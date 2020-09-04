Что смотреть в кино: «Доктор Лиза», «Глубже!» и «Король Стейтен-Айленда»

Скотту (звезда американского стендапа Пит Дэвидсон) — 24, но он до сих пор живет с мамой и на ее зарплату, с утра до ночи курит травку и мечтает о карьере татуировщика. Выходить на работу Скотт не торопится: у него, мол, болезнь Крона и детская травма. Когда ему было 7 лет, его отец-пожарный погиб на работе. Но потом мать Скотта (Мариса Томей) влюбляется, и ее бойфренд (тоже пожарный) объясняет, что тому пора взрослеть. Скотта ставят перед фактом: он должен съехать и начать зарабатывать. Его это не устраивает, так что он решает рассорить мать и ее нового партнера.