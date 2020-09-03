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25-й фильм о Джеймсе Бонде могли продать на стриминг. За 600 млн долларов

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Как сообщает Bloomberg, Netflix, Apple и другие стриминги рассматривали возможность выкупить для показа боевик «Не время умирать», 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Фильм изначально планировалось выпустить в апреле 2020-го, но в итоге перенесли на апрель 2021 года. На фоне этого MGM начала искать альтернативные варианты, которые могли бы покрыть расходы на производство и маркетинг (потери составили от 30 до 50 млн долларов). В итоге, как утверждают источники Bloomberg и Variety, студия встретилась с разными стриминг-платформами.

MGM, в свою очередь, отрицает, что подобные разговоры имели место.

«Мы не комментируем слухи, — сообщил Variety представитель MGM. — Фильм не продается. Выход картины был отложен до апреля 2021 года, чтобы сохранить для зрителей опыт просмотра в кинотеатрах».

Однако несколько инсайдеров из конкурирующих студий и компаний заявили, что возможная продажа «Не время умирать» действительно рассматривалась MGM. Согласно источникам, студия хотела за картину 600 млн долларов — цена, которая оказалась слишком высокой для двух стрим-сервисов.

Неизвестно также, согласны ли с подобной сделкой продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, контролирующие франшизу через свою компанию Eon. В дополнении к этому, Universal имеет права на прокат «Не время умирать» за пределами Северной Америки, и если MGM решит продать фильм на стриминг, то придется возместить студии все расходы.

С выходом «Не время умирать» на стримингах связаны и другие проблемы. Бюджет фильма более 250 млн долларов, и для покрытия этих затрат было организовано несколько рекламных партнерств, включая с Land Rover, часами Omega и пивом Heineken. Компании, вероятно, ожидали, что фильм выйдет в кинотеатрах, и, скорее всего, не в восторге от идеи релиза только онлайн.

«Не время умирать» ожидается в кинотеатрах 2 апреля 2021-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Bloomberg / Variety

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