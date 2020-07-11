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Сборы «Гарри Поттера и философского камня» превысили 1 млрд долларов. Всё благодаря прокату в Китае

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Выход «Гарри Поттера и философского камня» в Китае позволил картине стать вторым фильмом франшизы, касса которого превысила 1 млрд долларов. После начала проката 14 августа общие сборы ленты составляют 1 001 260 000 долларов. До этого больше 1 млрд долларов удалось собрать лишь последней картине серии — «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II».

Обновленная версия «Философского камня» — в высоком разрешении 4К и формате 3D — в первый же день установила рекорд для посткоронавирусного релиза. После этого за три дня картина собрала 13,6 млн долларов. Это на 7,8 млн долларов больше, чем во время оригинальной китайской премьеры ленты в 2002 году.

«Приятно видеть, что „Гарри Поттер и философский камень“ радуют новое поколение зрителей, — отметил глава международного прокатного подразделения Warner Эндрю Криппс. — Популярность фильма среди китайских зрителей, которые узнают его впервые, доказывает, что притягательность этих историй поистине безвременна и универсальна».

На данный момент касса всей франшизы составляет 7,74 млрд долларов.

Также о фильме

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Источник: Deadline

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