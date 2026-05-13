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ВидеоСамые интересные фанатские теории о фильмах Гая Ричи

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Видео можно посмотреть также на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра» по этой ссылке.

Криминальные комедии Гая Ричи можно пересматривать бесконечно. Крылатые фразы его героев разобрали на цитаты, а яркие образы гангстеров и дельцов стали символами его фирменного стиля. Но этот кинематограф не так прост, как кажется. Фанаты придумали множество теорий о его фильмах и даже соединили все работы в единую вселенную, подобную фильмографии Квентина Тарантино.

В ожидании нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги» мы расскажем самые важные и необычные фанатские теории о лентах дерзкого британца, разберем, почему событиям «Большого куша» не стоит верить, и объясним, как все его картины могут быть связаны.

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

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