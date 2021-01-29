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«Золотой глобус — 2021»: Номинанты

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Сегодня объявили номинантов на 78-ю премию Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) «Золотой глобус». На наибольшее количество наград претендует биографический фильм Дэвида Финчера «Манк». Историю создания «Гражданина Кейна» отметили в шести номинациях. В пяти категориях заявлена судебная драма Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой». Оба проекта выпустил стриминг-сервис Netflix.

За звание лучшей драмы также поборются «Отец», «Земля кочевников» и «Девушка, подающая надежды», а в номинации «Лучшая комедия или мюзикл» представлены комедия «Борат 2», мюзиклы «Гамильтон», «Мьюзик» и «Выпускной», а также ромком «Зависнуть в Палм-Спрингс».

В телевизионном сегменте на награды претендуют сериалы «Корона», «Мандалорец» и «Эмили в Париже», а также мини-сериалы «Ход королевы», «Голос перемен» и «Неортодоксальная».

Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 28 февраля. Традиционно церемония проходит в начале января, но из-за пандемии ее отложили почти на два месяца.

Номинанты в области кино

Лучший фильм (драма)

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

Лучший актер в драматическом фильме

Лучший актер в комедии или мюзикле

Лучшая актриса в драматическом фильме

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший режиссер

Лучший сценарий

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший анимационный фильм

Лучшая музыка

Лучшая песня

Номинанты в области телевидения

Лучший драматический сериал

Лучший актер в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший комедийный сериал

Лучший актер в комедийном сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший телефильм или мини-сериал

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

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