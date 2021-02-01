Что смотрели на КиноПоиск HD в январе

Мы решили начать этот год с того, чтобы каждый месяц рассказывать, какие проекты пользуются наибольшей популярностью у подписчиков нашего онлайн-кинотеатра. Тем более что в январе у нас новый рекорд. За один месяц фильмы и сериалы на нашем сервисе посмотрело более 3 миллионов подписчиков, проведя у нас более 70 млн часов (это как если посмотреть сериал «Друзья» 578 тысяч раз!).

>3 млн смотрящих подписчиков >70 млн часов контента посмотрели в январе подписчики

И вот какие проекты стали самыми популярными в январе:

На первом месте — «Мажор. Фильм», экшен-блокбастер с Павлом Прилучным, который вышел сразу онлайн (кстати, в этом году начались съемки четвертого сезона сериала). Также в тройке лидеров комедийный сериал «Настя, соберись!» (Любовь Аксенова учится жить с самой собой) и датская драма «Еще по одной», претендент на «Золотой глобус — 2021».

«Мажор» держался на первом месте ежедневного топа большую часть января, пока не вышли «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского. Первые три эпизода стали доступны 28 января и обогнали по количеству зрителей за первую неделю другие сериалы нашего сервиса, в результате заняв седьмую строку рейтинга.

По традиции в новогодние каникулы все пересматривали фильмы про Кевина Маккаллистера («Один дома» и «Один дома 2») и Гарри Поттера — кино со сказочной и праздничной атмосферой. В двадцатку самых популярных фильмов и сериалов месяца попали и другие проекты в жанре фэнтези: подошедшая к концу мистическая сага «Сверхъестественное», хулиганская «Стража» и второй сезон мелодрамы про волшебниц и вампиров «Открытие ведьм».

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

Кроме того, в топе января по-прежнему держатся проекты, которые были популярны у зрителей в 2020 году: «Джентльмены», «Рик и Морти», «Зависнуть в Палм-Спрингс» и «Бесстыжие» — народная комедия про непутевое семейство Галлагер, которая завершится после текущего одиннадцатого сезона.

Почти половина списка — российские фильмы и сериалы. В нем есть новогодние комедии («Самый Новый год!» и специальные праздничные выпуски «Последнего министра» и «Проекта „Анна Николаевна“»), продолжение культового ромкома «Неадекватные люди» и остросюжетный триллер «Метод 2».

Ну а замыкает двадцатку «Хороший доктор» — жизнеутверждающий сериал с Фредди Хаймором, который играет блестящего хирурга с аутизмом. Восемь серий нового, четвертого сезона уже на КиноПоиск HD.