Как документальный сериал «Король тигров» стал хитом 2020 года?

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ПодкастКак документальный сериал «Король тигров» стал хитом 2020 года?

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Почему сериал «Король тигров» о владельцах диких кошек посмотрели даже те, кто обычно не интересуется документалистикой? Как в «Короле тигров» отражаются ценности американцев, голосовавших за Дональда Трампа? В чем проблема столь бурной реакции на сериал — с мемами, цитатами, спорами и комментариями в соцсетях? И могут ли в России появиться подобные документальные сериалы?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов говорят об одном из самых популярных проектов Netflix, вышедших в 2020 году (со спойлерами!). А также обсуждают, как этот сериал повлиял на интерес к документальному жанру, с Кириллом Сорокиным — сооснователем фестиваля документальных фильмов Beat Film. В эпизоде также упоминаются документальные проекты «Боулинг для Колумбины», «Последний танец» (The Last Dance) и «Дикая-дикая страна» (Wild Wild country).

В следующем выпуске мы поговорим о сериалах, которые будем смотреть в 2021 году.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

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