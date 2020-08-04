Видео дня: «Гарри Поттер» с пистолетами вместо волшебных палочек

Авторы проекта Harry Potter With Guns выпустили трейлер своей версии фильма «Гарри Поттер и философский камень». Они заменили все волшебные палочки и другое проявление магии огнестрельным оружием. Теперь Вернон Дурсль угрожает Гарри пистолетом, а игроки в квиддич стреляют по соперникам прямо на поле.

На сайте проекта сказано, что работа над ним заняла пять лет. По словам авторов, они хотят привлечь внимание к проблеме распространения оружия и его романтизации в Голливуде.

Полную версию фильма можно посмотреть здесь.