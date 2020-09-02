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Сборы

Американский бокс-офис: Комедия с Робертом Де Ниро потеснила «Довод»

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Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 9 по 11 октября 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Дедушка НЕлегкого поведения» (1-я неделя)

3,6 млн долларов, 2250 кинотеатров

После шести недель безраздельного царствования «Довода» в американском прокате сменился лидер. Чемпион этой недели — семейная комедия с Робертом Де Ниро. По сюжету пожилой патриарх семейства переезжает в дом дочери и ввязывается в конфликт с внуком, которому пришлось ради деда освободить свою комнату. Фильм под названием «Война с дедушкой» для российского проката был переименован по образцу другой комедии с Де Ниро — «Дедушка легкого поведения» (ее оригинальное название тоже было другим); между этими фильмами нет никакой сюжетной связи.

«Дедушка» долго добирался до проката: это фильм из каталога The Weinstein Company, релиз которого планировался в 2018 году. Но тогда было опубликовано расследование преступлений Харви Вайнштейна, компания развалилась, и прокат не состоялся. Сейчас момент для релиза тоже оказался не самым удачным. Несмотря на лидерство в рейтинге, сборы «Дедушки» невысокие — всего 3,6 млн долларов. Среди фильмов, которые стартовали с первой строчки топа, такого низкого результата не было с 1988 года. Тогда фильм с Сигурни Уивер «Гориллы в тумане» в первую неделю широкого проката получил 3,45 миллиона.

Заметим, что в обычной ситуации «Дедушка НЕлегкого поведения» вообще не претендовал бы на первое место по сборам. 3,6 миллиона в первый уик-энд — это мало для лидера проката, но почти нормально для непритязательной комедии с туалетным юмором, которая получила низкие оценки у критиков (на Rotten Tomatoes у фильма всего 27%). Можно предположить, что зрители все-таки соскучились по большому экрану, хотя во многих городах США сходить в кино все еще нельзя: кинотеатры Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско остаются закрытыми из-за пандемии.

2. «Довод» (7-я неделя)

2,1 млн долларов (-22%), 2215 кинотеатров (-507)

Фильм Кристофера Нолана уступил первое место после полутора месяцев на вершине таблицы. За время проката «Довод» собрал 48 млн долларов в Америке и 323 миллиона во всем мире.

3. «Фокус-покус» (2-я неделя повторного проката)

1,1 млн долларов (-42%), 2113 кинотеатров (-457)

Диснеевский фильм о ведьмах с Бетт Мидлер, Сарой Джессикой Паркер и Кэти Нэджими вышел в прокат в 1993 году и провалился, собрав 42 млн долларов при бюджете в 28 миллионов. За неполные 30 лет «Фокус-покус» стал культовым благодаря телевидению и домашнему видео. Как можно видеть, желающих посмотреть его на большом экране оказалось довольно много.

4. «Новые мутанты» (7-я неделя)

685 тыс. долларов (-32%), 1663 кинотеатра (-491)

Единственный фильм-комикс, который не перенесли на следующий год, сборами не поражает: без малого 22 миллиона через шесть с половиной недель после релиза.

5. «Неистовый» (9-я неделя)

660 тыс. долларов (-24%), 1608 кинотеатров (-415)

Старожил коронавирусного проката добавил в кассу еще 660 тыс. долларов. В обычной ситуации триллер с Расселом Кроу вряд ли продержался бы в топе дольше трех-четырех недель.

6. «Тайна Коко» (1-я неделя повторного проката)

603 тыс. долларов, 1899 кинотеатров

Disney отменила прокат всех новых тентполов, так что остается только зарабатывать на старых релизах — например, на мультфильме 2017 года, получившем два «Оскара».

7. «Честный вор» (1-я неделя)

320 тыс. долларов, 170 кинотеатров

«Честный вор» во многом похож на «Неистового». Это боевик категории Б с уважаемым артистом жанрового кино в главной роли: там это Рассел Кроу, здесь — Лиам Нисон. По сборам «Честный вор» пока сильно уступает «Неистовому», но он вышел только в Канаде всего в 170 кинотеатрах. В США фильм о грабителе банков, которого подставило ФБР, начнут показывать с этой недели.

8. «Неверный» (4-я неделя)

205 тыс. долларов (-55%), 959 кинотеатров (-833)

Зрители утратили интерес к «Неверному», а вместе с ними и кинотеатры. По сравнению с прошлой неделей фильм потерял больше половины сборов.

9. «Битлджюс» (2-я неделя повторного проката)

190 тыс. долларов (-37%), 261 кинотеатр (-104)

Еще один повторный релиз по случаю приближающегося Хеллоуина вторую неделю показывают в ограниченном прокате. В 1988 году «Битлджюс» собрал 73 млн долларов (при бюджете в 15 миллионов).

10. «В чужой шкуре» (2-я неделя)

164 тыс. долларов (-28%), 303 кинотеатра (-17)

«В чужой шкуре» Брэндона Кроненберга не расширил прокат и остался в нижней части рейтинга. Для того чтобы попасть в топ-10 на этой неделе, хватило 164 тыс. долларов.

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