольцо»). Руководит съемками кинокомпания «Водород 2011».

«Сто лет тому вперед»

О чем: Новая киноадаптация одноименной повести Кира Булычева о путешествиях во времени с помощью специального прибора — миелофона. За ним в 2074 году охотятся космические пираты. Но девайс оказывается у советского школьника Коли Герасимова, к которому из будущего прилетает девочка Алиса, чтобы спасти галактику от злых флибустьеров.

Кто делает: На проекте компании «Водород 2011» поработают режиссер Егор Баранов (трилогия «Гоголь», «Аванпост») и оператор Юрий Никогосов («Холоп», «Чики»). По словам создателей, пиратов Весельчака У и Крыса могут сыграть Сергей Бурунов и Константин Хабенский.

«Бансу»

О чем: Аляска, 1943 год. Советский экипаж по ленд-лизу перегоняет 20-метровый бомбардировщик. Когда во время дозаправки пропадает штурман, в чьем парашюте спрятаны ценные разведданные, на его поиски отправляются советские и американские военные.

Кто делает: Постановщик сериалов «Эпидемия» и «Чернобыль: Зона отчуждения» Павел Костомаров для кинокомпании 1-2-3 Production. В шпионской драме снимутся Александр Паль («Глубже!»), Тимофей Трибунцев («Пищеблок») и дебютант Илья Лейбин.

«Метро 2033»

О чем: Спустя 20 лет после ядерного апокалипсиса выжившие прячутся в тоннелях московского метро — самого большого противоатомного бомбоубежища. Парню Артему с ВДНХ предстоит пройти весь кишащий монстрами метрополитен, чтобы спасти родную станцию и предупредить человечество о новой смертельной угрозе.

Кто делает: Над экранизацией фантастического бестселлера Дмитрия Глуховского («Текст», «Топи») работают режиссер Егор Баранов и продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. Адаптацию напишет сам Глуховский.

«Русская пятерка»

О чем: В основу легла реальная история хоккеистов Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова, Сергея Федорова, Игоря Ларионова и Вячеслава Козлова. С помощью интриг и разных ухищрений они уехали из СССР, чтобы играть в НХЛ. Хоккеисты попали в команду Red Wings и вместе с ней взяли Кубок Стэнли.

Кто делает: Еще один проект Павла Костомарова. Сценарий спортивного байопика напишут Андрей Золотарев («Притяжение», «Тренер», дилогия «Лед») и Владимир Маслов. Продюсерами выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов.

«Воланд»

О чем: Новая экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, получившая название «Воланд». Москва, 1930-е. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, которая помогает ему взяться за новый роман, чьим главным героем становится Воланд.

Кто делает: Креативный тандем режиссера Михаила Локшина и сценариста Романа Кантора, который работал над «Серебряными коньками». Роли Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Роль Воланда досталась иностранному актеру, который в картине заговорит по-русски (его имя не раскрывают). Проект презентовала кинокомпания «Марс Медиа».

«Мира»

О чем: Работник космической орбитальной станции «Мира» помогает 15-летней дочери, оставшейся на Земле, спасти младшего брата и других людей, когда ее город попадает под метеоритный дождь.

Кто делает: Режиссер космической драмы «Время первых» и сериала «Лондонград» Дмитрий Киселев поставит фильм для «Марс Медиа».