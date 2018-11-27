Мародеры и Почти Безголовый Ник: 10 возможных сериалов по «Гарри Поттеру»

Мародеры

История Сохатого, Бродяги, Лунатика и Хвоста (они же Джеймс Поттер, Сириус Блэк, Римус Люпин и Питер Петтигрю) — один из самых желаемых спин-оффов для фанатов «Гарри Поттера». Анимагия, создание карты Мародеров; Люпин, скрывающийся в Воющей хижине каждое полнолуние; конфликт Поттера и Северуса Снейпа и их отношения с Лили; первые Пожиратели смерти и террор Волан-де-Морта — кажется, Мародеры и правда могли бы стать отличным сериалом о приключениях подростков-волшебников во времена первой магической войны. А еще более стильным и мрачным, чем «Леденящие душу приключения Сабрины».

Кто бы мог сыграть: Джейден Мартелл (Джеймс Поттер), Уайатт Олефф (Сириус Блэк), Луис Дэвисон (Римус Люпин), Джереми Рэй Тэйлор (Питер Петтигрю), София Лиллис (Лили Эванс), Финн Вулфард (Северус Снейп).

Автобус «Ночной рыцарь»

Трехэтажный фиолетовый автобус «Ночной рыцарь» появился в конце XIX века и поначалу был принят волшебниками как «магловское безобразие», а затем стал палочкой-выручалочкой для тех, кто по каким-либо причинам не может пользоваться официальным транспортом волшебного мира — метлами, трансгрессией и каминной сетью. Среди пассажиров автобуса часто встречаются волшебные маргиналы и другие интересные персонажи, укрывающиеся от Министерства магии и прочих влиятельных магических инстанций. «Ночной рыцарь» едет на огромной скорости через Уэльс, Литтл Уингинг, шоссе Магнолий, Абергавенни, Англси, Абердин, Лондон, Бирмингем, Хогсмид, Хогвартс, остров Скай. В нем можно переночевать, выпить какао и даже почистить зубы. В «Гарри Поттере» автобус ведет Эрни Прэнг, а обслуживает пассажиров кондуктор Стэнли Шанпайк (оба названы в честь дедушек Джоан Роулинг).

В фильмах «Ночному рыцарю» уделено очень мало времени. Он появляется дважды — в «Гарри Поттере и узнике Азкабана» и «Гарри Поттере и ордене Феникса». А ведь у истории про волшебный автобус и его пассажиров есть огромный потенциал! «Ночной рыцарь» может быть и комичным разговорным сериалом, и абсурдным шоу в стиле «Майти Буш».

Кто бы мог сыграть: Саймон Пегг (Стэнли Шанпайк) и Джон Клиз (Эрни Прэнг).

Первый орден Феникса

Орден Феникса основал в 1970-е годы директор Хогвартса Альбус Дамблдор для борьбы с лордом Волан-де-Мортом и его приспешниками. В него вошли как опытные мракоборцы из Министерства магии, так и юные волшебники, недавно окончившие школу. В числе последних были Джеймс и Лили Поттер, Римус Люпин, Сириус Блэк. Также в ордене Феникса состояли Фрэнк и Алиса Долгопупс, родители Невилла, и Фабиан и Гидеон Пруэтт, родные братья Молли Уизли. Большинство участников первого ордена погибли от рук Пожирателей смерти и Темного Лорда. В 1981 году, после гибели Джеймса и Лили Поттер и исчезновения Волан-де-Морта, орден Феникса был упразднен. История ордена могла бы стать отличной мистической драмой, а также подробно рассказать о превращении Тома Реддла в Волан-де-Морта.

Кто бы мог сыграть: Фредди Хаймор (Фрэнк Долгопупс), Софи Кеннеди Кларк (Алиса Долгопупс), Аарон Тейлор-Джонсон (Сириус Блэк), Николас Холт (Римус Люпин), Джордж МакКэй (Джеймс Поттер), Лорен МакКрости (Лили Поттер), Дэмиэн Льюис (один из братьев Пруэтт).

Полумна Лавгуд

Еще одна занимательная история, интерес к которой подогрел фильм «Фантастические твари и где они обитают» (к его выходу в журнале Time опубликовали семейное древо Лавгуд-Саламандер). После Хогвартса у Полумны Лавгуд ничего не сложилось с Невиллом Долгопупсом, и она вышла замуж за Рольфа Саламандера, внука Ньюта Саламандера, главного героя «Фантастических тварей». По словам Роулинг, и Лавгуд, и Саламандер увлекаются волшебными существами, много путешествуют, а на свадьбу Полумна надела диадему с рогом единорога.

Для сериала был бы интересен период жизни Лавгуд от выпуска из Хогвартса до замужества с обязательными флешбэками из детства (мать Полумны, Пандора Лавгуд, погибла, когда девочке было 9 лет) и юности (учеба в Хогвартсе и борьба с Темным Лордом). Получилась бы драмеди про поиски себя, почти как «Девочки».

Кто бы мог сыграть: Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс), Эван Питерс (Рольф Саламандер), Гвендолин Кристи (Пандора Лавгуд).

