Дж. К. Роулинг запустила программу для фанатов Гарри Поттера в карантине

На сайте Wizarding World, посвященном вселенной Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере, начал работу новый обучающий/развлекательный раздел, созданный для юных читателей, находящихся на карантине. Разработанный совместными усилиями нескольких компаний, «Гарри Поттер дома» (Harry Potter at Home) предлагает пользователям широкий спектр возможностей для отдыха и обучения.

«Родителям, учителям и всем, кто продолжает развлекать и учить детей, пока мы находимся на карантине, требуется немного волшебства», — заявила Роулинг во время запуска.

«На протяжении более чем 20 дет Хогвартс помогал читателям и фанатам, молодым и старым, спастись от реальности, — отметили авторы сайта. — В этом странном мире, в котором мы оказались, мы бы хотели вновь поприветствовать вас в Хогвартсе, где вы найдете возможность отдохнуть для себя, своей семьи и тех, о ком вы заботитесь».

Вот что предлагает «Гарри Поттер дома»

Хогвартс для учителей

Учителям открыт доступ ко всем семи книгам серии, чтобы они могли зачитать их ученикам во время изоляции. Чтение предполагается проводить онлайн, совместно с учащимися. Благодаря этому многие учителя смогли продолжить обучение, несмотря на карантин.

Бесплатная аудиоверсия первой книги

На сайте Audible доступна для прослушивания книга «Гарри Поттер и философский камень». Аудиоверсия выпущена на шести языках (английском, испанском, немецком, итальянском и японском) и прослушивать ее можно без ограничений. Книгу читает Стивен Фрай.

Цифровая версия первый книги

Если пользователей не интересует аудиокнига, благодаря онлайн-библиотеке OverDrive можно взять почитать цифровую версию «Философского камня». Эта версия доступна более чем на 20 языках, но предложение действует только в апреле.

Веселые и интересные занятия

На сайте также предлагается множество дополнительных способов скоротать время в карантине. Посетителям доступны различные обучающие видео, статьи, тесты, пазлы, кроссворды, путеводитель по вселенной и много чего еще.

Все о Гарри Поттере

Кроме этого, сайт многое предлагает фанатам вселенной Роулинг. Там доступны материалы, посвященные миру волшебства, информация о фильмах, книгах и учебных домах Хогвартса, а также возможность выяснить, куда попадете именно вы.

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Источник: Wizarding World

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