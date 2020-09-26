Что происходит в прокате: Де Ниро популярнее порно, нового «Бонда» не купили за 600 млн долларов

Американский прокат продолжает буксовать

Боевик «Честный вор» с Лиамом Нисоном третью неделю подряд сохраняет первую строчку американского бокс-офиса. В эти выходные для такого достижения фильму хватило всего 2,4 млн долларов. Это худший результат для лидера американского проката за последние два месяца — с тех пор, как вышел «Довод», который поначалу показывал более-менее приличные цифры. Кстати, фильм Кристофера Нолана продолжает зарабатывать деньги: в восьмой уик-энд проката его сборы уменьшились всего на 15% по сравнению с прошлой неделей. «Доводу» удалось опередить в десятке единственный новый широкий релиз этой недели — конспирологический хоррор «Пустой человек», заработавший всего 1,26 млн долларов в 2027 кинотеатрах. Однако Disney выпустила этот фильм в прокат почти без рекламы, и потенциальным зрителям о «Пустом человеке» почти ничего не известно. Складывается впечатление, что этот релиз — просто жест со стороны студии в сторону кинотеатров: теперь в Disney могут говорить, что стараются обновлять репертуар. Но много ли в этом смысла, если на фильм почти никто не пришел?

Залы открываются, но показывать нечего

Есть и хорошие новости: после полугодового простоя постепенно открываются кинотеатры в крупнейших американских мегаполисах. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо одобрил возобновление кинопоказов после нескольких недель ожесточенной критики со стороны индустрии (в штате уже работали спортзалы и казино, но не кинозалы). Впрочем, ограничения сняты только в некоторых округах за пределами города Нью-Йорка. На этой неделе откроются кинотеатры в Сан-Франциско и окрестностях. Хуже всего обстоят дела в Лос-Анджелесе, однако и там показатели распространения эпидемии приближаются к приемлемому уровню, когда кинотеатры смогут работать с частичной заполняемостью.

Но вопрос еще и в том, что будут показывать в этих залах. В календаре голливудских релизов на этот год почти не осталось новых фильмов. Единственный тентпол, который по-прежнему должен выйти в 2020-м, — «Чудо-женщина: 1984». Премьера супергеройского боевика намечена на Рождество. Аналитики считают, что судьба праздничного сезона кинопроката во многом зависит от результатов президентских выборов. Победа Трампа, плохо зарекомендовавшего себя в борьбе с эпидемией, может еще больше напугать прокатчиков.

Кинотеатры опасаются банкротств

Национальная ассоциация владельцев кинотеатров (по-английски она называется NATO, как военный союз) просит помощи у американского Конгресса: организация опасается, что до 70% кинотеатров страны могут обанкротиться по итогам этого года. В этом случае 70 тысяч человек потеряют работу. Независимо от NATO о скором банкротстве заявила крупнейшая в Америке и мире сеть мультиплексов AMC: в компании говорят, что денег хватит до конца января. В результате государственная поддержка кинотеатров предложена к включению в законопроект со звучным названием Save Our Stages, направленный на поддержку индустрии развлечений.

Стриминг пока не победил прокат

Несмотря на все это, Голливуд продолжает верить в кинопрокат. На прошлой неделе появилась новость о том, что переговоры о продаже «Не время умирать» одной из больших стриминг-платформ закончились ничем. Впрочем, до переговоров как таковых дело и не дошло: Deadline со ссылкой на анонимный источник сообщает, что диалог имел место, но рассматривался студией MGM как «предварительный». Никто из онлайн-дистрибьюторов не захотел обсуждать сумму в 600 миллионов, которая бы устроила компанию.

Голливудские мейджоры, как можно заметить, вообще пока что не торопятся продавать потенциальные блокбастеры в онлайн. За исключением компании Disney, которая выпустила «Мулан» на собственном стриминге (при этом международный прокат фильма все же состоялся), компании ждут конца эпидемии или хотя бы улучшения условий для проката. Только небольшое количество релизов второго ряда вроде «Грейхаунда» с Томом Хэнксом и «Поездки в Америку 2» с Эдди Мёрфи полностью лишились проката из-за коронавируса.

Китайский прокат — крупнейший в мире

Американский прокат скорее мертв, чем жив, зато процветает китайский. По итогам предыдущих выходных объем рынка КНР за 2020 год достиг 1,988 млрд долларов и опередил североамериканский (1,937 миллиарда). На сегодняшний день общая касса китайского кинопроката превышает 2,1 млрд долларов. Отрыв от Америки к концу года только увеличится.

Китай уже давно является самым динамичным рынком: там быстро растет число залов, а в последние несколько лет даже голливудские фильмы стали регулярно собирать в КНР больше, чем в США (первым таким случаем был «Тихоокеанский рубеж»). Объем китайского проката рано или поздно должен был превысить американский, но так скоро это произошло из-за пандемии. Китай, где и началось распространение коронавируса, смог быстро взять эпидемию под контроль, и сейчас кинотеатры в стране работают почти в полную силу. Новые блокбастеры в стране выходят по расписанию. Военный эпик «Восемь сотен» собрал 463 млн долларов — это самый кассовый фильм года во всем мире. Новейшая премьера — «Подвиг», тоже патриотическое кино (о корейской войне). В первые выходные фильм заработал 53 млн долларов.

Япония тоже бьет рекорды

Кроме того, неожиданно высокие для этого года достижения отмечаются в Японии. Несмотря на эпидемию, полнометражное аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» заработало в первые выходные 4,6 млрд иен, то есть 44 млн долларов, и это лучший результат во всей истории японского бокс-офиса. Манга «Клинок, рассекающий демонов» выходила с 2016 года, а с появлением телевизионного аниме-сериала стала лидером рынка. Газета Japan Times предполагает, что пандемия даже помогла успеху «Бесконечного поезда»: во время вынужденного безделья в карантине сериал посмотрело еще больше людей, что и подготовило их к полнометражному продолжению. При этом в Японии фиксируется не очень большое число новых заражений, так что кинотеатры работают только с небольшими ограничениями.

В России Де Ниро обошел Паля

Российский кинопрокат не без труда, но держится на плаву. По сравнению с предыдущими выходными объем кассовых сборов уменьшился всего на несколько процентов. И, хотя голливудских премьер сейчас мало, в первую очередь прокатчикам и кинотеатрам приходится рассчитывать именно на них. Семейная комедия с Робертом Де Ниро, в России локализованная как «Дедушка НЕлегкого поведения», возглавила рейтинг недели еще до официального старта проката, на предпоказах. На сегодня количество сеансов «Дедушки» больше, чем у второго в списке фильма — «Глубже!» Михаила Сегала. Картина с Де Ниро по итогам выходных заработала без малого 50 млн рублей, «Глубже!» — 30 миллионов. Нормальный, но не блестящий результат для комедии на волнующую тему (о порно, что усиленно педалируется в маркетинговой кампании) с несколькими звездными артистами — Александром Палем, Любовью Аксеновой, Антоном Лапенко и Сергеем Буруновым. У других российских новинок все печальнее: «Любовь без размера» собрала 12,8 млн рублей, а «Доктор Лиза» не дотянула и до 10 миллионов.