Что смотреть в кино: «Доктор Лиза», «Глубже!» и «Король Стейтен-Айленда»

Чулпан Хаматова спасает больных детей и бездомных, Александр Паль снимает порно, а Роберт Де Ниро воюет с собственным внуком.
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«Доктор Лиза»
Один день из жизни Елизаветы Глинки.
2012 год. К Елизавете Глинке (Чулпан Хаматова), основательнице фонда «Справедливая помощь», обращается за помощью отец больного ребенка (Филипп Авдеев): его дочь мучается от жутких болей, однако найти в аптеках морфин невозможно даже по рецепту. Лиза обращается к своему знакомому, врачу детской реанимации Шевкунову (Константин Хабенский), а когда тот отказывает, достает лекарство не самым честным путем. Об этом узнают в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, где давно ждали удобного повода, чтобы разобраться с благотворительницей и ее фондом. Майор ФСКН Колесов (Андрей Бурковский), которому поручили арестовать Глинку, проводит один день вместе с ней, и это меняет его жизнь.
Факты о фильме
- Продюсер фильма Александр Бондарев около 10 лет работал волонтером в фонде Доктора Лизы. Сделать фильм в память о Глинке — его идея.
- Бондарев и режиссер Оксана Карас сразу решили, что Глинку должна играть Чулпан Хаматова. Актриса, которая тоже была с ней знакома, согласилась на роль только через год после того, как сценарий переработали с учетом ее замечаний.
- Чтобы подчеркнуть миниатюрность главной героини, Оксана Карас подбирала в напарники к Чулпан Хаматовой высоких актеров — Андрея Бурковского, Алексея Аграновича, Евгения Харитонова.
- Почти у каждого персонажа (а их несколько десятков) есть реальные прототипы. Информацию о них взяли из документального фильма Елены Погребижской «Доктор Лиза. Очень хочется жить» и из дневниковых записей фонда «Справедливая помощь». Но сюжетная линия офицера ФСКН полностью выдумана.
- Муж Елизаветы Глинки, Глеб, активно помогал в работе над фильмом. Часть эпизодов снималась в их квартире на Сретенском бульваре.
- Премьера «Доктора Лизы» состоялась на 31-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр». Фильм получил приз зрительских симпатий со средним баллом 8,6 из 10 возможных.
«Глубже!»
Режиссер-неудачник делает карьеру в порно.
Режиссера Романа Петровича (Александр Паль) уволили из Главного Театра Страны: он слишком увлеченно пытал актеров системой Станиславского. Сразу он новую работу найти не смог: что только не пробовал, даже детскую студию для пятилеток, но не получилось. На пике отчаяния режиссер встречает в кафе однокурсника, который предлагает подработку — снять фильм для взрослых. К этой задаче Роман Петрович подходит со всем усердием: разбирает с порноартистами роли по Станиславскому и снимает фильм так, что заказчик плачет и требует продолжения. Внезапно Роман Петрович обретает себя и изобретает новый жанр в искусстве — глубокое русское порно.
Факты о фильме
- Режиссер Михаил Сегал планировал снимать совершенно другой проект, в котором тема порно имела отношение только к одной из сюжетных линий. Найти финансирование не получалось, и тогда Сегал по совету продюсеров переписал сценарий, превратив порнолинию в основную.
- Несмотря на то, что сюжет «Глубже!» связан со съемками порнофильмов, там нет ни одной постельной сцены.
- Чтобы получить роль начинающего порноактера, Олегу Гаасу пришлось выучить монолог Лопахина из «Вишневого сада».
- А Любовь Аксенова месяц ходила на съемки настоящего порно и смотрела, как работают актеры. Также она пересмотрела множество порнороликов и несколько документальных фильмов об индустрии.
- Главный герой «Глубже!» — фанат Чехова. Однако в первых вариантах сценария вместо Чехова был Станиславский. Но потом Сегал решил, что молодежь Константина Сергеевича не знает, и заменил его на Антона Павловича.
- Игорь Угольников, сыгравший Президента в дебютном фильме Михаила Сегала «Рассказы», вернулся в той же роли. Причем сначала Сегал получил согласие Угольникова участвовать в новом проекте и только потом вписал его персонажа в сценарий.
«Конференция»
Бывшие заложники террористов на мюзикле «Норд-Ост» встречаются спустя годы, чтобы проработать травму.
После теракта в Театральном центре на Дубровке прошло уже 18 лет, однако люди, оказавшиеся тогда в заложниках, до сих пор не могут прийти в себя. Одна из них, монахиня Наталья (Наталья Павленкова), устраивает вечер памяти, пытаясь собрать вместе участников той трагедии и проговорить боль от страшных воспоминаний. Прийти на такой вечер соглашаются немногие. Не готова вспоминать о тех днях и дочь Натальи, Галина (Ксения Зуева), которая тоже была заложницей. И теперь она не может простить матери один очень страшный проступок.
