От «Гарри Поттера» до пукающего трупа: Как Дэниэл Рэдклифф экспериментирует с ролями

КиноПоиск
Портрет героя

ВидеоОт «Гарри Поттера» до пукающего трупа: Как Дэниэл Рэдклифф экспериментирует с ролями

Обсудить0

Почему Дэниэл Рэдклифф получил роль Гарри Поттера? Как он справился со свалившейся на него славой и алкогольной зависимостью? Почему, несмотря на всемирную популярность, актер предпочитает сниматься в максимально странных фильмах с необычным юмором? И какого русского писателя он называет своим любимым?

В этом видеоэссе разбираем жизнь и карьеру Дэниэла Рэдклиффа.

Если вы хотите посмотреть лучшие роли Дэниэла Рэдклиффа, то мы специально составили подборку с фильмами и сериалами актера, которые доступны в нашем онлайн-кинотеатре.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.

Автор:
Обсудить

Смотрите также

Авада Кедавра: Как Дэниэл Рэдклифф убивает в себе Гарри Поттера
Портрет героя

Авада Кедавра: Как Дэниэл Рэдклифф убивает в себе Гарри Поттера

15 августа 201847
Сериал «Чудотворцы»: Дэниэл Рэдклифф спасает Землю от Бога-самодура
Сериалы

Сериал «Чудотворцы»: Дэниэл Рэдклифф спасает Землю от Бога-самодура

13 февраля 20197
Хардкор с Дэниэлом Рэдклиффом. Хорошо ли стреляют «Пушки Акимбо»?

Хардкор с Дэниэлом Рэдклиффом. Хорошо ли стреляют «Пушки Акимбо»?

26 февраля23
Дэниэл Рэдклифф — о «Пушках Акимбо», руках-пистолетах и странных ролях
Интервью

Дэниэл Рэдклифф — о «Пушках Акимбо», руках-пистолетах и странных ролях

28 февраля5

Главное сегодня

Интервью

Якоб Диль: «У авторов „Тьмы“ изначально была модель всей системы»

Вчера6
Якоб Диль: «У авторов „Тьмы“ изначально была модель всей системы»
Что смотреть дома: Бессмертная Шарлиз Терон, «Грейхаунд» и док про Эми Шумер
Выбор редакции

Что смотреть дома: Бессмертная Шарлиз Терон, «Грейхаунд» и док про Эми Шумер

Вчера2
Даррен Аронофски, Бен Стиллер и Райан Мерфи экранизируют сборник повестей Стивена Кинга

Даррен Аронофски, Бен Стиллер и Райан Мерфи экранизируют сборник повестей Стивена Кинга

Сегодня, 17:103
Sony отложила «Охотника на монстров» с Миллой Йовович — он выйдет в 2021 году

Sony отложила «Охотника на монстров» с Миллой Йовович — он выйдет в 2021 году

Сегодня, 13:231
От «Гарри Поттера» до пукающего трупа: Как Дэниэл Рэдклифф экспериментирует с ролями
Портрет героя

ВидеоОт «Гарри Поттера» до пукающего трупа: Как Дэниэл Рэдклифф экспериментирует с ролями

Сегодня2
Создатель «Подпольной империи» готовит сериал про полицию Готэма для HBO Max

Создатель «Подпольной империи» готовит сериал про полицию Готэма для HBO Max

Вчера5
10 лучших трейлеров недели: «50 оттенков Токио», «Академия „Амбрелла“» и «Пацаны»

10 лучших трейлеров недели: «50 оттенков Токио», «Академия „Амбрелла“» и «Пацаны»

Вчера0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт