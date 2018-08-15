От «Гарри Поттера» до пукающего трупа: Как Дэниэл Рэдклифф экспериментирует с ролями

Почему Дэниэл Рэдклифф получил роль Гарри Поттера? Как он справился со свалившейся на него славой и алкогольной зависимостью? Почему, несмотря на всемирную популярность, актер предпочитает сниматься в максимально странных фильмах с необычным юмором? И какого русского писателя он называет своим любимым?

В этом видеоэссе разбираем жизнь и карьеру Дэниэла Рэдклиффа.

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