Бар «Дырявый котел»

Бар с с 500-летней историей — главное место силы не только Косого переулка, но и всего магического Лондона. После событий «Гарри Поттера и Даров смерти» владелицей «Дырявого котла» стала Ханна Аббот, жена Невилла Долгопупса. О Ханне известно немного: она училась в Хогвартсе на факультете Пуффендуй, дружила с Седриком Дигори, была в Отряде Дамблдора, участвовала в Битве за Хогвартс и увлекалась травологией. «Дырявый котел» мог бы стать отличным ситкомом в духе «Книжного магазина Блэка» с поправкой на магию и 2010-е.

Кто бы мог сыграть: Дженни Слейт (Ханна Аббот), Майкл Сера (Невилл Долгопупс).

Почти Безголовый Ник

До того как стать харизматичным привидением Гриффиндора, Почти Безголовый Ник, он же сэр Николас де Мимси-Дельфингтон, был самодовольным волшебником-аристократом, жившим при дворе короля Генриха VI. Однажды одна из фрейлин попросила сэра Николаса сделать ее красивее, но что-то пошло не так, и волшебник наколдовал ей бивни. После этого сэра Николаса лишили волшебной палочки и приговорили к казни. То, что случилось во время казни, Почти Безголовый Ник не раз рассказывал ученикам Хогвартса: 45 ударов топором не хватило, чтобы отделить его голову от туловища. Жизнеописание волшебника-неудачника не растянешь на несколько сезонов, но для ироничного мини-сериала годится.

Кто бы мог сыграть: Джеймс Франко.

Семья Блэк

Блэки — одна из самых влиятельных и самых чистокровных волшебных семей. Фамилию Блэк носило множество интересных персонажей: сестры Беллатриса Лестрейндж (самая преданная сторонница Волан-де-Морта), Нарцисса Малфой (мать Драко Малфоя) и Андромеда Тонкс (мать Нимфадоры Тонкс), Сириус Блэк и его младший брат Регулус Блэк — Пожиратель смерти, предавший Темного Лорда. История взросления в семье потомственных слизеринцев, одержимых чистотой крови, может стать неплохой основой для экранизации. Чего только стоит гигантское фамильное древо в особняке на площади Гриммо!

Кто бы мог сыграть: Тимоти Шаламе (Регулус Блэк), Таня Рейнольдс (Андромеда Тонкс), Маргарет Куэлли (Беллатриса Лестрейндж), Кая Скоделарио (Нарцисса Малфой), Тобайас Мензис (Орион Блэк).

Мерлин

В «Гарри Поттере», конечно, не обошлось без волшебника Мерлина, героя легенд о короле Артуре. У Роулинг Мерлин стал менее мифической фигурой. Известно, что он учился на факультете Слизерин (и, возможно, у основателей Хогвартса!) и помогал королю Артуру править Англией. В честь Мерлина у волшебников есть поговорки и ругательства («Мерлинова борода!»), карточка из шоколадных лягушек, портрет на парадной лестнице Хогвартса и орден, которым награждают за заслуги перед Министерством магии и за борьбу с темными силами. Как Мерлин стал слизеринцем? Как стал таким великим? Каким был Хогвартс в Средние века? На все эти вопросы мог бы ответить отдельный сериал про Мерлина. Но не такой серьезный, как «Мерлин» BBC!

Кто бы мог сыграть: Бен Барнс (молодой Мерлин), Тимоти Далтон (пожилой Мерлин).

Николас Фламель

Еще один герой вселенной Гарри Поттера, прототипом которого послужил реальный человек — французский алхимик Николя Фламель. Именно ему приписывают создание философского камня и эликсир бессмертия. В отличие от своего прототипа, Николас Фламель из «Гарри Поттера» создал философский камень и прожил как минимум 600 лет. Волшебник окончил Академию магии Шармбатон и некоторое время жил в графстве Девоншир, а позже, судя по «Фантастическим тварям», перебрался в Париж.

Кто бы мог сыграть: Мэтт Смит.

Основатели Хогвартса

Фильм или сериал про основателей Хогвартса — еще один самый желаемый спин-офф у фанатов (после Мародеров, конечно). Школу чародейства и волшебства основали в X веке четыре могущественных волшебника: Годрик Гриффиндор, Кандида Когтевран, Пенелопа Пуффендуй и Салазар Слизерин. Из книг и фильмов мы знаем, что основатели школы выбирали учеников исходя из умений и характера и оставили после себя скромное количество артефактов — говорящую шляпу, меч, чашу, диадему и комнату с Василиском. Мало кто знает, что до некоторых пор Гриффиндор был лучшим другом Слизерина, а у Кандиды Когтевран были непростые отношения с дочерью. Сериал об основателях Хогвартса мог бы рассказать не только о великих волшебниках и их распрях, но и о зарождении магических традиций, известных по «Гарри Поттеру».

Кто бы мог сыграть: Лора Дерн (Кандида Когтевран), Шон Бин (Годрик Гриффиндор), Вигго Мортенсен (Салазар Слизерин), Шерелин Фенн (Пенелопа Пуффендуй).

Раз новых проектов не предвидится, самое время пересмотреть любимые части «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» на КиноПоиске по подписке.