Факты о фильме
- Режиссер Иван И. Твердовский долго не мог найти продюсеров, которые бы заинтересовались этим проектом. Многих отпугивала тема, которая казалась слишком тяжелой.
- Два бывших заложника сыграли в этом проекте самих себя. Это актеры «Гоголь-центра» Роман Шмаков и Филипп Авдеев. В 2002-м они входили в молодежный состав «Норд-Оста». Роман провел в зале три дня, а Филипп сумел выпрыгнуть в окно через несколько часов после захвата.
- Бывшая заложница, ушедшая в монастырь, которую сыграла Наталья Павленкова, — вымышленный персонаж. Но ее биографию Твердовский придумал, опираясь на реальные истории нескольких заложниц.
- Часть сцен снималась в самом Театральном центре на Дубровке. Из-за графика его работы приходилось делать это ночью.
- Премьера «Конференции» состоялась на 77-м Венецианском кинофестивале (в программе авторского кино Venice Days). Также фильм стал участником 31-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», где получил приз за лучший сценарий.
«Король Стейтен-Айленда»
История взросления инфантила.
Скотту (звезда американского стендапа Пит Дэвидсон) — 24, но он до сих пор живет с мамой и на ее зарплату, с утра до ночи курит травку и мечтает о карьере татуировщика. Выходить на работу Скотт не торопится: у него, мол, болезнь Крона и детская травма. Когда ему было 7 лет, его отец-пожарный погиб на работе. Но потом мать Скотта (Мариса Томей) влюбляется, и ее бойфренд (тоже пожарный) объясняет, что тому пора взрослеть. Скотта ставят перед фактом: он должен съехать и начать зарабатывать. Его это не устраивает, так что он решает рассорить мать и ее нового партнера.
Факты о фильме
- Сценарий «Короля Стейтен-Айленда» режиссер Джадд Апатоу писал вместе с исполнителем главной роли, стендап-комиком Питом Дэвидсоном. Тот включил в сюжет много автобиографических элементов: как и его герой, Дэвидсон вырос на Стейтен-Айленде, страдает от болезни Крона, до сих пор живет с матерью, курит как паровоз и не может забыть своего отца — пожарного, погибшего 11 сентября 2001 года.
- Одного из сотрудников пожарной части сыграл Стив Бушеми, который в начале 1980-х действительно работал пожарным. После теракта 11 сентября он временно вернулся на свой прежний участок и помогал коллегам разгребать завалы.
- Во время работы над фильмом Джадд Апатоу постоянно консультировался с настоящими пожарными.
«Дедушка НЕлегкого поведения»
Внук и дед ведут нешуточные бои за квадратные метры.
В доме Декеров появляется новый жилец — патриарх семейства, пенсионер Эд (Роберт Де Ниро). Раньше он жил отдельно, но потом устроил потасовку в супермаркете, и его дочь решила, что за папой пора присматривать. Из свободных мест в доме остался лишь чердак, и жить туда отправляют 12-летнего Питера (Оакс Фигли), а дедушке отдают его комнату. Декер-младший от этого не в восторге и объявляет дедушке войну. Эда это вполне устраивает, но скоро ему под одеяло заползает змея, а в печенье оказывается горчица. Тогда дедушка наносит ответный удар, и у Питера начинает барахлить компьютер. А кроме того, его преследует огромный дрон.
Факты о фильме
- Комедия основана на подростковом бестселлере Роберта Киммела Смита «Война с дедушкой» («The War with Grandpa»). Так же звучит и оригинальное название фильма. Роман вышел в 1984 году, но сценаристы перенесли действие в наше время.
- Режиссер Тим Хилл снимает семейное кино уже более 20 лет. Среди его фильмографии — «Худшее Рождество сердитой кошки», «Бунт ушастых», «Элвин и бурундуки», «Гарфилд 2: История двух кошечек».
- Вместе с Робертом Де Ниро и Оаксом Фигли в фильме снялись Ума Турман (мать Питера) и Кристофер Уокен (один из друзей Эда).
- Фильм должен был выйти еще в 2018 году, но его прокатом занималась The Weinstein Company. После скандала у компании начались серьезные проблемы, и релиз пришлось отложить. Позднее права на фильм были проданы за 25 млн долларов.
- В стартовую неделю проката «Дедушка НЕлегкого поведения» внезапно стал лидером американского бокс-офиса, сместив «Довод» Кристофера Нолана — тот держался на первой строчке полтора месяца.
Автор: Вера Аленушкина