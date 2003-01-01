Дж. К. Роулинг опровергла информацию о сериале по «Гарри Поттеру»

Сегодня, 14:31Обсудить0

Представители Дж. К. Роулинг выступили с опровержением слухов, что студия Warner может выпустить сериал-приквел по вселенной «Гарри Поттера». «Планов по превращению историй „Гарри Поттера“ в сериал нет, — говорится в заявлении. — Любая информация выдумана».

3 июля появилась информация, что в разработке находится сериал по «Гарри Поттеру», действие которого развернется до событий оригинальных фильмов. Утверждалось, что проект находится на ранней стадии производства, а сюжет не будет связан с основной серией и представит абсолютно новых персонажей, учащихся и работающих в Хогвартсе.

«Гарри Поттер», экранизация серии книг Дж. К. Роулинг, давно стал для студии Warner одной из главных и самых успешных франшиз. Основная серия завершилась в 2011-м со вторыми «Дарами смерти», но уже через четыре года вышел спин-офф-приквел «Фантастические твари и где они обитают», вернувший зрителя в знакомый мир магии и волшебников. Сейчас идет работа над третьим фильмом серии «Фантастические твари».

Источник: MovieWeb

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